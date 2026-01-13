Bloomberg: Иран с конца 2021 года поставил РФ ракеты на $2,7 млрд

Иран в последние годы поставил России баллистические и зенитные ракеты на сумму около 2,7 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя западных спецслужб.

Контракты с Москвой Тегеран заключал с октября 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они касались поставок сотен баллистических ракет малой дальности «Фатх-360», около 500 других баллистических ракет малой дальности и почти 200 зенитных ракет.

Кроме того, по данным агентства, Иран поставил России миллионы патронов и снарядов, а также передал ей беспилотники «Шахед-136» и поделился технологиями, которые позволили России производить их внутри страны под названием «Герань-2» в рамках контракта на сумму 1,75 млрд долларов, подписанного в начале 2023 года. Беспилотники этого типа активно используются при нанесении ударов по Украине.

В целом, по оценкам западных источников, Россия потратила более 4 млрд долларов на закупку иранского вооружения с конца 2021 года, отмечает «Настоящее Время».

Впервые о том, что Иран может передать России ракеты малой дальности в дополнение к дронам-камикадзе «Шахед-136», осенью 2022 года писало издание The Washington Post. В феврале 2024 года Reuters сообщил, что Иран с января 2024 года поставил России около 400 баллистических ракет класс «земля — земля» «Фатех-110 Зольфагар», дальность полёта которых составляет до 700 км.

В сентябре 2024 года несколько западных СМИ сообщили, что Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности. По данным The Times, Москва тогда получила более 200 баллистических ракет «Фатх-300» (или «Фатх-360»). В мае 2025 года сообщалось, что Иран собирается передать России пусковые установки для ракет «Фатх-360».

Сближение Москвы и Тегерана активизировалось после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что впоследствии привело к введению санкций против России и Ирана (за «поддержку российской агрессии против Украины»). Власти Ирана отрицают передачу баллистических ракет России, а беспилотники «Шахед», по их утверждениям, были поставлены ещё до войны.

В январе 2025 года был подписан договор о стратегическом партнёрстве России и Ирана. В нём, однако, в отличие от подобного договора с КНДР, нет положений о взаимной военной помощи.

В Москве и Тегеране не комментировали материал Bloomberg.







