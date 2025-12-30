Болезнь левизны. Есть ли в израильской политике место либералам

В подкасте «Большой Кавказ» – Израиль, точнее – та часть его политического спектра, которую принято называть «левой». Почему сила, стоявшая у истоков еврейского государства, превращается в маргинальную политическую группу? В какой степени «поправение» Израиля является частью мирового тренда, и в какой это явление чисто израильское. Есть ли политические перспективы у тех, кто называет себя либералами? Все эти вопросы обсуждаем с Александрой Аппельберг, израильской журналисткой, востоковедом и автором телеграм-канала «Аппельберг».