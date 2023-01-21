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Более 50 человек пострадали за день на протестах в Перу
За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота.
Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельные взрывчатки.
Накануне, 20 января, участники протестов в столице бросали камни и стеклянные бутылки, полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание – особняк, которому было почти сто лет. Власти заявляют, что потеряли «монументальное достояние», и подозревают поджог.
В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка – один из них подожгли, на крупный медный рудник – в третий раз за месяц и на несколько аэропортов – парализовав их работу.
В шести регионах из 25 введено чрезвычайное положение, ограничены права граждан. Президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры «против вандалов».
С начала протестов в Перу погибли как минимум 45 человек, в том числе несколько подростков. Участники демонстраций требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.
Болуарте уже предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и не раз заявляла, что другие требования протестующих она удовлетворить не может.
- Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
- Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
Другие новости дня
Состояние одного из пострадавших в Сагареджо стабильное
Согласно информации клиники «Кавказский медицинский центр», состояние одного из пострадавших в Сагареджо, которому была сделана операция на глаз, стабильное. Об этом Общественному вещател. Грузии сообщил хирург-офтальмолог Реваз Омиадзе.
По словам врача, сегодня пациент будет выписан из клиники. «На данном этапе пациенту необходимо наблюдение», - сказал Реваз Омиадзе.
В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Трое раненых проходят лечение в клинике «Geo Hospitals» в Сагареджо. Один пострадавший уже выписан, состояние двоих стабильное, состояние еще одного тяжелое - он помещен в реанимацию.
Англиканская церковь извинилась перед ЛГБТ+ за гомофобию
Англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.
Несколько дней назад Церковь Англии предложила не разрешать парам ЛГБТ+ вступать в брак в англиканских храмах, продолжая настаивать, что брак – это союз мужчины и женщины.
Теперь епископы принесли извинения представителям сообщества. «Мы публично и однозначно подтверждаем, что ЛГБТ+ желанны и ценны. Все мы дети Божьи, – заявили епископы в своем письме. – Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны. Мы в этом раскаиваемся».
При этом глава Церкви Англии и духовный лидер всех англикан архиепископ Кентерберийский признал, что церковь все еще «очень разделена» по этому вопросу. «Я уверен, что дискуссии продолжатся. Но это чрезвычайно важный момент не только для англиканского сообщества и англиканской церкви, но и для всемирной церкви», – сказал он.
Представитель группы Stonewall, защищающей права ЛГБТ+, заявил агентству Reuters, что извинений епископов недостаточно, «когда так много христиан ЛГБТ+ сталкиваются с враждебностью и дискриминацией за то, что они такие, какие есть».
- В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
- После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, а видеосервисы начали цензурировать фильмы.
На российские нефтепродукты введут два потолка цен
Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на нефтепродукты из России в ответ на ее вторжение в Украину. Также они пересмотрят лимиты цен на российскую нефть, экспортируемую по морю. Об этом сообщил Минфин США.
Согласно заявлению ведомства, один потолок цен установят для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Представители стран согласились, что такой подход позволит точнее устанавливать предельные цены, так как он учитывает широкий диапазон цен, по которым торгуются российские нефтепродукты.
Ожидается, что ограничение цен на нефтепродукты начнет действовать 5 февраля. С учетом изменений, которые после этого произойдут на мировом рынке, страны пересмотрят потолок цен на российскую танкерную нефть в марте. С декабря 2022 года он находится на уровне 60 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия сейчас оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.
Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому эти меры «особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине».
В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. При этом сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке торгуется ниже потолка, а аналитики отмечают, что после его введения экспорт российской нефти значительно снизился.
США объявят «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией
Минфин США признает «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, администрация Байдена признает «трансконтинентальную угрозу ЧВК». Точный список планируемых к введению санкций не приводится.
ЧВК и ее предполагаемый основатель Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза. Российскую компанию обвиняют в участии в незаконных вооруженных конфликтах, в том числе вторжении в Украину, и совершении военных преступлений.
По оценке Вашингтона, только на территории Украины сейчас размещены 50 тысяч вагнеровцев, 40 тысяч из которых - завербованные заключенные российских колоний.
Евгений Пригожин прокомментировал решение США признать «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», - приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
- Во время брифинга были обнародованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны вагоны, следовавшие в ноябре из России в КНДР и обратно. В США считают, что в них были доставлены ракеты для использования наемниками «ЧВК Вагнера» на войне в Украине. Поставки оружия из КНДР нарушает введенные против страны международные санкции, наложенные резолюцией Совета безопасности ООН, куда входит и Россия.
В Украине создали петицию с призывом назвать одну из улиц Киева именем Кикабидзе
На сайте Киевской городской рады зарегистрирована петиция с призывом переименовать улицу, названную в честь русского писателя Николая Лескова, в честь Вахтанга Кикабидзе. В аннотации отмечается, что Кикабидзе – известный грузинский актер, певец и друг Украины, «поддерживавший борьбу нашей страны за независимость в войне против России», пишет SOVA.
«Актер отказался от российского ордена «Дружбы» из-за войны России против Грузии в августе 2008 года. Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он больше не был в России».
Автор инициативы Игорь Запорожец также отмечает, что во время похорон артиста в Тбилиси его гроб был накрыт грузинским и украинским флагами.
На момент публикации материала петицию подписали свыше 1500 человек.
Прокуратура ФРГ проверит «Русский дом» на предмет обхода санкций
Прокуратура Германии начала проверку «Русского дома науки и культуры» по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и обходе санкций Евросоюза. Жалобу на «Русский дом» подал политик от партии «Зеленых» Фолькер Бек, обвинив учреждение также в распространении кремлевской пропаганды.
Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель прокуратуры Себастьян Бюхнер, проверены будут доходы и платежи «Русского дома» на фоне санкций ЕС против России из-за ее военного вторжения в Украину. Владелец «Русского дома», государственное агентство «Россотрудничество», входит в санкционные списки Евросоюза. Проверке подвергнутся также и власти Берлина, ответственные за соблюдение санкций.
Ранее немецкое агентство LTO писало, что «Русский дом», как ресурс подсанкционного Россотрудничества, не имеет права получать прибыль в Германии - например, от продажи билетов на свои мероприятия или сдачи помещений в аренду. В ответ на это, по сообщению LTO, российская государственная медиакомпания «Россия сегодня» (RT) обвинила агентство в «русофобии» и ведении «агитационной кампании», утверждая, что «Русский дом» является отдельным юридическим лицом, не зависящим от Россотрудничества и, соответственно, не подпадающим под санкции. Однако на сайте Россотрудничества о «Русских домах» в столицах разных стран говорится как о структурном подразделении агентства.
- «Русский дом науки и культуры» в Берлине был основан в 1984 году. Это крупнейшее из представительств Россотрудничества в 96 странах мира. Сразу после начала военного вторжения России в Украину Русский дом прекратил свою деятельность. Она начала возобновляться осенью 2022 года.
Союзники Киева не договорились о поставке западных танков украинской армии
Союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. 20 января вечером в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США «Рамштайн». Стороны обещали продолжить консультации о поставке танков.
Украинская армия запросила у западных страны сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». В пятницу назначенный на этой неделе новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что не может анонсировать ничего нового об «Абрамсах».
Тем не менее ряд западных стран готовы к передаче своих танков Украине. Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Редакция ссылается на свои источники в дипломатических кругах.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак после пятничного совещания заявил, что страны, эксплуатирующие “Леопарды”, договариваются о создании коалиции, которая передала бы танки Украине. Для этого им потребуется разрешение Германии, передает польское издание Onet.
- Германия к весне подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро, заявил в пятницу Писториус. «Приоритет номер один – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. В том числе боеприпасы», – сказал он. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки «Пэтриот», семь самоходных артиллерийских установок «Гепард», ракетные системы «Ирис-Т» и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.
