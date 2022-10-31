Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от гражданства России. Об этом он сообщил в своем инстаграме, приложив фотографию справки, выданной генеральным консульством России в Женеве. Ранее он неоднократно выступал против войны России в Украине.

Миллиардер заявил, что не хочет ассоциироваться с «путинским фашизмом» и гибелью мирных людей. Он призвал и других российских предпринимателей последовать его примеру, чтобы не «работать на фашизм». Также он назвал себя патриотом России - большим, чем сторонники захватнической войны.

Олег Тиньков давно проживает за границей. С 1996 года у него было, помимо российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году. Сейчас у него гражданство Кипра.

Тиньков - основатель многочисленных компаний в России. Самая известная из них - «Тинькофф-банк», ставший крупнейшим по числу клиентов онлайн-банком в мире. Российский Forbes оценивает его состояние в 4,7 млрд долларов.

После начала военного вторжения России в Украину Олег Тиньков закрыл либо продал свои российские активы. Его долю в TSC Group, которой принадлежит «Тинькофф-банк», купил олигарх Владимир Потанин. Тиньков заявил, что в Россию больше не вернется, и не хочет марать свой бизнес «кровью русских солдат и жителей Украины». В интервью New York Times он рассказывал об угрозах, которые получал со стороны Кремля за свою антивоенную позицию.