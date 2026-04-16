Более 800 птиц погибли и пострадали из-за выбросов в Черном море

После новых выбросов нефтепродуктов в Черном море, вблизи Анапы, погибли и пострадали за прошедшую неделю более 800 птиц. Об этом сообщил в четверг глава организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По его словам, в реабилитационный центр «Жемчужная» в селе Витязево Краснодарского края с 9 по 15 апреля доставили около 650 водоплавающих птиц, испачканных нефтепродуктами. В основном речь идёт о черношейных поганках и краснокнижных чернозобых гагарах. До этого в центре содержалось около 150 птиц, некоторые были там уже несколько месяцев, отметил эколог.

В сообщении Пукалова также отмечается, что множество птиц, испачканных в нефтепродуктах, погибли на берегах, не доехав до реабилитационного центра.

Директор «Зеленого патруля» обратился к жителям Анапы за помощью в отмывке птиц. Он добавил, что нефтепродукт отличается от мазута, который попал в море после крушения танкеров в декабре 2025 года. По его словам, которые приводит издание «Коммерсантъ», сейчас птиц отмывать легче.

11 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в акватории Черного моря обнаружено пятно нефтепродуктов. Одной из основных причин появления пятна в оперштабе назвали последствия ударов БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также по прибрежной инфраструктуре. Еще об одном выбросе оперштаб сообщил 14 апреля.