Би-би-си: в Украине погиб российский лётчик в звании генерала

В небе над Украиной погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев (сейчас этот род войск называется Воздушно-космическими силами). Это утверждает Русская служба Би-би-си. Информацию о гибели лётчика редакции подтвердили три бывших подчинённых Боташева. Минобороны России пока официально не подтверждало гибель Боташева.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. В российских телеграм-каналах вскоре появились сообщения о том, что самолёт пилотировал генерал Боташев. "Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из каналов, назвав имя пилота. Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.

Как пишет Би-би-си, Боташев стал самым высокопоставленным лётчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Ему было 63 года. После отставки он работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне". Известно, что через военкоматы и частные военные компании отставных офицеров вербуют для участия в войне.

На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Несмотря на утверждения российского Минобороны о почти полном уничтожении ПВО и ВВС Украины, западные разведки по-прежнему считают, что Россия не завоевала полного господства в воздухе. Украина по-прежнему располагает современными системами ПВО, а также многочисленными ПЗРК. Украина заявляет о том, что были сбиты 204 российских боевых самолёта, по открытым источникам можно подтвердить гибель около 20 самолётов. Минобороны России не комментирует эти цифры.