Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке

В Минобороны России заявили, что сегодня утром завершили «переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра».

«При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», – сказано в сообщении российского ведомства.

В ночь на пятницу появились многочисленные сообщения как украинских, так и российских источников о ракетных и артиллерийских ударах украинской армии по российским военным, пытающимся переправиться через Днепр, в том числе около Херсона и Новой Каховки.

Сегодня стало известно, что российские военные при отходе подорвали Антоновский мост через реку Днепр и расположенный рядом железнодорожный мост. Об этом сообщили как российские, так и украинские источники.

О подрыве Антоновского моста, в частности, написали военкоры РИА Новости в телеграм-канале «Свидетели Байрактара».

«Ближе к рассвету земля задолжала, а наша машина подпрыгнула. Это инженеры поставили жирную точку в судьбе Антоновского моста», – говорится в сообщении.

Издание Readovka распространило сделанную с дрона фотографию взорванного железнодорожного моста.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что вывод войск с правого берега Днепра и в том числе из Херсона займет у России не меньше недели. Об этом он сообщил в четверг вечером в интервью агентству Reuters.

По словам Резникова, у России в Херсонской области – 40 тысяч солдат, и значительная часть из них, как утверждает украинский министр, находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

«Это сложно – вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум», – сказал Резников, оговорившись, что предсказывать действия россиян не берется.

Эксперты Американского института изучения войны (ISW) также считают, что «российское отступление займет еще некоторое время, и по всей Херсонской области будут продолжаться бои».

В украинском оперативном командовании «Юг», в зоне ответственности которого находится Херсонская область, сообщили в ночь на 11 ноября, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции украинских военных на правом.

ВСУ во время активных операций крайне скупо рассказывают о происходящем. Единственным указанием на наступательную операцию украинских военных в Херсонской области можно считать сообщение о том, что «силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу», а российские войска «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы, и пытаются спастись бегством».

В центре Херсона у здания областной администрации утром в пятницу появился украинский флаг. Об этом пишут, публикуя фото, несколько телеграм-каналов. По их данным, речь пока не идёт о том, что в город зашли украинские военные, флаг могли вывесить местные жители.

Вечером 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины освобожден 41 населенный пункт. За какое время их освободили, Зеленский не уточнил. Согласно сводке Генштаба ВСУ, за 9 ноября на Херсонском направлении освободили 12 населенных пунктов. Важнейший на данный момент город региона, вернувшийся под контроль Украины, - Снигирёвка в Николаевской области. Город был важным опорным пунктом российской армии, поскольку расположен на транспортном перекрестке и по сути открывает путь на Херсон. Он находился под российской оккупацией с 19 марта.