- Милли в пятницу на пресс-конференции сообщил, что США помогут Украине освободить как можно больше территории, занятой Россией. В то же время он сказал, что считает, что Киеву будет сложно освободить всю территорию в этом году. Это можно интерпретировать как прогноз продолжения войны как минимум до 2024 года.
В Беларуси пропала активистка «Мемориала» Екатерина Яньшина
В Беларуси в пятницу пропала российская правозащитница Екатерина Яньшина. Днем она должна была освободиться из изолятора временного содержания, где отбывала 15 суток за якобы хулиганство. Однако к встречающим она не вышла, ее местонахождение почти полсуток было неизвестно.
Екатерина Яньшина, сотрудничавшая с центром защиты прав человека «Мемориал», в начале января приехала в Минск как независимый наблюдатель на суде по делу белорусской правозащитной организации «Вясна», которую обвиняют в финансировании протестов. 6 января в зале суда Яньшина была задержана за то, что фотографировала и вела трансляцию заседания. Ей было назначено 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Во время ареста к Яньшиной не допускали адвоката.
Яньшина должна была освободиться из изолятора на улице Окрестина в Минске после полудня 20 января. Встречать ее приехали ее белорусский адвокат и главный редактор портала «Адвокатская улица» Екатерина Горбунова. Однако Яньшина так и не появилась. Администрация изолятора по телефону сообщила, что правозащитницу отпустили.
Издание Sota сообщает, что в Беларуси существует практика, когда задержанных, не выпуская из ИВС, сразу снова везут в милицию, чтобы оформить повторное задержание по новому обвинению. Также, по словам Екатерины Горбуновой, она несколько раз звонила в милицию и в посольство России в Беларуси, после чего ей перезвонили из милиции и «в жесткой форме» потребовали, чтобы Горбунова приехала в отдел полиции и подписала заявление о пропаже человека. По совету адвоката Горбунова не стала этого делать, поскольку при этом велика вероятность задержания уже автора заявления.
В посольстве России Горбуновой сообщали, что Яньшина якобы уже на свободе и летит в Москву. Однако ни с кем из близких или коллег она не связывалась.
UPD: Вечером в пятницу стало известно, что Яньшина сразу после освобождения из изолятора была депортирована в Россию. Личные вещи, включая средства связи, ей не отдали, поэтому связаться с ней до приезда в Россию не удавалось.
Правозащитник Янгулбаев предложил Кадырову обменять себя на свою мать
Бывший юрист северокавказского филиала «Команды против пыток» Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную местными силовиками мать Зарему Мусаеву на себя. С прошлого января она находится под арестом - ее судят по обвинению в нападении на полицейского, пишет Кавказ.Реалии.
В видеообращении, которое Янгулбаев записал в годовщину ее похищения, он обвиняет Кадырова в нарушении «правил страны и человеческой морали». Правозащитник подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Заремы Мусаевой ухудшилось.
В комментарии редакции Кавказ.Реалии Янгулбаев пояснил, что это не эмоциональное заявление: с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни еще прошлой весной, однако они ему так и не ответили.
«Единственная цель – спасти мать. Я предлагаю обмен через нейтральную страну-гаранта, которую могут выбрать чеченские власти – например, Турцию, страны Балтии, Украину, для того, чтобы в заложниках не оказались оба», - пояснил Янгулбаев.
Правозащитник считает, что он нужен чеченским властям из чувства мести.
«Если бы похитили меня или братьев, обвинив в терроризме, то практически никто не обратил бы внимание – для российских медиа и правовой системы очередное похищение в Чечне выглядит обыденным. То, что произошло с матерью, за гранью морали. Выпустив ее, власти Чечни могут «почистить» свою репутацию в общественном сознании, потому что похищение и удержание в заложниках женщины – явный и безусловный беспредел», - подытожил Янгулбаев.
20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Грозный. Во время задержания она из-за применения силы потеряла сознание, ей не позволили ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается из-за диабета.
Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В конце 2022 года в деле появилась новая независимая экспертиза, которая опровергает выводы той, что была до этого. После этого проводивший позицию следствия эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Арсен Мунгиев уволился.
