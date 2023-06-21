Бишкек, Астана и Москва начнут обмен личными данными граждан

Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение об обмене личной информацией граждан. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода - Радио Азаттык.

В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными, в частности, о наличии гражданства, наличии документов, дающих право на постоянное пребывание в странах, о постановке на миграционный учет, о совершенных преступлениях.

Три страны подписали соглашение 18 декабря 2020 года.

И Казахстан, и Россия завершили процесс ратификации. Соглашение вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур со стороны Бишкека.

После начала войны России с Украиной многие россияне решили эмигрировать. В числе прочих выходцев из России приняли Кыргызстан и Казахстан.

С начала июня в Кыргызстане заработала система распознавания лиц, с помощью которой планируется обнаруживать тех, кто находится в межгосударственном розыске в странах СНГ. По данным киргизского МВД, Россия передала информацию о 85 тысячах человек, объявленных в розыск.

В начале месяца стало известно о задержании в Кыргызстане сразу нескольких антивоенных активистов из России. Одного из них, обвиняемого в поджоге военкомата в Екатеринбурге Алексея Рожкова, экстрадировали. Он находится в СИЗО.