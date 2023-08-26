Белгородский губернатор заявил об обстреле кассетными снарядами

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа. По словам Вячеслава Гладкова, вооруженные силы Украины вели обстрел кассетными боеприпасами из системы «Град». По предварительным данным, ранения получили четыре человека.

Гладков написал в телеграме, что удар пришелся по частным постройка и магазину. Повреждены несколько домов и автомобилей.

Независимых подтверждений тому, что украинская сторона вела обстрел кассетными боеприпасами, нет. В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон затруднительно.

Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области сработала система ПВО. Там сбит беспилотник самолетного типа, рассказал Гладков, уточнив, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.