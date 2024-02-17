Борис Надеждин подал в Верховный суд новый иск к ЦИК

Борис Надеждин подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает отказ в регистрации на выборах президента России.

В иске политик просит суд отменить решение Центризбиркома об отказе в регистрации и обязать комиссию зарегистрировать его на выборах президента. Верховный суд назначил заседание на 21 февраля, сообщили в пресс-службе Надеждина.

15 февраля Верховный суд отклонил два иска политика к ЦИК. Один из них касался оспаривания формы списка сборщиков, другой – оспаривания формы ведомости.

В первом иске Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи избирателей, прописанных в других регионах. ЦИК России забраковала, по выражению Надеждина, «огромное количество подписей» именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей.

Второй иск Надеждина касался формы ведомости проверки подписанных листов, в которой отсутствует заключение эксперта-почерковеда.