Более 50 человек пострадали за день на протестах в Перу

За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота.

Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельные взрывчатки.

Накануне, 20 января, участники протестов в столице бросали камни и стеклянные бутылки, полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание – особняк, которому было почти сто лет. Власти заявляют, что потеряли «монументальное достояние», и подозревают поджог.

В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка – один из них подожгли, на крупный медный рудник – в третий раз за месяц и на несколько аэропортов – парализовав их работу.

В шести регионах из 25 введено чрезвычайное положение, ограничены права граждан. Президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры «против вандалов».

С начала протестов в Перу погибли как минимум 45 человек, в том числе несколько подростков. Участники демонстраций требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.

Болуарте уже предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и не раз заявляла, что другие требования протестующих она удовлетворить не может.