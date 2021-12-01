Новости
Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессии против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Риге после завершения совещания министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если произведет вторжение на территорию Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон ясно дал понять Кремлю, что США отреагируют решительно, и в том числе введут против России «чрезвычайно действенные экономические меры», от которых ранее воздерживались.
Блинкен не стал говорить о деталях, но отметил, что в «надлежащее время» расскажет о них Москве, чтобы российское руководство ясно понимало последствия возможных агрессивных шагов. США также продолжат обсуждать реакцию на возможную российскую агрессию со своими союзниками по НАТО. «Если Россия отвергнет дипломатию и вновь нападет на Украину, мы будем готовы действовать» - сказал Блинкен.
США и их союзники ввели ряд санкций против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в конфликте в Донбассе в 2014 году. При этом Вашингтон долго воздерживался от таких мер, как поставка Украине военной техники и боеприпасов, а также воздерживается от наиболее жестких экономических санкций, таких как эмбарго на поставки энергоносителей или отключение России от системы SWIFT.
По словам Блинкена, Вашингтон крайне обеспокоен наращиванием военного потенциала России у границ с Украиной. Как сказал госсекретарь, имеются свидетельства того, что Россия планирует агрессивные действия против Украины, а также дестабилизацию страны «изнутри». «Мы не знаем, принял ли (президент России) Владимир Путин решение о нападении, но мы знаем, что его действия расширяют возможности для нападения, которое может произойти за короткий период времени, если он примет такое решение», - заявил Блинкен. Он также отверг утверждения Москвы о том, что последние шаги Украины или НАТО угрожают России.
Российские официальные лица в последние недели, когда на Западе начали говорить о наращивании российской группировки у границ с Украиной, неоднократно отрицали планы нападения на Украину. В то же время, в Москве обвиняли Украину в том, что она готовит наступление на сепаратистов в Донбассе, и угрожали ей последствиями. Сам Владимир Путин в последние дни несколько раз заявил, что Россия обеспокоена действиями НАТО у ее границ и будет добиваться от Запада неких гарантий безопасности.
В четверг, как ожидается, в Стокгольме состоится встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия аннексировала Крым, а также, по многочисленным свидетельствам, оказала прямую поддержку сепаратистам в Донбассе в 2014 году. С тех пор российско-украинский конфликт так и не был разрешен. Минские соглашения об урегулировании в Донбассе фактически не выполняются.
Другие новости дня
Разведка ЕС связала покушения на чеченских блогеров с Путиным
Президент России Владимир Путин и власти Чечни несут ответственность за покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции и других критиков Рамзана Кадырова. Об этом говорится в докладе Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза. С ним ознакомилось Шведское общественное телевидение SVT, внимание на материал обратила редакция Кавказ.Реалии.
Как стало известно шведскому телеканалу, Служба государственной безопасности Швеции СЭПО пришла к выводу, что покушение на блогера было организовано чеченскими властями. В отчете европейской разведки говорится, что покушения на Тумсо и на других чеченских блогеров не были бы возможны, если бы против них возражал президент Путин.
В докладе утверждается, что российские и чеченские власти могут использовать для внесудебных казней спецподразделение Росгвардии «Терек». В 2019 году оно и его командир Абузайд Висмурадов были внесены в санкционный список властями США, в марте этого года – Европейским союзом.
Покушение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года в городе Евле к северу от Стокгольма. Гражданин России Руслан Мамаев проник к нему в квартиру с помощью своей сообщницы Эльмиры Шапиаевой и напал на блогера с молотком. В январе 2021 года суд в Швеции приговорил нападавших к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно.
В апреле в Германии было предотвращено покушение на брата блогера – сотрудника правозащитной организации «Вайфонд» Мохмада (Муххамеда) Абдурахманова. Подозреваемым по этому делу проходит гражданин России Валид Дадакаев, в соучастии преступлению был заподозрен сотрудник немецкой контрразведки.
