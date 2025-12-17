Bloomberg: США готовят санкции на случай, если РФ отвергнет «сделку»

Соединённые Штаты готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в действие, если президент России Владимир Путин отвергнет мирное соглашение с Украиной. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что санкции должны затронуть прежде всего энергетический сектор. В частности, их целью могут стать суда так называемого теневого флота, а также нефтетрейдеры, способствующие продаже российской нефти.

В сообщении говорится, что министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти меры с послами ряда европейских стран, а объявлено о них, как утверждается, может быть уже на этой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности усиления давления на Россию в случае, если она не согласится на мирную «сделку». В октябре Вашингтон ввёл санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». США оказывают давление и на Украину.

Согласованного проекта мирного соглашения пока нет, на встрече в Берлине 14-15 декабря, по словам её участников - представителей США, Украины и стран Европы - был достигнут значительный прогресс по ряду вопросов, но ещё нет консенсуса, например, по вопросу территорий.

С Россией последние варианты мирного плана, как утверждают в Москве, пока не обсуждались. Непонятно, есть ли какой-то крайний срок для того, чтобы Россия выразила своё согласие с планом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве не видели публикацию Bloomberg, но знают о существовании планов ужесточить санкции. По словам Пескова, «любые санкции вредят налаживанию отношений».

Во вторник стало известно, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против покупателей российской нефти. Он требует от администрации введения адресных санкций против третьих лиц, связанных с торговлей российской нефтью по всему миру. Предусмотрен ряд исключений - в частности если та или иная страна оказывает существенную помощь Украине, она может быть освобождена от санкций. Когда может быть рассмотрен законопроект, пока не ясно, без поддержки Белого Дома шансы на его принятие невелики.