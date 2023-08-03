Боевые вертолёты Польши переброшены к белорусской границе

Польша перебросила боевые вертолёты двух армейских бригад к белорусской границе. Об этом сообщило генеральное командование Вооружённых сил Польши, пишет TVP Info.
Вертолёты будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования в соответствии с приказом министра обороны Мариуша Блащака.
В генеральном командовании уточнили, что вертолёты вооружены и готовы к бою, а пилоты готовы без колебаний применить оружие в случае необходимости.
1 августа Варшава сообщила о проникновении в польское воздушное пространство двух белорусских вертолётов. Они участвовали в военных учениях и залетели на три километра вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели назад. При этом польская сторона уточнила, что Минск заранее информировал польские власти о проведении манёвров.
Белорусское минобороны отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства соседней страны.
Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолёты.
- 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наёмников российской ЧВК "Вагнер", находящихся в Беларуси, переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, к границам Польши и Литвы.
- В различных публикациях о гипотетическом вооружённом конфликте между Россией и НАТО нередко говорится, что Россия в ходе такого конфликта, перерезав Сувалкский коридор, может отрезать страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.