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Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ отказаться от криптовалют из-за переводов оппозиции
Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции криптовалютами на территории России, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.
По данным издания, ФСБ лоббировала запрет криптовалюты из-за того, что платежи по криптовалютах трудно отследить. Такой способ все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу в том числе "нежелательных организаций".
Финансирование оппозиционных политиков и активистов - незначительная часть объема криптовалюты в России, который оценивается в семь триллионов рублей. Однако ФСБ "обеспокоена" тем, что криптокошельки становятся более популярными среди оппозиционеров и СМИ-"иноагентов" как способ безопасно отправлять пожертвования.
Центробанк и ФСБ на момент публикации не комментировали эту информацию. В конце 2021 года Набиуллина заявила, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России.
Такое отношение к цифровым валютам объясняли тем, что держатели криптокошельков могут стать жертвами мошенников, а отследить перевод будет практически невозможно. "Мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала она.
Российские законы не запрещают покупать или продавать криптовалюту, но не позволяют выпускать ее на российских площадках и использовать в качестве средства платежа внутри России. Обменять криптовалюту в банке нельзя, это можно сделать только через криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки, что повышает риски для держателей цифровых кошельков.
Самые жесткие меры для борьбы с криптовалютой применил Китай. В сентябре прошлого года власти страны запретили криптообменникам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны. Запрещена также работа майнеров.
В США и в ряде европейских стран криптовалюта наоборот постепенно становятся финансовым инструментом, который регулируется и защищается законом как валюта или как актив.
Другие новости дня
Югоосетинскую оппозицию обвинили в попытке раскачать ситуацию перед выборами
Провластная парламентская фракция «Единая Осетия» в самопровозглашенной республике Южная Осетия решительно осудила действия оппозиции, инициировавшей процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.
В заявлении 14 депутатов говорится, что попытка вынести данный вопрос на заседание сессии парламента была осуществлена в нарушение Конституции.
«В связи с вышеуказанным и исходя из того, что процедура отрешения президента в отсутствии заключения Верховного суда и заключения Конституционного суда не может быть инициирована в принципе, «Единая Осетия» заявляет, что данная предложенная инициатива является ничем иным как популизмом и попыткой раскачать общественно- политическую ситуацию в республике накануне предстоящих выборов президента Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении.
Депутаты от фракции «Единая Осетия» заявляют, что поддерживают «всенародно избранного президента республики» и не допустят «создания угроз для самой государственности республики Южная Осетия».
Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова отметила, что вопрос импичмента является несостоятельным в связи с тем, что в Южной Осетии не сформирован Конституционный суд и «депутатам, внёсшим вопрос на рассмотрение, заранее известно, что полную процедуру проверок он не пройдёт».
Кумаритова также говорит, что Анатолием Бибиловым неоднократно ставился вопрос о созыве им же образованной Комиссии по делимитации и демаркации границы и обсуждении всех назревших вопросов в рамках работы данного коллегиального органа.
В югоосетинском парламенте накануне провалился вопрос об импичменте Анатолию Бибилову. Выдвижение обвинений против него поддержали только 13 депутатов. Отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия», их союзники из «Единства народа» и депутаты от коммунистической партии.
В Южной Осетии выявили 125 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 125 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 81). Это данные проведенных 284 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 471 житель республики, 15 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 741, выздоровели 10 270», – заявили агентству «Рес» в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 411 исследований на COVID-19.
Глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева накануне предположила, что в Южной Осетии уже циркулирует омикрон-штамм коронавируса
OCCRP: Назарбаев управляет активами на $8 млрд через фонды
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует активы на 7,8 миллиарда долларов через благотворительные фонды. Об этом сообщается в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий "Vласть" и Kloop.
Авторы расследования утверждают, что во время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Речь идет о "Назарбаев Фонде", "Фонде Нурсултана Назарбаева", "Фонде Демеу" и "Елбасы Фонде". Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.
Формально Назарбаеву не принадлежат многомиллиардные активы, но он их контролирует как основатель фондов, говорится в расследовании.
Представитель Назарбаева отказался комментировать расследование, в трех фондах также проигнорировали запрос журналистов. В одном из фондов заявили, что Назарбаев не получает прибыли от активов, а на деньги фонда строились образовательные учреждения имени первого президента.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- С началом протестов в Казахстане Назарбаев не появлялся на публике, СМИ сообщали, что он покинул страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, а никакого конфликта элит в Казахстане нет.
- Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ, однако вскоре участники акций стали требовать отставки Назарбаева. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили некие террористы, подготовленные извне. По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
В ФРГ начали расследование в отношении президиума партии «Зелёных»
Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении руководителей немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, которые занимают посты главы МИД и министра экономики в новом правительстве Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду журнал Der Spiegel.
По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили так называемые коронавирусные надбавки в размере полутора тысяч евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.
И прокуратура, и партия подтвердили изданию, что расследование ведется. В пресс-службе "Зелёных" сказали, что надбавка была выплачена всем сотрудникам головного офиса партии и руководителям, но членам президиума премии были выплачены повторно. Выплаченные средства тем временем уже вернули.
Тема специальных выплат в связи с пандемией оказалась в центре внимания во время прошлогодней избирательной кампании, когда Бербок, баллотировалась на пост канцлера. Она подверглась критике за то, что не задекларировала полученную сумму. В мае в ходе ток-шоу Бербок сообщила, что речь о выплате так называемого "рождественского бонуса", который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала - это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать.
Как отмечает DW, "Зелёным" уже приходилось оправдываться за спецвыплаты в 2019 году, которые объяснялись, в частности, хорошими результатами партии на европейских выборах.
Зеленский просил сенаторов ввести санкции против РФ немедленно
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве на этой неделе призвал их немедленно ввести жёсткие санкции против России, а не дожидаться возможного широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По словам Зеленского, которые приводит издание, украинский президент пытался убедить сенаторов, что президент России Владимир Путин не понимает слова "если", и угроза санкций в случае вторжения не отвратит его от вторжения. "В его словаре есть только "да" и "нет"" - сказал Зеленский о Путине, добавив, как утверждается, что украинцы хорошо понимают "российский менталитет".
В частности, Зеленский настаивал на том, чтобы США ввели санкции против газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время, а не только лишь после гипотетического российского вторжения.
Как пишет Axios, сенаторы, прежде всего демократы, возражали по этому вопросу украинскому президенту. В целом, однако, встреча прошла в тёплой атмосфере, сенаторы заверили Зеленского в поддержке Украины Вашингтоном.
В Сенате сейчас рассматривается сразу несколько законопроектов о санкциях в отношении России. В законопроекте сенатора-демократа Боба Менендеса говорится о различных ограничительных мерах, которые вступят в силу, если президент Джо Байден сочтёт действия России против Украины новой эскалацией конфликта. Республиканцы предлагают ввести санкции против "Северного потока-2" немедленно, а также обязать администрацию ввести определённые санкции, а не оставить их на её усмотрение.
В поездке в Киев участвовали 7 сенаторов от обеих партий. Они выразили надежду, что Сенат в конце концов придёт к единому мнению о мерах поддержки Украины.
Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил накануне на пресс-конференции президент США Джо Байден.
Посол РФ рассказал новую версию убийства журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в 2018 году в Центральноафриканской республике (ЦАР) бойцами вооружённой группировки "3R". Эту версию рассказал в интервью РИА Новости новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.
По словам дипломата, российские журналисты передвигались по маршруту Декоа — Сибю ночью и без охраны. Тогда, по предварительной версии, их остановили и убили боевики из "3R".
Бикантов отметил, что в декабре 2020 года "3R" вместе с другими группировками напала на столицу ЦАР — Банги. Им не удалось захватить город, но в результате нападения погибло много мирных жителей. Армии ЦАР удалось "выдавить"боевиков за пределы страны.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера".
- В октябре прошлого года в ЦАР были убиты трое российских наёмников из "группы Вагнера". Местные власти заявили, что против россиян действовали боевики движения "3R".
- Группировка (движение) "3R"название которой состоит из трёх французских слов на букву "эр": "возвращение, возмещение, реабилитация", названа в разных источниках одним из наиболее боеспособных вооружённых формирований в Центральноафриканской республике. Она состоит преимущественно из предсавителей народности фулани. В конце 2020 года, движение "3R" входила в повстанческую коалиции, которая пыталась свергнуть президента Туадера и не допустить его переизбрания.
Обвиняемых по делу о пересечении границы Саакашвили освободили под залог
Четверо фигурантов дела о незаконном пересечении госграницы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили освобождены под залог в размере пяти тысяч лари (около 1,6 тысяч долларов) для каждого. Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд, передает СОВА.
Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая, Зураба и Шалву Цоцория отпустили прямо из зала суда. Им предстоит внести сумму залога в течение одного месяца.
В ходе сегодняшнего заседания сторона защиты по согласованию с подсудимыми однозначно признала все представленные прокуратурой доказательства. Адвокаты попросили учесть этот факт и то, что фигуранты дела признали свою вину. После этого защита подала ходатайство об освобождении задержанных под залог. Сторона обвинения заявила, что не возражает против такого решения.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 375 (Укрывательство преступлений), части 1 статьи 344 УК Грузии (Незаконное пересечение государственной границы) и подпункту «а» части 3 прима-статьи 344 (Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии, совершенные организованной группой).
Обвиняемым Георгию Нариманидзе, Элгудже Цомая, Шалве и Зурабу Цоцория предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления. Что касается Цомая, ему также вменяется в вину пособничество и подстрекательство к незаконному пересечению границы.
Доля положительных тестов на коронавирус в Грузии выросла до 16.58%
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 27 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 582.
За сутки в стране выявили 6351 новый случай коронавируса. Накануне, в выходной день (Крещение Господне) провели относительно мало тестов – 38 306: PCR-тестов – 19 410, экспресс–тестов на антиген – 18 896.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 16,58%, за последние 14 дней составляет 10,9%, за неделю – 11,73%.
Выздоровели еще 3043 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 021 943, выздоровевших – 946 255.
В настоящее время в Грузии 61 080 активных случаев инфицирования, 4443 пациента лечатся в клиниках, 1010 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2656 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 635 602.
В Украине призвали главу Минюста Грузии обеспечить реабилитацию Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру юстиции Грузии Рати Брегадзе с призывом обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили. Как передает «Укринформ», об этом Денисова сообщила в Telegram.
«Гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации», – сообщила Денисова.
По ее словам, к такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили.
Денисова проинформировала, что у Саакашвили наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины постоянно ухудшается.
Она добавила, что консилиум врачей засвидетельствовал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В большинстве своем Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.
«Поэтому обращаюсь к Министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили», – написала Денисова.
Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека просит иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права Михаила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Президент Украины выступил с видеообращением о ситуации на границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнётся.
По словам политика, военное вторжение России началось ещё в 2014 году и опасность масштабной войны появилась "не один день назад". Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва "нападает на нервы" украинцев.
"Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине", – заявил Зеленский. По его словам, новый год будет встречен гражданами "без паники, без ужаса и без войны".
Обращение Зеленского сделано на фоне многочисленных сообщений дипломатических и разведывательных источников западной прессы о возможной подготовке полномасштабного наступления российской армии на украинские позиции в 2021 году. Кремль подготовку к войне категорически отрицает, но продолжает стягивать войска в район конфликта, называя это своим законным правом.
Верховный суд США: Конгресс имеет право доступа к бумагам президента
В среду Верховный суд США отверг просьбу бывшего президента Дональда Трампа заблокировать попытку комиссии Конгресса получить документы, касающиеся событий 6 января 2021 года, когда несколько сотен сторонников Трампа ворвались в помещение Конгресса, пытаясь предотвратить сертификацию результатов президентских выборов.
Комиссия Конгресса, расследующая эти события, пытается составить детальную картину происшедшего в этот день, в частности, действий президента Трампа. Среди затребованных ею документов, находящихся ныне на хранении в Национальном архиве, черновики его выступления 6 января, после которого участники митинга двинулись на Капитолийский холм, памятная записка, написанная Трампом в тот день, проект президентского указа о президентских выборах. Комиссия также затребовала Ежедневник Белого дома, в котором содержится подробная информация о телефонных звонках, встречах, поездках, мероприятиях президента.
Дональд Трамп оспаривал право доступа Конгресса к этим документам, исходя из концепции так называемой привилегии исполнительной власти, права на конфиденциальность некоторых служебных документов президента. Адвокаты бывшего президента настаивали на том, что целью законодателей является преследование политического оппонента. Однако Верховный суд не согласился с их аргументами.
Решение Верховного суда означает, что комиссия Конгресса, членами которой являются семь демократов и два республиканца, получит также документы их архивов ближайших помощников и советников бывшего президента.