Критики Кадырова регулярно становятся объектами покушений в разных странах. В октябре четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины были задержаны в Турции по подозрению в покушении на блогера Хасана Халитова. В июле прошлого года россияне Сар-Али Ахтаев и Салман Магамадов были арестованы в Австрии по подозрению в убийстве блогера Анзора (Мамихана Умарова). Тогда же началось расследование покушения на блогера Сайд-Хусейна Магомадова в Брегенце. В Германии сейчас рассматривается дело об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняют предполагаемого сотрудника российской военной разведки.
- Пресс-секретари Владимира Путина и Рамзана Кадырова не стали содержательно комментировать расследование SVT.
Шторм в Батуми повредил часть Нового бульвара
Сильный ветер, дожди и шторм на море повредили часть Нового бульвара в курортном городе Батуми. Как сообщает мэрия Батуми, на прибрежную линию вынесло песок и гальку, повреждена инфраструктура. Размер нанесенного ущерба пока не подсчитан.
«В результате проливных дождей и шторма на море были повреждены несколько участков береговой линии на Новом бульваре. Муниципальные службы будут работать круглосуточно, на месте находятся сотрудники и техника службы саночистки. Мы продолжим мониторинг с администрацией бульвара», - заявил мэр Батуми Арчил Чиковани.
Муниципальные службы работают, чтобы вовремя слить дренажные воды, очищают каналы, ведущие к морю. При необходимости очистительные работы будет продолжаться всю ночь. Также техника очищает берег от мусора.
Батумский бульвар - один из самых протяженных приморских парков в мире, считается главной достопримечательностью города. Бульвар условно делится на «новый» и «старый», общая длина благоустроенной береговой линии составляет 8 километров.
Адвоката Саакашвили могут лишить лицензии из-за оскорбления прокуроров
Генеральная прокуратура Грузии обвиняет основателя оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия в оскорблении прокуроров, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ника Гварамия является юристом по образованию. В правительстве Саакашвили возглавлял Министерство юстиции и был заместителем генерального прокурора. В настоящее время в качестве адвоката защищает интересы экс-президента, которого правительство «Грузинской мечты» обвиняет в превышении должностных полномочий. Интересы Саакашвили представляют четверо грузинских адвокатов, один украинский и еще один американский юрист.
В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Обвинение по этому делу предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы. Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, «в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые в тот момент остались без внимания суда и других участников процесса».
Как выясняется из заявления прокуратуры, оскорбительная фраза была выявлена позже, во время анализа видеокадров трансляции судебного процесса.
«Кроме того, из-за неуважения, проявленного адвокатом Н. Гварамия к участнику процесса, сторона обвинения на очередном заседании по делу Михаила Саакашвили обратится к суду с ходатайством и потребует выдворить адвоката Нику Гварамия из зала суда», - отмечено в заявлении Генпрокуратуры.
Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.
На заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в социальной сети Facebook. Как написал адвокат, его не пугает очередное «сфабрикованное» уголовное дело. Гварамия пояснил, что прокурор на процессе обратился к стороне защиты и сказал, что их следует «расследовать», а он в ответ сказал прокурорам: «Зато все вы уже расследованы», используя игру слов, которая превращает глагол в нецензурное выражение.
«Посмотрим, примут ли они незаконное решение и выдворят ли меня с заседания. Тем самым незаконно и необоснованно откажут мне в осуществлении права на защиту, а Саакашвили – в правовой защите с помощью выбранного им адвоката», - написал Гварамия. Он отметил, что также обратился в Ассоциации адвокатов Грузии.
Гиги Угулава оштрафовали за оскорбление полицейских
Тбилисский городской суд признал оппозиционного политика, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным в совершении административного правонарушения и освободил его, оштрафовав на 3 тысячи лари (около 1 тысячи долларов).
На состоявшемся сегодня процессе были опрошены двое полицейских, которые участвовали в задержании Угулава в понедельник, на акции во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Полицейские утверждали, что Угулава оскорбил их, назвав «собаками» и не повиновался требованию освободить дорогу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Между тем сам Угулава заявил, что не наносил полицейским личных оскорблений.
