Беспилотник атаковал комбинат «Северстали» в Череповце

На территории металлургического комбината «Северстали» в Череповце Вологодской области утром 7 марта произошёл взрыв. Об этом сообщило местное издание «Череповецкая истина». По его данным, из-за атаки беспилотника взорвалась одна из индукционных печей.

Позднее информацию о попадании дрона подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, пострадавших в результате атаки нет, предприятие работает в штатном режиме.

В «Северстали» ранее сообщили, что на предприятии произошёл технологический инцидент. По данным компании, «в запланированный ранее ремонт» выведен один из агрегатов. Об атаке дронов в сообщении не говорится.

На фоне продолжающейся войны России против Украины беспилотники регулярно атакуют российские регионы и предприятия.

Череповецкий металлургический комбинат — ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Предприятие включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката.