Боливия разорвала дипотношения с Израилем из-за его атак на сектор Газа

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его ударов по сектору Газа. По той же причине Колумбия и Чили отозвали из Тель-Авива своих послов, а бразильский президент назвал действия Израиля «безумием».

«Мы требуем прекратить атаки на сектор Газа, которые уже унесли тысячи жизней мирных жителей и привели к насильственному перемещению палестинцев», – заявили в администрации президента Боливии Луиса Арсе.

Замглавы МИД Боливии пояснил, что страна осуждает «агрессивное и непропорциональное военное наступление Израиля в секторе Газа и его угрозы международному миру и безопасности».

Израиль назвал решение Боливии о разрыве отношений «капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране». «Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков», – заявил представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

В 2009 году Боливия уже разрывала дипотношения с Израилем в ответ на его военную операцию в Газе «Литой свинец», проведённую после ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Связи между странами были восстановлены только в 2020 году.

Президент Колумбии Густаво Петро отозвал посла из Тель-Авива из-за «резни палестинского народа». Недавно он сравнил израильскую операцию с действиями нацистов – МИД Израиля обвинил его в поощрении действий ХАМАС «своими враждебными и антисемитскими заявлениями».

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что отозвал посла, чтобы обсудить «неприемлемые нарушения международного гуманитарного права», которые, по его словам, Израиль совершает в секторе Газа. Борич охарактеризовал военную операцию Израиля как «коллективное наказание палестинского гражданского населения в секторе Газа».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал действия Израиля «безумием» его премьер-министра, который «хочет уничтожить сектор Газа, но забывает, что там находятся не только боевики ХАМАС, но и женщины с детьми». «Если ХАМАС совершил террористический акт против Израиля, это не значит, что Израиль должен убивать миллионы невинных людей», – также сказал Лула да Силва.

В ответ на действия Израиля в секторе Газа и реакцию на это со стороны международного сообщества ушёл в отставку директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер. Он заявил, что ООН не справляется со своим долгом по предотвращению «геноцида палестинского гражданского населения в секторе Газа», как и с геноцидом в Руанде, Боснии и Мьянме в прошлом.