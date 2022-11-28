Большой адронный коллайдер остановили для экономии энергии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии. Его работу должны были остановить через две недели.

ЦЕРН анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. Первоначально его собирались провести в декабре. Досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии — французской компанией "Электриситэ де Франс" (Electricite de France). ЦЕРН также предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20 процентов.

"В свете глобального кризиса с энергоснабжением и и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах",— говорится в пресс-релизе организации. В частности, в ЦЕРН стали отключать уличное освещение по ночам, отсрочили на одну неделю запуск отопления.

ЦЕРН расположен на франко-швейцарской границе. Это один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы - ближайшего города в Швейцарии.

Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. Ранее в ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.