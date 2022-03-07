Bloomberg: новые санкции ЕС затронут судна и военные технологии России

Страны-члены Евросоюза готовят новые санкции против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий для военного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждается расширение и персональных ограничений – в список лиц, которых они затронут, могут добавить россиян, ранее не попадавшие под санкции.

Брюссель обсуждает и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов её использования для обхода уже существующих мер.

Некоторые из санкций могут быть введены уже 8 марта, уточнил один из собеседников агентства. Официального подтверждения этой информации нет.