Большинство граждан Грузии считают внешнюю политику властей пророссийской – опрос

Большинство граждан Грузии считают, что внешнеполитический курс правящей партии «Грузинская мечта» ориентирован на интересы России и близких к ней государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) при поддержке Фонда гражданского общества.

Согласно исследованию, 55% опрошенных охарактеризовали внешнюю политику «Грузинской мечты» как проводящую интересы России, Китая, Ирана и других стран, сблизившихся с РФ. 30% респондентов заявили, что нынешний курс является сбалансированным и не служит интересам ни одного конкретного государства.

В Тбилиси курс правящей партии как пророссийский расценили 62% участников опроса, в регионах – 52%. Среди сторонников проевропейской оппозиции такого мнения придерживаются 88%, среди сторонников правящей партии – лишь 11%, передает агентство «Новости-Грузия».

Кроме того, значительная часть населения Грузии не ожидает вступления страны в Европейский союз при текущем правительстве. Так, 46% участников опроса выразили скептицизм в отношении перспектив евроинтеграции, в том числе 56% жителей Тбилиси и 42% в регионах. Среди сторонников «Грузинской мечты» почти половина (49%) по-прежнему рассчитывает на членство в ЕС.

Многие граждане также выражали обеспокоенность возможной приостановкой безвизового режима с Евросоюзом. Респонденты из большинства целевых групп, за исключением избирателей правящей партии, считают, что такая угроза является серьезной. Среди сторонников «Грузинской мечты» тревогу по этому поводу выразили 33%, тогда как 53% заявили, что не видят существенного риска.

Согласно опросу, «Грузинская мечта» теряет популярность в столице Грузии на фоне роста рейтингов оппозиционных сил.

В Тбилиси рейтинг «Грузинской мечты» в июне снизился до 23% против 24,6% в мае. Одновременно оппозиционная «Коалиция за перемены» увеличила поддержку почти вдвое – с 10,6% до 21%. Показатели «Единства – Национального движения» выросли с 13,9% до 16,5%.

В регионах рейтинг партии власти высоким – 41,4% по сравнению с 39,7% в мае. Оппозиционные силы существенно уступают. У «Коалиции за перемены» 16,7%, у «Нацдвижения» – 16,6%.

В целом по стране за «Грузинскую мечту» готовы голосовать 35,8%. В мае таковых было 35,2%. Второе место делят «Коалиция за перемены» с 18% (16,9% в мае) и «Нацдвижение» с 16,6% (+2.2%). Коалиция «Сильная Грузия» снизила показатели с 13,4% до 9,5%. Также сократилась поддержка партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» – с 12,4% до 10%.

Опрос ISSA проводился с 17 по 29 июня 2025 года. Интервьюеры опросили 2000 совершеннолетних граждан методом личных интервью. Исследование строилось на кластерной выборке с предварительной стратификацией. Погрешность составляет ±2,2% при уровне доверия 95%, уровень ответов – 71%.



