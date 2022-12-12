Джо Байден: усиление ПВО Украины является приоритетом США

Укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетным направлением в предоставлении оборонной помощи со стороны США, заявил президент Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в заявлении Белого дома.

Кроме этого, американский президент напомнил о выделении Вашингтоном $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и пообещал в дальнейшем оказывать экономическую и гуманитарную помощь, а также постараться «возложить на Россию все расходы за ее агрессию».

Зеленский во время разговора с президентом Байденом поблагодарил его за «беспрецедентную» помощь, предоставленную Украине после вторжения российских войск.



«Я поблагодарил [Байдена] за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине, – написал Зеленский в своем телеграм-канале. – Эта помощь не только способствует нашим успехам на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики».

Также украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки». Встреча пройдет 12 декабря в онлайн-формате, Украина примет в ней участие. По словам Зеленского, по итогам саммита «будут новости».

С октября 2022 года российские войска систематически подвергают энергосистему Украины ракетным атакам и ударам беспилотников, что приводит к отключению электричества и тепла у миллионов жителей страны. Поставить Украине ПВО обещали Германия, Великобритания, США и другие страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что системы доставят в страну до конца года.

Девятого декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.