Би-би-си отстранила репортеров из-за их постов в поддержку ХАМАС

Британская медиакорпорация Би-би-си отстранила от работы шестерых репортеров на Ближнем Востоке и начала внутренне расследование из-за их сообщений в соцсетях, в которых журналисты выражали поддержку радикальной группировке ХАМАС в войне против Израиля. Об этом пишет Financial Times.

Газета также выяснила, что некоторые репортеры также ставили лайки под постами с видео и фото атак джихадистов и телами убитых.

В Би-би-си есть правила, в отношении того, что сотрудники могут писать в соцсетях по общественно-политическим вопросам. Телеканал заявил, что в срочном порядке проводит расследование.

Вместе с тем медиакорпорация напомнила, что в конце прошлой недели израильские полицейские напали на корреспондента арабской группы Би-би-си в Тель-Авиве. «Журналисты должны иметь возможность свободно освещать конфликт в Израиле и секторе Газа», - заявил телеканал.

Ранее Би-би-си критиковали за отказ называть джихадистов ХАМАС террористами. А пропалестинские активисты в Лондоне обвинили корпорацию в оправдании «военных преступлений Израиля» и облили фасад здания телеканала красной краской.

Financial Times также пишет, что британская The Guardian решила не продлевать контракт с карикатуристом Стивом Беллом, сотрудничавшим с газетой 40 лет. На прошлой неделе Белл пожаловался на решение соцсети X (бывший Twitter) удалить его карикатуру, на которой был изображен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Белл заявил, что в The Guardian почти невозможно нарисовать карикатуру, не будучи обвиненным в использовании «антисемитских стереотипов».