Блинкен начал визит в Киев и встретился там с дипломатами США

США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной. Об этом на встрече с американскими дипломатами в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что намерен обсудить мирное урегулирование ситуации с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече в пятницу, 21 января.

Наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении, отметил Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что президент США попросил его приехать в Киев для подтверждения обязательств Вашингтона перед Украиной. На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность вокруг Украины вызвана поставками в эту страну оружия, а также военными маневрами и полетами авиации НАТО.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.

Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.

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