«Если разделить 3 тысячи лари на 48 часов, которые я провел в камере предварительного заключения, то получается, что КПЗ Марнеули стоит 1500 лари. Это хорошая цена за ночь в пятизвездочной гостинице. А если отбросить шутки, то власть пытается запугать гражданских активистов и представителей политических партий такими штрафами и арестами. Это абсолютная глупость. Этим они не устранят кризис, а только усугубят, чем сильнее они растягивают пружину, тем больнее она ударит», - сказал Угулава.
Абхазская Генпрокуратура заявила о незаконности приватизации «Баслат-ГЭС»
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса «Баслат-ГЭС». Как сообщается на сайте ведомства, установлено, что нормативно- правовые акты по приватизации приняты в нарушение законодательства.
Речь идёт, в частности, о постановлениях абхазского Кабмина, принятых в марте и апреле 2020 года – тогда должность премьер-министра занимал Валерий Бганба.
«В соответствии со статьей 31 Закона Республики Абхазия «Об историко-культурном наследии», объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Изменение субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания Республики Абхазия, что в данном случае сделано не было», – говорится в заявлении абхазской Генпрокуратуры.
В ведомстве также говорят, что по результатам проведенной проверки направили в Верховный суд административное исковое заявление о признании указанных постановлений правительства недействующими со дня принятия.
По информации СМИ, нынешним владельцем «Баслат-ГЭС» является оппозиционер, бывший мэр Сухуми Кан Кварчия.
Путин: России нужны гарантии непродвижения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "в диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками" будет добиваться выработки неких "конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток", а также размещение в непосредственной близости к территории России систем оружия, которые в Москве считают угрожающими.
Выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 20 стран, в том числе стран НАТО - Словакии, Испании и Италии - Путин повторил высказанную им несколько дней назад мысль о необходимости того, чтобы Запад дал России некие "гарантии безопасности". При этом Путин упомянул, что некоторые страны "нагнетают напряжённость" у российских границ.
По словам Путина, России необходимы "именно правовые, юридические гарантии", поскольку, как он выразился, "западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства", в том числе о том, что НАТО не будет расширяться на восток.
Ранее Путин неоднократно касался этой темы, утверждая, что такие устные гарантии представители Запада давали бывшему советскому президенту Михаилу Горбачёву. Представители НАТО отрицают, что о каких-либо подобных гарантиях заходила речь. Согласно существующим договорённостям между Россией и НАТО Москва не имеет права вето на вступление других стран в Североатлантический союз; НАТО, в свою очередь, взял на себя ряд обязательств, в том числе - не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов союза.
Заявления Путина прозвучали на фоне нового обострения ситуации вокруг Украины. Киев и страны Запада утверждают, что Россия сосредоточила войска у границ с Украиной, и выражают опасения, что Москва может начать военную операцию против соседней страны. Ситуацию обсудили на встрече в Риге министры иностранных дел стран НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг по её итогам заявил, что "любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену" для России, в том числе "экономические и политические последствия".
Он также отверг идею "сфер влияния" в Европе, заявив, что у Москвы нет права вето на вступление Украины в Североатлантический союз, а в НАТО поддерживают планы Киева вступить в НАТО, поскольку такова воля украинского народа. При этом он отметил, что пока Украина не достигла необходимых стандартов для вступления в НАТО.
Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил против интеграции с РФ
Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил c критикой президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Ветераны заявляют, что они против интеграции с Российской Федерацией.
«Граждане Абхазии! Президент нашей страны Аслан Бжания на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября касаясь темы взаимоотношений Абхазии с Российской Федерацией заявил:
«Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…»
Считаем, что данное заявление противоречит всей новейшей истории нашей страны. Подобные заявления звучат особенно кощунственно из уст нынешнего президента, который в качестве оппозиционного лидера 24 ноября 2014 года устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о Союзничестве и стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – говорится в обращении.
