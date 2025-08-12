Белый дом: Трамп встречается с Путиным по просьбе Путина

Белый дом заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным после того, как Путин попросил его об этом.

Отвечая на вопрос о том, почему на саммит на Аляске, который посвящен поиску путей окончания войны в Украине, не приглашен президент Украины Владимир Зеленский, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала:

«Президент России попросил президента США встретиться через спецпредставителя Стива Уиткоффа, который приезжал в Россию, чтобы поговорить с Путиным по его просьбе. И поэтому президент соглашается на эту встречу по просьбе президента Путина, и цель этой встречи для президента — лучше понять, как мы можем положить конец этой войне». По словам Ливитт, Трамп «надеется», что трёхсторонняя встреча тоже состоится.

Белый дом также подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, «хотя рассматривались и другие места».

12 августа состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Государственным секретарём США Марко Рубио.

Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России В. В. Путина и Президента США Д. Трампа, говорится в сообщении МИД России.

«С обеих сторон подтверждён настрой на успешное проведение мероприятия», отмечается в сообщении.