- Правозащитный проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.
Георгий Гахария: Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине
Лидер партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Москва вознаграждает Тбилиси за его позицию по отношению к Украине. Так оппозиционный политик отреагировал на недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Тот похвалил власти Грузии за «мужество» в противодействии давлению Запада и не исключил возобновления прямого авиасообщения между странами.
«Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине, и после заявления депутатов Иванишвили о том, что ЕС / НАТО больше не является панацеей, обдумывает восстановление всех видов отношений, включая дипломатические. Это предательство национальных интересов Грузии и исторического выбора народа», - цитирует Гахария SOVA.
Лидеры «Грузинской мечты» позитивно отреагировали на заявление Сергея Лаврова. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти приветствовали бы решение по авиарейсам, поскольку оно облегчит положение соотечественников, проживающих в России. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил, что не видит ничего плохого в возобновлении авиасообщения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако, выступила резко против. По словам главы государства, ей, «мягко говоря, не понятная позиция правительства и правящей партии».
Президент Франции объявил о решении увеличить оборонный бюджет
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил существенно увеличить расходы на оборону до конца десятилетия и провести трансформацию французских ядерных вооруженных сил, чтобы противостоять растущим угрозам с учётом влияния войны России с Украиной.
Макрон в пятницу посетил авиабазу Мон-де-Марсан и выступил там перед французскими военнослужащими. Президент Франции предложил выделить 413 миллиардов евро на военные расходы в период с 2024 по 2030 год, чтобы, по его словам, обеспечить свободу, безопасность и процветание в мире. Военный план на 2019–2025 годы предусматривал военное финансирование на сумму 295 миллиардов евро.
Макрон в своём выступлении также отметил угрозы гибридной войны, растущие кибератаки на критически важную инфраструктуру и сохраняющиеся угрозы терроризма.
Кроме того, французский лидер заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По словам Макрона, ядерные силы ставят Францию в особое положение среди других стран ЕС.
«У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века», – сказал Макрон. Он добавил, что Париж будет вкладывать значительные средства в беспилотники и военную разведку. Франция также будет уделять внимание своему присутствию в заморских территориях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где возникают новые угрозы, подчеркнул Макрон.
- Визит французского лидера на военную базу состоялся на фоне начавшейся в Германии встречи министров обороны стран НАТО и других государств – союзников Украины в войне с Россией. Стороны обсуждают координацию поставок оружия Киеву, в том числе тяжёлого вооружения.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Кремль заявил, что поставки Украине военной техники ничего не изменят.
- Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым.
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На акции в Сухуми вновь потребовали обеспечить жильем нуждающихся
В Сухуми сегодня вновь собрались граждане, требующие содействия в решении жилищного вопроса.
Участники акции пришли к пустующему многоэтажному дому в Новом районе города, предложив властям выделить квартиры, расположенные в корпусе, семьям, нуждающимся в жилье.
С участниками акции встретились представители сухумской администрации и депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Инар Гицба.
Ранее мирный митинг с участием молодых и многодетных семей прошел на сухумской площади Свободы.
Алиев и Пашинян приедут в Тбилиси? Заявления сторон
В Тбилиси может пройти встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян при этом сомневается в эффективности такой встречи. Об этом он заявил в интервью агентству «Арменпресс».
«Армения очень заинтересована в развитии трехстороннего диалога между странами Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас обсуждается идея встречи премьер-министров Армении и Грузии, а также президента Азербайджана. Армянская сторона выразила готовность и до сих пор готова к такой встрече, но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее приверженность искоренению языка ненависти и враждебности», – отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил , что Азербайджан предлагал провести переговоры с Арменией на высшем уровне в Тбилиси, но Ереван отказался от встречи.
«Я высоко ценю усилия моего друга Ираклия Гарибашвили, организовавшего встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, к которой присоединился и грузинский коллега. Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова. Это один из возможных рисков. Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности, делимитации границ, то регион станет намного безопаснее», – отметил Алиев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Давосе сказал, что Грузия, как «нейтральный и беспристрастный посредник», заинтересована в организации встречи лидеров трех стран.