Ветераны говорят, что подобные заявления «перечеркивают всю борьбу за независимость Абхазии и ставят под сомнение итоги Победы».
«Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, «интеграционные процессы» с каким бы то ни было другим государством.
Российская Федерация является нашим стратегическим партнёром, дружественным государством. У неё есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнёра. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция – процесс объединения частей в целое) речи быть не может», – сказано в заявлении.
«Абхазия – независимое государство. За это сложили головы наши братья и сёстры. Мы помним войну, помним времена экономической блокады, признание Абхазии Россией как государства… О каком «дележе» суверенитета страны может сегодня вообще идти речь?! Президент всерьёз считает, что это возможно?! Тут уже приходится говорить о продаже нашей страны и нас.
Подобная сделка выгодна сегодняшней власти, готовность совершить её лишь демонстрирует насколько руководству страны наплевать на народ и страну. Аслан Бжания не защищал Абхазию на войне, он же её сегодня готов отдать пусть не противнику, но партнёру.
Слишком тяжёлыми была для нас война и послевоенные годы, чтобы так просто гражданин, ставший президентом, мог перечеркнуть наше завоевание свободы и независимости! Мы не позволим каким бы то ни было политикам торговать страной и народом! Подобные заявления достойны только осуждения. А подобные президенты не достойны быть президентами», – сказано в заявлении Объединённого Совета ветеранов.
Югоосетинские власти сообщили о задержании жителя Тбилиси
47-летний житель Тбилиси задержан в Южной Осетии, на стационарном посту ДПС в селе Ванели Джавского района. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации пресс-службы югоосетинского ведомства, «мужчина был пешком, не имел при себе документов».
«Он пояснил, что незаконно пересек границу в районе села Эргнети», – говорится в сообщении. В МВД заявляют, что передали гражданина Грузии югоосетинскому Комитету госбезопасности.
Информацию о задержании гражданина Грузии подтвердили в Тбилиси. В СГБ Грузии говорят, что была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
В ведомстве заявляют, что будут использовать все рычаги для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.
В югоосетинском парламенте обсудили работу комиссии по делимитации и демаркации
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня после долгих споров решили обсудить работу комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.
Как пишет агентство «Рес», спикер парламента Алан Тадтаев на сессии предложил депутатам заслушать доклад с участием членов бывшей госкомиссии, что вызвало разногласия между депутатами.
Первый вице-спикер Петр Гассиев перед началом обсуждения покинул зал заседаний.
С докладом выступил глава комиссии по делимитации и демаркации Гарри Мулдаров. Он напомнил, что комиссия была образована указом югоосетинского президента Анатолия Бибилова 29 апреля.
«Комиссией были истребованы протоколы заседаний и материалы работы предыдущих составов комиссии, однако документы не были представлены. Комиссией была образована рабочая группа по изучению картографических характеристик госграницы, которая представила результаты работы в комиссию. Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии госграницы (...) Это несоответствие составляет более 200 кв.км в ущерб законных территориальных интересов республики», – сказал Мулдаров.
Он также отметил, что картографические характеристики приложения были сравнены с данными пролегания административной границы Юго-Осетинской Автономной области ГССР, которые зафиксированы в Декрете под номером 2 всегрузинского центрального Исполнительного комитета советов и карте народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 29 апреля 1922 года.
Мулдаров добавил, что Декрет является базисным нормативным Актом, определяющим югоосетинские границы.
«Руководитель рабочей группы, депутат Роберт Остаев представил на экране проект карты, отметив, что значительная часть территории Южной Осетии осталась за линией границы», – говорится в сообщении агентства «Рес» по итогам сегодняшнего заседания.
Сегодня же члены парламента выступили с инициативой создать комиссию депутатского расследования. Мулдаров отметил, что «пора окончательно разобраться в вопросе границ».
«Мы должны узнать, кто в этом виноват», – подчеркнул он. В новую депутатскую комиссию предложили внести всех депутатов парламента.
