Белорусская милиция провела спецоперацию против журналистов

Белорусские правоохранительные органы 9 июля провели обыски сразу у нескольких журналистов. Об этом сообщают СМИ и правозащитники.

В Бресте милиция пришла к журналисту Максиму Хлебцу и администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о визите милиционеров к журналистке Татьяне Смоткиной в городе Глубокое Витебской области. В Лунинцах обыск прошел в редакции издания «Информпрогулки», в Ганцевичах – в офисе газеты «Ганцевичский час».

В четверг, 8 июля, обыски прошли в редакции «Наша Нива и в квартирах редакторов издания Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, а также у бухгалтера Ольги Ракович. После обыска Мартинович и Скурко были задержаны на 72 часа и доставлены в изолятор на улице Окрестина в Минске. Телеграм-канал Tut.by пишет, что Мартиновича избили при задержании. Он получил травму головы.

В Витебске прошел обыск у журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича. Причиной обыска стало уголовное дело по статье за клевету, заведенное на неустановленного человека, который якобы оклеветал милиционера из Лепеля. Неизвестно, какое отношение к этому имеет Казакевич, однако из его дома забрали ноутбуки, фотоаппараты и бело-красно-белый флажок.

По данным правозащитников, 8 июля задержано не менее 14 сотрудников СМИ.

С августа 2020 года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко. Многие представители оппозиции после выборов покинули страну, некоторые арестованы. На акциях протеста милиция неоднократно задерживала журналистов, освещающих события по заданию редакций.