Президент Грузии резко выступила против возобновления авиасообщения с РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в резкой форме выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Заявление Зурабишвили опубликовано на официальном сайте грузинского лидера.
«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна.
Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, как будто она служит облегчению проблем грузин, проживающих в России. Хотя бы потому, что на протяжении месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата относительно упрощения критериев предоставления гражданства – вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России.
Если мы помним что-то об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль «подкидывает» такие темы, когда надеется внести раскол между нами и нашими западными партнерами.
Этого нельзя допустить!
Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что её национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции – о праве на работу, регистрации бизнеса, приобретении собственности или открытии русскоязычных школ.
Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в её адрес – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений – категоричного и подкрепленного фактами!» – сказано в заявлении.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Тбилиси активно развиваются и в 2022 году грузинский ВВП вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе, считает спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
СБУ обвиняет семь жителей Днепра в корректировке ударов РФ по городу
В Днепре задержаны семь жителей города, которые, как утверждает Служба безопасности Украины и областная прокуратура, передавали России разведданные и корректировали ракетные удары по городу, которые наносили российские военные.
О задержании правоохранительные органы Украины сообщили спустя несколько дней после того, как в результате российского ракетного удара погибли более 40 жителей Днепра. Ракета полностью разрушила один из подъездов многоэтажного дома, что привело к гибели самого большого числа мирных жителей города с начала войны.
По данным следствия, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году семеро жителей Днепра добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры города. Как утверждается, они также устанавливали последствия воздушных атак и передавали сведения для корректировки целей. Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, - сообщили в СБУ.
Утверждается, что куратором задержанных был лидер радикальной общественной организации SERB. По имени он не назван. В сообщении СБУ говорится, что это гражданин России, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал пророссийскую организацию, а затем бежал в Россию. Его оставшиеся в Украине единомышленники «в октябре 2022 года начали активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины», – утверждают в СБУ.
SERB – радикальная прокремлёвская организация, созданная сторонниками так называемого Антимайдана. Она известна силовыми акциями против оппозиционных российских активистов. Активисты SERB неоднократно разоряли мемориал на месте убийства Бориса Немцова, нападали на оппозиционные пикеты. Среди тех, кто подвергался нападениям SERB - Алексей Навальный. Несколько дней назад активисты организации вызвали полицию к стихийному мемориалу жертв трагедии в Днепре, созданному в Москве.
Одним из лидеров SERB называют уроженца Днепропетровска Игоря Бекетова, известного как Гоша Тарасевич. Неясно, имелся ли в сообщении СБУ в виду он, или же какое-то иное лицо.
Девять российских авиакомпаний прекратили полёты в 2022 году
Девять российских авиакомпаний прекратили полёты, а четыре – лишились сертификатов эксплуатанта в 2022 году. В большинстве случаев прекращение полётов связано с санкциями после вторжения России в Украину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Три сертификата были отозваны напрямую из-за западных санкций. Авиакомпания «Камчатка» объявила о прекращении работы из-за невозможности купить в США три самолёта Cessna Grand Caravan. SkyGate, занимавшая третье место по объему грузоперевозок, теперь работает в Азербайджане. Петербургская компания «Быстролет» планировала использовать джеты Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за отсутствия самолёта. Компания «Роствертол Авиа» входящая в структуры «Ростеха», не смогла использовать вертолёты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 также лишилась сертификата компания «Скол» из Калининграда, находящаяся в стадии банкротства, однако Росавиация запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.
В прошлом году на фоне западных санкций прекратили работу компании Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро», грузовые «Атран» и AirBridgeCargo, однако они сохраняют сертификаты.
После аннулирования сертификат эксплуатанта не восстанавливается. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний.
По данным «Коммерсанта», в реестре Росавиации числится 114 перевозчиков, однако две трети пассажиропотока обеспечивает пять наиболее крупных компаний. По мнению источника издания, ситуация не благоприятна для региональных компаний, которым придется войти в структуру крупных перевозчиков.