В Беларуси задержаны 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках
В Беларуси задержали и поместили в ИВС 11 человек за "циничные" комментарии в связи с гибелью российских военнослужащих на учениях в Беларуси. Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о разжигании социальной вражды и розни, сообщается в телеграм-канале белорусского МВД.
Всего Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией нашло более 50 человек, которые "разместили кощунственные и оскорбительные высказывания". Некоторые из них "находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", уточняет ведомство. Также в сообщении утверждается, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов. "В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", – заявили в МВД.
- 12 ноября в Беларуси во время высадки на военном полигоне вблизи Гродно погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что из-за внезапного сильного ветра у обоих парашютистов погасли купола. Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав свой запасной парашют. Но ему не хватило высоты, и парашютная система не успела вступить в работу. После падения военных госпитализировали, но спасти их не удалось.
Глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев посещает Турцию
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев накануне прибыл в Стамбул. Как сообщили в пресс-службе югоосетинского ведомства, визит проходит по приглашению руководства осетинской общины Турции.
Запланирован ряд встреч, в том числе с руководством и активом осетинской общины в Турции.
«На встрече будут затронуты вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества. Визит продлится до 3 декабря», – говорится в сообщении.
Ранее в Турции находилась абхазская делегация. Глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев же недавно посетил Италию.
Талибы убили или похитили более 100 экс-сотрудников афганских сил безопасности – HRW
Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили в четырех провинциях более 100 бывших сотрудников полиции и разведки. Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.
Организация утверждает, что собраны данные об убийстве 47 бывших афганских военнослужащих, полицейских и сотрудников сил безопасности талибами в период с 15 августа по конец октября. В HRW заявляют, что отчет основан на 67 интервью, в том числе 40 личных интервью со свидетелями, родственниками и друзьями жертв, а также с участниками "Талибана".
"Амнистия, обещанная лидерами "Талибана", не помешала боевикам казнить или похищать бывших сотрудников афганских сил безопасности. "Талибан" должен предотвратить новые убийства, провести тщательное расследование каждого указанного случая и выплатить компенсацию семьям жертв", – заявила Патриция Гусман, директор азиатского отделения HRW.
Как отмечается в отчете, лидеры "Талибана" призвали сдавшихся сотрудников сил безопасности зарегистрировать свои данные, чтобы гарантировать их безопасность. Однако, по информации правозащитников, талибы использовали эту информацию для задержания и казней без судебного разбирательства.
Кроме того, "Талибан" получил доступ к базе данных бывших правительственных чиновников, которую он использовал для задержания и убийства людей, говорится в документе.
В отчете HRW также описываются ночные рейды, в ходе которых задерживали или похищали бывших правительственных чиновников. Правозащитники сообщают о преследовании членов семей жертв, некоторые из них были отправлены в тюрьму или убиты.
В своем официальном ответе HRW представители "Талибана" заявили, что не вся информация в отчете точна.
"Некоторые случаи преследования или задержания некоторых людей, о которых вы упомянули в своем отчете, не раскрывают преступления, которые были совершены этими людьми. Наша разведывательная информация показывает, что они пытаются создать проблемы и заговоры против новой администрации", – говорится в ответе.
HRW пишет, что талибы также сообщили об увольнении лиц, причастных к нарушениям прав человека, но убедительных доказательств в поддержку своих утверждений не предоставили, отмечают правозащитники.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул.
Афганистан был объявлен "Исламским Эмиратом", светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем. В начале сентября они озвучили состав нового правительства.
Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибам предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, передает афганская служба Радио Свобода.
С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Отец оппозиционного чеченского блогера записал видеообращение к сыну
Отец живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова Гани Халитов записал видеообращение к сыну. Оно было опубликовано в инстаграме депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Отец Халитова потребовал от своего сына прекратить "говорить ерунду" и заявил, что тот стал для него врагом. "Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю. И не только я, но и другие, кто просит тебя", – говорит на видео родитель блогера.