Байден: вторжение в Украину станет для России «катастрофой»
Российские банки в этом случае не смогут вести расчёты в долларах - заявил президент США
Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Байден назвал одно из возможных последствий российского вторжения - по его словам, российские банки тогда не смогут осуществлять операции в долларах.
Байден признал, что Россия обладает подавляющим военным превосходством над Украиной и, вероятно, сможет одержать военную победу в случае широкомасштабного конфликта. Однако при этом она столкнётся с неприятными последствиями - как немедленными, так и долгосрочными.
Байден считает, что Владимир Путин скорее всего примет решение об операции против Украины. При этом президент США сказал, что не верит в то, что Путин хочет широкомасштабного военного конфликта. Байден также дал понять, что ответные меры Запада будут зависеть от конкретных действий России против Украины, их масштаба и последствий.
Говоря о высказанных недавно требованиях России о невступлении Украины в НАТО, Байден заявил, что Украина вряд ли сможет в ближайшее время стать членом союза - но не из-за России, а потому, что, по словам Байдена, она пока к этому не готова.
В последние дни опасения стран Запада относительно возможного российского вторжения, которые высказываются начиная с осени, ещё более усилились - после укрепления российской военной группировки у границ с Украиной и завершившихся пока безрезультатно переговоров в Женеве и Брюсселе.
В пятницу госсекретарь США и глава МИД России встречаются в Женеве.
Российский МИД утверждает, что Москва не готовит военную операцию против Украины.
От коронавируса в Абхазии скончались еще три пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 410 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 128 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины 81 и 82 лет, а также мужчина 37 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34 140 человек.
Госсекретарь США о расширении НАТО: Путин ускорил то, что хотел предотвратить
Президент России Владимир Путин сам ускорил усиление союза НАТО, заявляя, что пытается его предотвратить. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, НАТО пришлось укреплять свои силы после того как Россия вторглась на территорию Украины и аннексировала Крым в 2014 году.
Блинкен рассказал в интервью о ходе переговоров с Москвой о ситуации на границе России и Украины и о так называемых гарантиях безопасности, которые Кремль потребовал от НАТО на фоне обострения ситуации на границе.
Москва требует остановить расширение НАТО и ограничить военную активность альянса у границ России. В союзе уже заявили, что считают требование неприемлемым.
В интервью «Голосу Америки» Блинкен признал, что Вашингтон пока что не видит, что Кремль меняет свою позицию. Он отметил, что Москва продолжает скапливать войска рядом с Украиной. «С другой стороны, - сказал он, - факт переговоров показывает, что дипломатия остается реальным вариантом. Мы намерены идти по этому пути, пока мы можем».
Президент Украины выступил с видеообращением о ситуации на границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнется.
По словам политика, военное вторжение России началось еще в 2014 году и опасность масштабной войны появилась «не один день назад». Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва «нападает на нервы» украинцев.
«Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине», - заявил Зеленский. По его словам, новый год будет встречен гражданами «без паники, без ужаса и без войны».
Обращение Зеленского сделано на фоне многочисленных сообщений дипломатических и разведывательных источников западной прессы о возможной подготовке полномасштабного наступления российской армии на украинские позиции в 2021 году. Кремль подготовку к войне категорически отрицает, но продолжает стягивать войска в район конфликта, называя это своим законным правом.
Эмигрировавшего из Ингушетии блогера обвинили в оправдании терроризма
В отношении автора оппозиционного чеченским властям ютуб-канала «Мысли Ислама» Ислама Белокиева возбуждено уголовное дело о публичных оправданиях терроризма. Об этом сообщил ряд северокавказских телеграмм-каналов. На официальном сайте следственного управления Следкома по Ингушетии информация об уголовном деле отсутствует.
«Молодой человек является блогером и администрирует каналы на видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram, используя которые распространял в Интернете материалы, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность», - говорится в сообщении телеграм-канала «Розыск Ингушетия».
Также в новости подчеркивается, что Белокиев «принимает активное участие в антироссийских акциях за рубежом (Польша, Франция, Бельгия, Норвегия и др.), на которых негативно высказывается в адрес руководства Чеченской республики».
Если информация о возбуждении уголовного дела соответствует действительности, следствие может выступить с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
В комментарии Кавказ.Реалии сам Ислам Белокиев сообщил, что ему ничего неизвестно о новом уголовное деле, правоохранительные органы к нему не обращались.
