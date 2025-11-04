Bloomberg: Китай сворачивает закупки нефти у России из-за санкций США

Китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России после введённых США санкций против «Роснефти», «Лукойла» и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Это ударило по премиальной марке нефти ESPO. Её цена резко упала.

По данным агентства, закупки приостановили как гиганты Sinopec и PetroChina Co., так и частные переработчики — так называемые «чайники». Последние опасаются рестрикций после того, как Shandong Yulong Petrochemical Co. попала в черные списки Великобритании и ЕС.

По оценке Rystad Energy AS, отказ китайских компаний и падение цен затронули около 400 тысяч баррелей в сутки, или до 45% российского экспорта нефти в Китай.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, санкции дали и обратный эффект. Попавшая ранее под ограничения компания Yulong, лишившись альтернативных поставщиков, перешла на российскую нефть.

У «чайников» ситуация сложнее — помимо страха санкций, они столкнулись с нехваткой импортных квот на фоне налоговых изменений. Это может ограничить закупки нефти из России до конца года, отмечает агентство.

Одновременно Турция сократила закупки нефти у России, а США обсуждают с партнёрами в Азии сокращение импорта российских энергоресурсов.

В Москве санкции называют незаконными. Президент Владимир Путин заявил, что Россия выработала к ним определённый иммунитет" и продолжает функционировать.