По словам Гани Халитова, слова его сына о задержании родителей и родственников правоохранительными органами Чечни – "неправда". Он предполагает, что Хасана Халитова могут заставлять так говорить. В своем обращении отец блогера заявляет, что готов заставить сына замолчать, убив его, раз он не может остановиться сам.
Несколько дней назад Хасан Халитов записал аудиообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нём он называет его "гнидой", "главным шайтаном Кавказа" и "ублюдком", а также предлагает ему уехать в Кремль, "подметать и жить на кухне у Путина".
- Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Среди них – четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие. В числе потенциальных жертв был и Хасан Халитов.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
Илон Маск предупредил об угрозе банкротства SpaceX
Частной космической компании SpaceX грозит реальный риск банкротства из-за производственного кризиса с новой ракетой "Старшип". Об этом в письме сотрудникам в выходной день после Дня благодарения (26 ноября) написал её основатель и генеральный директор Илон Маск. С текстом ознакомились канал CNBC и издание The Verge.
В письме Маск выразил своё недовольство проблемами с созданием нового ракетного двигателя Raptor для сверхтяжёлой ракеты-носителя "Старшип". "Производственный кризис с двигателем сейчас выглядит гораздо хуже, чем несколько недель назад", – написал он. По словам Маска, чтобы избежать банкротства, в 2022 году SpaceX нужно достигнуть запуска одного "Старшипа" раз в две недели. Сейчас ракета не совершила ни одного орбитального полёта.
"Старшип" и одноимённый космический корабль анонсировались Маском как инструменты для колонизации Марса и полётов на Луну. Однако ракете-носителю отведена важная роль в создании системы спутникового доступа в интернет Starlink.
Сейчас SpaceX запустила больше 1800 спутников "Старлинк" на орбиту. Однако, по словам Маска, первая версия спутника оказалась слабо подходящей для коммерческого использования. Большинство из них не имеют лазерной системы для коммуникации друг с другом, напоминает Verge. Вторая версия спутников занимает больше места в ракете и весит больше, поэтому её нельзя эффективно запускать с ракеты-носителя "Фалькон 9", написал он.
Маск не стал комментировать журналистам письмо сотрудникам. В твиттере, комментируя новость о своём обращении, он написал, что банкротство SpaceX маловероятно, но не невозможно, в случае глобальной рецессии. SpaceX – партнёр американского космического агентства НАСА для доставки астронавтов на МКС и возвращения человека на Луну. Агентство письмо миллиардера не комментировало.
Бывшего командующего ВМС Украины обвинили в госизмене
Украинская прокуратура в Крыму и Севастополе направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Дениса Березовского. Бывший контр-адмирал обвиняется в государственной измене и создании преступного сообщества за переход на сторону России в 2014 году.
В марте 2014 года он, на следующий день после того, как возглавил украинский флот, отказался выполнять приказы Киева, после чего присягнул на верность народу Крыма, а затем — России. Украинская прокуратура считает, что своими действиями и решениями Березовский способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины". За это ему грозит заключение на срок до 15 лет.
Сейчас Березовский служит в российском флоте в звании вице-адмирала. Он — заместитель командующего российским Тихоокеанским флотом. Уголовное преследование он публично не комментировал.
01 декабря российский Следственный комитет поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по факту уголовного преследования военачальника на Украине. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании, — сообщается на сайте российского ведомства.
НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Грузии и Украины – Столтенберг
Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, и Альянс по-прежнему готов к их политической и практической поддержке. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на открытии заседания Североатлантического совета. Во встрече приняли участие главы МИД Грузии и Украины.
«Мы особенно приветствуем министра Залкалиани и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины.
На июньском саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического союза подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины.
Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, участвуют в операциях и миссиях НАТО и стремятся присоединиться к Североатлантическому союзу.
НАТО поддерживает решение, принятое на саммите в Бухаресте, и мы по-прежнему готовы оказать политическую и практическую поддержку Грузии и Украине», – заявил он.
Ранее, в преддверии рижского министериала НАТО Госдепартамент США сделал заявление, в котором говорится, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО».
