Бои за Северодонецк: войска РФ контролируют часть города

Северодонецк в Луганской области, ставший в последние дни главной целью российского наступления, частично занят российскими войсками. В городе продолжаются уличные бои. Об этом утром во вторник сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Власти города подтвердили, что эвакуация оттуда сейчас невозможна. По их оценке, захвачено около половины города, где до российского вторжения располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек.

Накануне ряд телеграм-каналов опубликовалв видео с российскими военными на улицах Северодонецка. Место, где оно снято, было геолоцировано, это квартал к востоку от центра города. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать, что город уже взят, и идёт так называемая зачистка.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) высказывал предположение, что с возможным взятием Северодонецка российское наступление в Донбассе может остановиться. Украинские войска могут закрепиться в Лисичанске на западном, высоком берегу реки Северский Донец. Российские войска пока не смогли окружить украинскую группировку в Лисичанске.

Второе важное направление, на котором продолжаются попытки наступления России - на Славянск на севере Донецкой области. Со стороны недавно взятого города Лиман российские войска вышли к Северскому Донцу. Мост через него разрушен.

В результате ракетного ночного удара по Славянску погибли три человека, еще шестеро – ранены, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Точное количество жертв и пострадавших еще устанавливается.