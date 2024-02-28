Бельгия профинансирует найденные Чехией снаряды для Украины

Бельгия выделит 200 миллионов евро на 800 тысяч снарядов, которые ранее для Украины нашла за рубежом Чехия. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

«Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Больше боеприпасов поступит в ближайшие недели», – написал Де Кроо в соцсети Х.

О том, что Прага нашла за границей снаряды для Украины – 500 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч калибра 122 миллиметра, – президент Чехии Петр Павел сообщил 17 февраля на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда же Павел отметил, что для покупки вооружений и их транспортировки Чехии нужна финансовая помощь партнеров.

В каких странах представители Чехии нашли снаряды, не уточняется. Издание Politico писало, что переговоры велись, в частности, в Южной Корее, Турции и ЮАР.

Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов из-за их дефицита и задержки согласования военной помощи от США и Евросоюза. Дипломатические источники Bloomberg сообщали, что европейские союзники смогут поставить Украине к 1 марта только 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона из-за задержек при производстве и опасений в сокращении запасов Запада.

Вместе с тем вчера Европарламент проголосовал за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет. В сообщении на сайте Европарламента говорится, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать столько, сколько потребуется. Первый транш европейской помощи из этого пакета будет направлен в марте.