«Сказать, что оно не реально, что власти Чечни не хотели бы мне мстить, выглядело бы шуткой. Уверен, что все исходит от Кадырова, но возбуждать дело в самой Чечне было бы слишком демонстративным, это привлекло бы внимание к моим роликам, поэтому они делают это через коллег в Ингушетии», - сообщил блогер.
- Блогер Ислам Белокиев принимал участие в массовых митингах против похищений родственников оппозиционных активистов в Чечне, прошедших в Страсбурге и Осло.
- Ранее управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении Белокиева по статье «Реабилитация нацизма». Поводом для этого стал ролик «День позора», автор которого рассуждает о депортации вайнахов и других народов, других преступлениях сталинского режима в годы Великой Отечественной войны и задается вопросам о том, должны ли потомки тех, кто в годы войны подвергся преступным репрессиям, праздновать День Победы.
В Вене прошел митинг чеченцев против депортации и репрессий
На площади прав человека в Вене прошел массовый митинг, посвященный задержаниям живущих в Чечне родственников оппозиционных активистов из Евросоюза и Турции. По словам организаторов, в нем приняли участие около 50 человек.
«Вместе с нами там были австрийские правозащитники, выступающие против депортации из Евросоюза в Россию, а также против похищений и задержаний. Из-за свободы слова в Европе страдают в Чечне», - рассказала Кавказ.Реалии одна из организаторов митинга, называющая себя представителем непризнанной Чеченской республики Ичкерии в Австрии Роза Дунаева.
Собеседница уточнила, что к чеченской диаспоре присоединились занимающиеся помощью беженцам неправительственные организации Seebrücke, Stop Deportation, Antifa и несколько представителей антирасистских организаций. Спикеры заявили об ответственности европейских правительств за депортацию эмигрантов в Россию, где их ждут незаконное уголовное преследование и внесудебные расправы.
«Несмотря на репрессии в Чечне, на похищение родственников критиков режима, на угрозы активистам и блогерам, Австрия планирует продолжать депортацию чеченцев. И это не может не беспокоить», - подчеркнула Дунаева.
Накануне митинга о похищениях родственников эмигрировавших в Европу чеченцев написала газета Der Standard, анонсировавшая протестное мероприятие.
- В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Во французском Страсбурге 8 января прошел митинг против похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров, а также против пыток в российских тюрьмах. Одним из организаторов акции выступила Ассамблея чеченцев Европы, объединяющая общественные организации покинувших родину уроженцев Чечни и активистов из девяти стран Евросоюза.
- 30 декабря в Вене на площади Прав человека состоялся митинг против массовых похищений в Чечне и выдворения проживающих за рубежом чеченцев в Россию. Аналогичный митинг в этот же день прошел в столице Норвегии Осло.
Швейцария признала грузинские Covid-паспорта
Швейцария признала грузинские Covid-паспорта. Об этом со ссылкой на Федеральный департамент здравоохранения Швейцарии сообщает посольство страны в Тбилиси.
Согласно информации, Грузия включена в список стран, чьи Covid-сертификаты признаются официальным Берном. При этом по прибытии в Швейцарию необходимо иметь также отрицательный тест на коронавирус, пишет SOVA.
Митрополит Николоз Пачуашвили предлагает перевести Саакашвили в его епархию
Митрополит Ахалкалакский и Кумордо Николоз (Пачуашвили) предлагает перевести заключенного экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави под домашний арест на территорию его епархии. Митрополит выразил готовность «быть посредником между государством и другой стороной», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я предлагаю выход государству. Думаю, было бы хорошо, если бы было принято решение о содержании президента под домашним арестом, чтобы он не находился при этом в своем доме, то есть там, где он живет здесь, в Тбилиси, поэтому я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, они, наверное, приедут и сами выберут место. Я буду посредником между государством и другой стороной», - заявил владыка Николоз.
На вопрос, говорил ли он с Михаилом Саакашвили по этому поводу, владыка Николоз заявил, что Саакашвили вряд ли будет возражать.
«Я говорил с ним об этом и знаю его мнение, вероятно, он не будет против. Государство должно решить, отвечает ли это его интересам. Я считаю, что это должно быть в интересах государства. Конечно, если бы у меня не было ожиданий, я бы этого не сказал. Думаю, так будет лучше для страны. У меня нет других средств для убеждения. Я заявил, что готов к этому и, если наша власть захочет, я готов сотрудничать с ней в этом вопросе и создать все условия в моей епархии», - заявил владыка Николоз.