- В конце февраля 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полёты российских авиакомпаний. ЕС и США запретили экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- Правительство России в конце декабря разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других.
Стрельба в Сагареджо – один из пострадавших находится в критическом состоянии
Врачи в Сагареджо в эти минуты борются за жизнь 24-летнего мужчины, доставленного в клинику с проникающим ранением. Он находится в критическом состоянии, сообщил директор клиники Geo Hospitals Мамука Отиашвили.
Минувшей ночью в городе Сагареджо на востоке страны бывший военный открыл огонь с балкона квартиры по находящимся на улице людям. Убиты пять человек, в том числе один полицейский. По информации МВД, стрелявший покончил жизнь самоубийством.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в результате стрельбы в клинику, расположенную близ места происшествия, доставили шесть человек, один из них был уже мертв. Один пациент с легким ранением был переведен в Тбилиси в связи со специфической травмой, ранения еще троих не были опасными для жизни.
Власти Грузии выразили соболезнования семьям погибших.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Выражаю глубокую печаль в связи с трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу соболезнования родным и близким погибших в результате нападения, приношу соболезнования министерству внутренних дел в связи с трагической гибелью еще одного достойного сотрудника полиции, отдавшего свою жизнь при исполнении своих профессиональных обязанностей, на службе Грузии. Желаю скорейшего выздоровления раненным в результате нападения».
- Премьер-министр Ираклий Гарибашвили
«Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией в Сагареджо, унесшей жизни сотрудника полиции и четырех граждан. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие членам семей и близким погибших, коллегам героя полицейского и всему МВД. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения».
- Спикер парламента Шалва Папуашвили
«Я глубоко опечален трагедией, которая разыгралась в Сагареджо. Погибли невинные люди и герой-полицейский. Вместе с членами их семей и родственниками каждый из нас скорбит об этой трагедии. Приношу свои соболезнования членам семьей и родственникам погибших, всей Грузии. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям».
- Мэр Тбилиси Каха Каладзе
«Я потрясен ужасной трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу свои соболезнования семьям погибших, их близким, всей Грузии. Среди погибших есть сотрудник полиции, который выполнял свои служебные обязанности. Хочу выразить соболезнования министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури! В эти трудные минуты вся Грузия молится о здоровье пострадавших. Желаю им скорейшего выздоровления!»
Ранее МВД Грузии подтвердило, что в результате стрельбы в Сагареджо погиб старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции, 38-летний Отар Гвинашвили. Он прибыл на место происшествия одним из первых и был застрелен бывшим военным, который вел стрельбу по людям на улице с балкона своей квартиры. МВД выражает глубокие соболезнования семье погибшего, пишет агентство «Новости-Грузия».
США и другие страны НАТО объявили о новых пакетах военной помощи Украине
Министры обороны стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в войне с Россией, в пятницу проводят заседание на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Оно посвящено координации поставок вооружения Украине.
Это уже восьмое заседание в так называемом Рамштайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в Киеве ждут от него «сильных решений», в том числе о поставке тяжёлой бронетехники, включая танки, а также современных систем ПВО.
Пакет помощи США
Ряд стран НАТО сообщил о новых масштабных поставках оружия Украине ещё до встречи в Рамштайне. Соединённые Штаты в ночь на пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на два с половиной миллиарда долларов. В него входят более 100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений, говорится в пресс-релизе Пентагона.
В этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, восемь зенитно-ракетных комплексов «Авенджер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли», 90 бронетранспортеров «Страйкер» с 20 катками для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, сообщает министерство обороны США. Американские БМП и БТР поставляются Украине впервые.
Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы. Также предоставляются противопехотные мины «Клеймор», 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.
Пакет является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами. В начале января США выделили Украине военную помощь на три миллиарда долларов.
С 24 февраля 2022 года - начала российской агрессии - США предоставили Украине военную помощь на почти на 27 миллиардов долларов.
Будут ли «Леопарды»?
