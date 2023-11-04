Блинкен предложил гуманитарную паузу в Газе, Нетаньяху - против

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении выступил против временного прекращения огня в Газе - до освобождения всех израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил израильской стороне объявить «гуманитарную паузу» для оказания помощи гражданскому населению. Нетаньяху в телеобращении высказался против временного прекращения огня в Газе - до освобождения всех израильских заложников.

Блинкен во время переговоров с израильскими политиками подтвердил, что США по-прежнему выступают за создание Палестинского государства и воплощение в жизнь формулы «два народа - два государства».

Как сообщает агентство Reuters, машина «скорой помощи» в Газе попала под израильский огонь. Израильтяне заявили, что медицинский автомобиль использовался боевиками ХАМАС.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что израильские военные нанесли удары по машинам «скорой помощи» в двух разных местах, одно из которых - вблизи госпиталя Аль-Шифа.

Представитель израильской армии сообщил, что ранее в пятницу на границе с Ливаном была объявлена тревога в связи с массовым мероприятием - обращением к народу лидера ливанской шиитской военизированной группировки. Хасан Насралла, командующий организацией «Хезболла», на митинге в Бейруте приветствовал террористическое нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Он заявил, что нападение было «100-процентно палестинским». Выступление шиитского лидера транслировалось по телевидению. Место, где он находится, засекречено.

По данным министерства здравоохранения Газы, более 9 тысяч человек были убиты на территории сектора после внезапного нападения палестинских террористов на Израиль 7 октября. Жертвами террористического нападения в тот день стали, по данным израильских официальных источников, более 1400 израильтян. Еще более двухсот были похищены террористами и содержатся в секторе Газа в качестве заложников.

Соединенные Штаты впервые подтвердили, что с 7 октября в небе над сектором Газа постоянно летают. По словам представителя Пентагона, дроны действуют «в поддержку усилий по освобождению заложников». Дроны не несут на борту никакого оружия, они служат для информационной поддержки израильских военных, разыскивающих места содержания заложников, сказал представитель Министерства обороны США.