В Минюсте подтвердили: Грузия должна выплатить «Интер РАО» 80.5 млн долларов
Правительство Грузии проиграло спор российской госкомпании «Интер РАО», – подтвердили в Министерстве юстиции Грузии.
Как заявили «Эху Кавказа» в ведомстве, 19 апреля 2021 года арбитраж установил, что российской компании должна быть выплачена «определенная компенсация».
«Компания «Интер РАО» требовала выплаты 200 млн долларов, что не было удовлетворено на основании аргументов и доказательств, представленных правительством Грузии. 23 ноября 2021 года была установлена компенсация в объеме 80.5 млн долларов США. Государство и сейчас считает, что в 2014 году тарифы (на электроэнергию - ред.) были установлены правильно, поэтому решение арбитража оспорено в стокгольмском суде как необоснованное», – сказано в заявлении Минюста.
В ведомстве также говорят, что правовой спор продолжается, а его итог никак не отразится на потребительских тарифах для населения.
Ранее о том, что поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между компанией «Интер РАО» и правительством Грузии, сообщил российский телеканал «Россия 24». В репортаже также говорилось, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.
В 2017 году «Эхо Кавказа» рассказывало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.
В Грузии 65 пациентов скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 65 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 119.
За сутки в стране выявили 4459 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 321 тест: PCR-тестов – 19 134, экспресс–тестов на антиген – 32 187.
Выздоровели еще 3957 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 850 102, выздоровевших – 792 158.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,69%, за последние 14 дней составляет 8,91%, за неделю – 8,65%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 999 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 183 335.
В Мичигане ученик открыл стрельбу в школе. Погибли трое
Три ученика средней школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, погибли во вторник в результате стрельбы, которую открыл 15-летний подросток. Ранения получили восемь человек, включая учителя. Подозреваемый задержан полицией.
Как рассказал журналистам заместитель шерифа округа Окленд Майкл Маккейб, стрельба произошла около 13:00 по местному времени. Полицейские и сотрудники служб экстренной помощи оперативно отреагировали на сообщение об инциденте в Оксфорде, который находится примерно в 55 километрах к северу от Детройта.
Подозреваемый в совершении нападения, 15-летний ученик той же школы, был быстро взят под стражу полицейскими и не оказал им сопротивления. Мотивы и имя нападавшего неизвестны. В школе, здание которой было заблокировано сразу после начала стрельбы, идут обыски.
Сообщается, что подозреваемый вёл стрельбу из полуавтоматического пистолета, который ему на прошлой неделе купил отец.
Югоосетинский лидер встретился с руководителем «Газпрома»
В Санкт-Петербурге накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, на встрече были рассмотрены ход и перспективы сотрудничества.
«В частности, были обсуждены вопросы реализации подписанного между правительствами республики Южная Осетия и Российской Федерации соглашения «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром – Южная Осетия» и газификации населенных пунктов Республики», – сообщает пресс-служба.
«Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод, связывающий Северную Осетию с Южной, в 2009 году. Поставки газа с тех пор осуществляются по контракту с компанией «Газпром экспорт». В мае 2018 года Москва и Цхинвали подписали соглашение «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия».
«Грузинская мечта» может отказаться от реформы избирательной системы
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поставил под сомнение необходимость принятия поправок в конституцию, которые снизят до 2% проходной барьер на выборах в парламент.
Он также дал понять, что правящая партия не намерена проводить внеочередные выборы парламента, а в случае, если это произойдет, они пройдут по старым правилам – то есть с избранием мажоритарных депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Выступая на пленарном заседании парламента, Кобахидзе сказал, что действующая в Грузии избирательная система вполне отвечает принципам демократии. А снижение проходного барьера, возможно, станет «подарком» оппозиции от правящей партии, но это будет «зависеть от их поведения».
«Много чего будет зависеть от поведения и действий разных субъектов. Мы хорошо понимаем, что нет никакой необходимости в принятии этих изменений, исходя из того, что тот барьер, который будет задействован в 2024 году, полностью соответствует демократическим стандартам. Это пятипроцентный избирательный барьер. В 2024 году в любом случае будет задействована полностью пропорциональная избирательная система с барьером в 5%.