Однако танков «Абрамс» в новом пакете не будет. По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, «на сегодняшний момент» предоставление Украине американских танков «Абрамс» «просто не имеет смысла», – сообщает CNN. Ранее в американском оборонном ведомстве указывали на сложности в эксплуатации этих танков и подготовке украинских экипажей для них.
Украина активно призывает предоставить ей западные танки. Первой из стран НАТО, согласившихся на это, стала Великобритания, объявившая на днях об отправке 14 танков «Челленджер-2». О готовности отправить Украине танки «Леопард» заявлял и ряд других стран, в частности Польша. Однако для их передачи необходимо согласие Германии. Пока оно не дано. Министр обороны Германии Борис Писториус при этом отверг утверждения ряда СМИ о том, что Берлин увязывает возможность поставки германских танков «Леопард-2» Украине с решением США о поставках «Абрамсов».
Ранее Германия, Франция и США приняли скоординированное решение о поставках Украине бронетехники, однако речь идёт о БМП и БТР, а не танках.
Накануне группа западных стран пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.
Такие страны, как Эстония, Дания, Швеция, Словакия уже сообщили о новых пакетах военной помощи Украине – не дожидаясь заседания в Рамштайне.
Крупнейшую за все время поставку военной помощи Украине объявила Финляндия. Минобороны страны не сообщило, какие именно вооружения войдут в пакет, но отметило, что совокупная их стоимость составляет около 400 миллионов евро.
Швеция и Финляндия не входят в НАТО. Они подали заявки на вступление в военный союз после нападения России на Украину.
Реакция России
Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Из уст некоторых российских представителей вновь начали звучать непрямые угрозы применения ядерного оружия. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне написал в телеграме, что страны Запада добиваются поражения России в войне, однако «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба». Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в том, что они «ведут мир к катастрофическому сценарию». «Что России еще нужно сказать или сделать для того, чтобы «горячие головы» в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона?» - спросил Антонов.
Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым. Страны Запада согласны с такой оценкой. Они подчёркивают, что цель военной поддержки Киева – максимально усилить позиции Украины перед возможными мирными переговорами.
Более миллиона французов вышли на марши против пенсионной реформы
Около 1,1 миллиона человек присоединились к уличным шествиям против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Такие данные привело французское МВД по итогам дня общенациональной забастовки.
По подсчётам профсоюзов, которые выступили инициаторами протестов, по всей стране в демонстрациях приняли участие более двух миллионов человек, из которых 400 тысяч – в Париже.
На марше в столице задержали 38 человек, сообщила парижская полиция. Также она зафиксировала несколько мелких инцидентов, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ. В целом же шествие под ледяным дождём в Париже прошло мирно.
В день общенациональной забастовки во Франции была нарушена работа школ и транспорта, сокращена выработка электроэнергии, прекращены отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, были закрыты несколько выставочных залов Лувра и Версальский дворец, а Эйфелева башня предупредила о возможных сбоях в работе.
Во время протестов президент Франции Эммануэль Макрон, который считается главным инициатором пенсионной реформы, находился на саммите в Барселоне. Он признал недовольство населения, но отметил, что реформа необходима, чтобы "спасти" французские пенсии.
По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платёжеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.
Опросы показывают, что около 60% французов выступают против реформы Макрона, а 46% готовы присоединиться к протестам. Воодушевлённые массовостью вчерашних демонстрация, профсоюзы объявили о новых забастовках и акциях 31 января, чтобы заставить власти отказаться от пенсионной реформы.
Ожидается, что французское правительство официально представит законопроект о повышении пенсионного возраста в понедельник, 23 января. В феврале документ поступит в парламент – Макрон надеется заручиться поддержкой консерваторов, чтобы законопроект был принят. Большинство оппозиционных партий, в том числе левые и ультраправые, выступают против.
Пенсионную реформу называют серьёзным испытанием для президенства Макрона. В 2019 году Макрон уже пытался её провести – тоже на фоне затяжных забастовок и многочисленных акций протеста. Тогда планам Макрона помешала пандемия COVID-19.
