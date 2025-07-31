Более 10 международных организаций требуют освобождения Мзии Амаглобели

Организации, занимающиеся вопросом защиты свободы прессы, журналистов и права человека, выступают с совместным заявлением по делу основателя интернет изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» и вновь призывают власти снять уголовные обвинения против Мзии Амаглобели и содействовать её немедленному освобождению.

С момента задержания (январь 2025 года) Мзия Амаглобели «несправедливо содержится в следственном изоляторе», где за время пребывания «её здоровье и зрение опасно ухудшились», говорится в заявлении.

Правозащитные организации считают предъявленные Мзии Амаглобели уголовные обвинения, связанные с нападением на сотрудника полиции, «чрезмерными» и «политически мотивированными». В заявлении упоминаются показания Мзии Амаглобели, данные ею на судебном заседании 14 июля, в которых она сообщила об «унижающем и бесчеловечном обращении, которому она подверглась во время задержания 11 и 12 января».

Кроме того, подписанты заявления называют арест счетов «Батумелеби» и «Нетгазети» давлением на издания.

«После задержания Амаглобели и её медиаорганизации столкнулись с кампаниями по дискредитации, унизительным обращением и экономическими репрессиями. Правительство «Грузинской мечты» также несправедливо обвинило её (Амаглобели) в действиях от имени иностранных держав, что, по всей видимости, является попыткой подорвать её авторитет как журналиста. 17 июля правительство издало распоряжение о заморозке банковских счетов газет «Батумелеби» и «Нетгазети», что стало очередным шагом в кампании партии «Грузинская мечта» по давлению на эти СМИ».

Более 10 международных организаций заявляют, что задержание и уголовное преследование Амаглобели происходят на фоне более масштабного подавления свободы СМИ в Грузии. «Правящая партия «Грузинская мечта» ограничила пространство для независимой журналистики репрессивными законами, произвольными арестами, преднамеренным экономическим давлением и безнаказанностью за преступления, совершённые против журналистов».