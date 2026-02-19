Бежавшую из Чечни Айшат Баймурадову похоронят в Армении

Бежавшую от домашнего насилия Айшат Баймурадову похоронят в Армении за счет государства – никто из родственников так и не приехал забрать ее тело. Полиция Армении расследует уголовное дело об убийстве уроженки Чечни: подозреваемыми называют двух граждан России, которые действовали по указанию «пока не установленного лица».

Тело Баймурадовой находится в одном из ереванских моргов уже более 120 дней. Правоохранительные органы Армении за это время дважды обращались к России, чтобы проинформировать родственников, однако никто из них до сих пор не явился, чтобы забрать останки, сообщили Радио Азатутюн в Следственном комитете Армении. Когда именно будут проведены похороны, позже решит следователь, добавили в ведомстве.

Ранее партнер Баймурадовой попросил признать его потерпевшим по уголовному делу об убийстве для того, чтобы ему можно было выдать тело как близкому родственникому. С просьбой передать останки Айшат близким, а не родным неоднократно выступали и правозащитники кризисной группы «СК SOS».