Сергей Гаврилов: необходимо полностью восстановить дипотношения с Грузией
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между Грузией и Россией. По его словам, наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и возможностей для оказания поддержки россиянам, находящимся в этой стране.
«Учитывая самостоятельную позицию Грузии по украинскому вопросу и ее отношение к санкционной войне, развязанной против России, необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между нашими странами. Наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению наших контактов и возможностей для оказания поддержки нашим гражданам, находящимся в Грузии», – отметил Гаврилов.
По его словам, восстановление отношений поможет увеличить товарооборот и развивать туризм.
«Должно возрасти число авиакомпаний, в том числе из дружественных стран, которые будут осуществлять перевозки между Россией и Грузией», – добавил депутат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе, считает спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Грузия разорвала дипотношения с Россией 3 сентября 2008 года в ответ на признание независимости самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Спикер МИД Украины: «Тбилиси и Москва обмениваются реверансами»
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Глава грузинской провластной партии выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Он сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ в адрес правительства Грузии по поводу неприсоединения к санкциям Запада против России за ее агрессию против Украины», – написал Николенко в Facebook.
В МИД Украины подчеркнули, что Тбилиси и Москва «обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории».
«Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе», – заявили в ведомстве.
Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», спикер также отметил, что Украина всегда стояла бок о бок с Грузией, однако отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне – «политическая подлость».
«Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии», – подчеркнули в МИД.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кобахидзе прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, похвалившего правительство Грузии и выразившего надежду, что Россия и Грузия вскоре смогут возобновить прямое авиасообщение.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
WР: глава ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать о планах России
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Бёрнс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине.
Американская разведка и западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись, в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.
Зеленский, по словам источников, больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешёл от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части американского электората снизилась, пишет WP.
По данным издания, Бёрнс подчеркнул срочность ситуации на поле боя и признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.
Тем не менее, как сообщили собеседники WP, Зеленский и его помощники ушли со встречи с ощущением, что поддержка Киева администрацией Байдена остается сильной, а одобренного в декабре конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.
Бёрнс не первый раз приезжает в Киев - он был здесь в октябре и в ноябре прошлого года.
В ноябре директор ЦРУ встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.
На востоке Грузии бывший военный убил пять человек и застрелился
В ночь на 20 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома в городе Сагареджо на востоке Грузии (регион Кахети, 50 км от Тбилиси). По информации МВД, погибли пять человек, в том числе один полицейский.
Ранение получили пять человек. Их состояние стабильно тяжелое.
По словам очевидцев, стрельба началась близ клиники Geo Hospitals и продолжалась около часа. Была начата спецоперация, которая к настоящему времени завершена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
«На место прибыло подразделение спецназа, начались мероприятия. Его, конечно, призвали сдаваться. Он произвел еще несколько выстрелов. Когда спецназ вошел, он лежал на кровати, а рядом был автомат. Поначалу шла кровь. Но там же было несколько колец от ручных гранат, поэтому они могли быть там заложены или быть под ним. Затем были вызваны саперы, которые все осмотрели. Сейчас они закончили свою работу, ручная граната была уже взорвана», — сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Как пишет СОВА, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения. Он находился на военной службе с 2006 по 2021 год, проходил службу в составе грузинского контингента в Афганистане.
Соседи рассказали телекомпании «Формула», что мужчина вел замкнутый образ жизни, ни с кем не конфликтовал. При этом местные жители говорят, что него, вероятно, были проблемы с психическим здоровьем. Как рассказали соседи агентству «Интерпрессньюс», Атуашвили проходил соответствующее лечение.
По словам главы МВД, во время нападения в доме подозреваемого находился также его совершеннолетний сын. Он покинул квартиру после начала стрельбы.
Мотивы стрелка пока неизвестны.
Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса Грузии – статья 110 (умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах) и статья 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла
В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений».
Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета «сущим бесом». После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры «сеет раздор» среди верующих.
Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной «работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».
- Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну» и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются «недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
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