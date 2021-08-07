Байден разрешил беженцам из Гонконга остаться «бессрочно» в США

Президент Джо Байден подписал меморандум о помощи жителям Гонконга, бежавшим из Китая в США от преследования со стороны пекинских властей, сообщает Би-би-си. Согласно документу, гонконгцам с просроченными визами позволено оставаться в Америке на срок до полутора лет с возможностью продления. Комментируя такой шаг, Байден обвинил Пекин в «подрыве прав и свобод в Гонконге».

Это решение призвано облегчить участь нескольких тысяч выходцев из китайской автономии, где после крупнейшей волны протестов, произошедшей в 2019 году, власти КНР развернули масштабное наступление на активистов, независимые СМИ и нелояльных бизнесменов.

Китай высказал протест Вашингтону, назвав меморандум «вмешательством во внутренние дела» и «попранием международного права».



Ранее помощь гонконгцам решила оказать и Британия, которая до 1997 года являлась юридическим владельцем Гонконга. Соединенное Королевство предложило выходцам из этого региона, имеющим заморские британские паспорта, пройти облегченную процедуру получения гражданства. Потенциально речь может идти о 5,5 миллионах человек, имеющих право получить британский паспорт в упрощенном порядке.