Болельщики «Ахмата» - единственные, кто не выступил против Fan ID

Футбольные фанаты пятнадцати из шестнадцати клубов Российской премьер-лиги присоединились к протесту против введения Fan ID, так называемого «паспорта болельщика», пообещав не посещать матчи до отмены нового правила посещения стадионов.

Единственные, кто не сделал никакого заявления относительно Fan ID - это болельщики грозненского клуба «Ахмат», отмечает издание Sports.ru.

Законопроект о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и пописан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Документ должен вступить в силу 1 июня. Fan ID потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых определит правительство. Паспорт можно будет оформить на портале Госуслуги. Официально документ нужен для «идентификации зрителей», он будет хранить в себе информацию о действиях владельцев. Без него нельзя будет купить билеты на важные спортивные мероприятия.

Систему уже использовали в России на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на чемпионате мира по футболу в 2018-м и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.



Крупнейшие фанатские объединения московских «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Краснодара», «Ростова», «Сочи» и других клубов РПЛ объявили бойкот новым правилам, отказавшись от посещения всех соревнований, где будет применена «принудительная система идентификации болельщиков».

Фанаты называют меру «репрессивной», «необоснованной», «непрозрачной» и «избыточной», опасаясь, что она будет использована не против хулиганов на трибунах, а против всех, кто по тем или иным причинам неугоден властям.