Что касается барьера в 2% – лучше он, чем 5%, или нет, то по этому поводу не было никакого основательного обсуждения, возможно, что так будет даже хуже.
Это маленький подарок, который возможно, будет сделан оппозиции, и будет этот подарок сделан или нет, конечно же, в конечном итоге, будет зависеть от нашей доброй воли», – сказал Кобахидзе.
Повторил тезис Кобахидзе и депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, который ранее сам представлял законопроект конституционных изменений, предполагающий снижение проходного барьера.
«У «Грузинской мечты» вообще нет никаких обязательств по принятию конституционных изменений. Мы же говорили, «если на то будет добрая воля «Грузинской мечты», а для того, чтобы эта воля существовала, между партиями должно быть сотрудничество», – отметил он.
В оппозиции эти комментарии от «Грузинской мечты» уже расценили как признак отказаться от реформы избирательной системы. Ранее часть оппозиционеров заявляла, что покинет парламент в том случае, если изменения в конституцию не будут приняты.
Суд отклонил жалобу Навального на обвинение в мошенничестве
Басманный суд Москвы отказался удовлетворить апелляцию политика Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.
Таким образом, суд решил, что дело возбуждено законно, написала в твиттере адвокат. Алексей Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.
О возбуждении дела стало известно 29 декабря - за день до истечения испытательного срока по делу "Ив Роше". Навальный написал тогда в инстаграме, что ранее ему грозили заменить условный срок на реальный, но в итоге возбудили новое уголовное дело. "СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь", - добавил оппозиционер.
Как ожидается, 1 декабря Басманный суд объявит решение по второй жалобе Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье. В феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Позднее на политика завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела этот процесс.
- В июне Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).
- После этого в сентябре Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
СМИ: смертность в России стала рекордной с 1945 года
С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, сообщают "Ведомости". Издание со ссылкой на демографов отмечает, что худшие показатели были только во времена Великой Отечественной войны: с 1941 года по 1945 год смертность была в 2-3 раза выше. После этого максимум числа умерших был в 2003 году, тогда ушло из жизни 2 миллиона 370 тысяч россиян.
Отмечается также, что убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Только в ноябре, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от болезни и её последствий умирали в среднем 1 222 россиянина в день.
Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.
Также на избыточную смертность повлияло старение населения: если в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 миллиона, то в начале этого – 33,5 млн. Кроме того, на несколько тысяч увеличилась смертность от употребления наркотиков и алкоголя.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжетах:
Американский генерал: КНР и Россия постоянно атакуют спутники США
Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники, находящиеся на орбите Земли, сообщил в интервью газете Washington Post заместитель командующего космическими силами США генерал Дэвид Томпсон.
Пока американские спутники, по словам генерала Томпсона, являются объектами так называемых обратимых атак, последствия которых не вызывают необратимых нарушений функциональных возможностей американских космических аппаратов. Речь идёт об атаках лазерами, кибератаках, глушении радиочастот, используемых спутниками. Но масштабы этих атак постоянно расширяются. "Мы оказались в ситуации, когда появилось много возможностей создать угрозу нашим космическим системам", - говорит генерал Томпсон.
Он отказался ответить на вопрос были ли попытки уничтожить американские спутники. И Китай и Россия работают над спутниками чье предназначение атаковать другие спутники. В 2019 году российский военный спутник маневрировал в такой близости к американскому разведывательному спутнику, что США не исключали возможности атаки со стороны российского аппарата. Китай активно размещает антиспутниковые системы, в том числе, лазерное оружие на Земле. Китай, по данным американской разведки, далеко опередил Россию в развертывании таких систем. Вдобавок, Китай запускает сейчас вдвое больше спутников, чем США. По оценке генерала Томпсона, в течение нескольких лет Китай может превзойти США в возможностях использовать космическое пространство, если Вашингтон не активизирует своих усилий в космосе.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.