В югоосетинском парламенте не смогли выдвинуть обвинения в адрес Бибилова
Предложение о выдвижении обвинения против президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова не получило поддержки депутатов.
Как пишет агентство «Рес», в результате проведенного тайного голосования 13 из 14 депутатов поддержали выдвижение обвинения, один выступил против, 20 бюллетеней были признаны недействительными.
Фракция «Единая Осетия», представители «Единства народа» и коммунисты ранее покинули зал заседаний и не участвовали в обсуждении данного вопроса. Заседание провел вице-спикер Александр Плиев.
Ранее вопрос об импичменте Анатолия Бибилова был снят с повестки дня президиума парламента.
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. Речь идет, в частности, о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
В Киеве прошли переговоры госсекретаря США и президента Украины
В Киеве состоялись переговоры главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон направил Москве ясный сигнал: если она решится на вторжение в соседнюю страну, то её ждет очень жёсткий ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но от союзников на Западе.
До переговоров с Зеленским Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве. И заявил, что вторжение России на территорию Украины может произойти в очень короткие сроки. При этом госсекретарь США надеется, что Москва будет придерживаться мирного пути разрешения конфликта. Чтобы это произошло, нужно желание Кремля, сказал Блинкен.
Очередную попытку найти компромиссы Госсекретарь США предпримет в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдёт в Женеве.
Ранее власти США говорили, что не собираются принимать никаких решений по Украине без учета мнения Киева. Сегодняшний визит Блинкена в Киев раз необходим для согласования позиций сторон, утверждает Вашингтон.
Сегодня же стало известно, что площадку для переговоров России и Украины по урегулированию кризиса готова предоставить Анкара. Об этом сообщил представитель президента Турции. Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина приехать в Турцию и урегулировать разногласия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию сложившейся ситуации. Место проведения каких-то контактов – вторично, но Турция может повлиять на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения, подчеркнул сказал Песков.
- С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
- Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
РФ предлагает США никогда не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии
США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии, Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Такого не должно произойти. Или в качестве альтернативы, если США возьмёт на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию», – сказал Рябков, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли», – добавил он.
Как пишет РИА Новости, Рябков также повторил, что Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины.
- В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. Россия потребовала, в частности, чтобы НАТО перестало расширяться на восток, а также остановило создание военных баз на территории стран-бывших республик СССР. В Североатлантическом союзе заявляют, что вопрос принятия других стран не может обсуждаться с Кремлём.
- 10 января в Женеве прошла встреча российско-американских делегаций, а 12 января в Брюсселе впервые за два года состоялось заседание совета Россия–НАТО. Переговоры проходят на фоне сосредоточения значительных сил российской армии у границы с Украиной. Страны Запада подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения на украинскую территорию. Кремль это категорически отрицает.
Пётр Порошенко остался на свободе под личное обязательство
Суд в Киеве избрал для Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал экс-президента Украины сдать паспорта для выезда за границу.
Обвинение просило суд отправить Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог в один миллиард гривен. Адвокаты политика просили не назначать ему меру пресечения вообще.
Сторонники Порошенко обрадовались решению суда и прямо в зале спели гимн страны.
В Европарламент призвал провести судебное слушание дела Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.
Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.
Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. Он призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Инал Ардзинба раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом
Глава МИД Абхазии самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. На встречах он раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом.
По информации абхазского ведомства, Ардзинба встретился с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым.
«Министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, глава МИД Абхазии затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года», – сказано в заявлении.
В абхазском ведомстве говорят, что в соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», только органы государственной власти могут проводить социологические опросы.
«Ваша организация просто не имеет право этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством - Государственным комитетом по статистике», – подчеркнул Ардзинба.
Он добавил, что это совместная позиция МИД, как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ.
Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия).
«Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он.
Инал Ардзинба отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии.
«По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов», – заявляют в абхазском ведомстве.
- В декабре в абхазском ведомстве заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идёт, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.
- Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению заявил, что МИД будет анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией. По его словам, особое внимание будет уделено грузинскому направлению. «Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно», – сказал Ардзинба.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября прошлого года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
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