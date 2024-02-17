Более 300 человек задержаны в России на акциях памяти Навального

Более 300 человек задержаны в России 16 и 17 февраля на акциях памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". К 18 часам по московскому времени число задержанных превысило 350.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — не менее 40 сегодня и около 70 вчера. В Москве за два дня задержали более 40 человек.

В Москве полиция оттеснила людей от памятника "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По данным телеграм-канала "Сота", полицейские давали указание задерживать тех, кто скандирует лозунги.

Еще одним народным мемориалом Навального в субботу в Москве стал памятник репрессированным в парке "Музеон". Сначала сообщалось, что полиции рядом с ним нет, люди несут цветы. Затем поступили сообщения, что у памятника выставлен патруль. Полицейские собрали цветы и выбросили их в снег.

В Санкт-Петербурге прошла гражданская панихида по Навальному у Соловецкого камня. Архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который должен был провести панихиду, задержали на выходе из дома, а затем доставили в отдел полиции. Что ему вменяют, пока неизвестно. Панихида прошла без него.

По последним данным, Михнов-Вайтенко останется в полиции до суда, который, по всей вероятности, состоится в понедельник.

После гражданской церемонии полиция зачистила площадку у Соловецкого камня и стала задерживать участников акции.

В Краснодаре активиста Андрея Вязова суд в субботу арестовал на 14 суток за пикет памяти Навального. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "Антивоенный комитет Кубани". Вязов 16 февраля вышел к мемориалу в Чистяковском сквере с табличкой "Навальный".

В Сыктывкаре при попытке возложения цветов к памятнику жертвам репрессий задержана активистка Татьяна Иванова. Полиция заявила, что она похожа на преступницу из ориентировки, которую разыскивают.

В Архангельске у Соловецкого камня задержали местную жительницу, которая принесла цветы в память от Навальном.

Народный мемориал памяти Навального появился в смоленской Катыни.

В Екатеринбурге в память о политике появились граффити. У мемориала жертв политических репрессий "Маска скорби" дежурит полиция. Цветы там лежат прямо на снегу.

В столице Узбекистана Ташкенте люди утром в субботу оставляли цветы возле музея жертвам репрессий. Собравшиеся там милиционеры цветы оставлять разрешали, но, по словам очевидцев, через некоторое время начали разгонять людей и убирать цветы. После территорию оцепили.