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Бельгия профинансирует найденные Чехией снаряды для Украины

Александр Де Кроо
Александр Де Кроо

Бельгия выделит 200 миллионов евро на 800 тысяч снарядов, которые ранее для Украины нашла за рубежом Чехия. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

«Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Больше боеприпасов поступит в ближайшие недели», – написал Де Кроо в соцсети Х.

О том, что Прага нашла за границей снаряды для Украины – 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра, – президент Чехии Петр Павел сообщил 17 февраля на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда же Павел отметил, что для покупки вооружений и их транспортировки Чехии нужна финансовая помощь партнеров.

В каких странах представители Чехии нашли снаряды, не уточняется. Издание Politico писало, что переговоры велись, в частности, в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов из-за их дефицита и задержки согласования военной помощи от США и Евросоюза. Дипломатические источники Bloomberg сообщали, что европейские союзники смогут поставить Украине к 1 марта только 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона из-за задержек при производстве и опасений в сокращении запасов Запада.

Вместе с тем вчера Европарламент проголосовал за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет. В сообщении на сайте Европарламента говорится, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать столько, сколько потребуется. Первый транш европейской помощи из этого пакета будет направлен в марте.

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