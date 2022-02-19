Новости
Питт подал в суд на Джоли из-за продажи виноградника российскому миллиардеру
Голливудский актер Бред Питт обжаловал в суде продажу половины доли во французском винограднике миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Ответчиком в суде стала бывшая жена истца - актриса Анджелина Джоли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Питт и Джоли владели шато Мираваль на юге Франции, на территории поместья расположены дом и виноградник. Они вместе приобрели его в 2008 году. В 2014 году актеры поженились в этом шато. По утверждению адвокатов Питта, супруги договорились не продавать доли в винограднике без согласия друг друга.
В 2019 году актеры развелись. В январе 2021 года Джоли приняла решение продать свою долю. В иске утверждается, что Питт должен был лично одобрить кандидатуру покупателя.
Представители Питта заявили, что виноградник стал «страстью» Питта, которому удалось превратить его «в успешный многомилионный бизнес» и «одного из самых авторитетных производителей розового вина в мире».
Согласно иску, продавая бизнес компании Шефлера, Джоли знала и планировала, что российский миллиардер попробует получить контроль над виноградником. Представители российского миллиардера и Джоли ситуацию пока не комментировали.
- Юрий Шефлер входит в список самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов. Бывший водочный магнат и бывший владелец аэропорта «Внуково» владеет брендом водки «Столичная» в нескольких странах мира. Отсудить права на торговую марку у него с разным успехом в разных юрисдикциях пытается российское государство.
Другие новости дня
В Грузии 43,2% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 239 949 человек, что составляет 43,2% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 346 247 человек или 46,8% взрослого населения.
В возрастной группе 12-15 лет полностью вакцинированы 1,73% или 3 063 человека, а одну дозу вакцины получили 4 007 несовершеннолетних (2,26%). Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,58% - 10 011 граждан, а одной дозой вакцинированы 12 498 человек (15,41%).
Бустерные дозы получили 206 103 человека. Таким образом, по состоянию на 19 февраля в целом в Грузии сделали 2 794 933 укола. Из них 3 009 прививки от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
- Темпы вакцинации серьезно замедлились после того, как 1 февраля правительство объявило об отмене системы «зеленых паспортов». В целом за шесть последних дней число взрослых граждан, завершивших прививочный курс, увеличилось примерно на 6,5 тысячи.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.
До 10 человек задержаны на протестной акции оппозиции в Батуми
Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались сегодня утром у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».
Участники акции требовали встречи с председателем ГМ Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.
Когда участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, с территории гостиницы их начали выводить полицейские. Ситуация неоднократно накалялась, перерастая в стычки, пишет агентство «Новости-Грузия».
В итоге по меньшей мере 10 человек были задержаны в административном порядке. Они обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала «Мтавари», среди задержанных - депутаты сакребуло Батуми от ЕНД. В настоящее время ситуация спокойная, однако на месте продолжает оставаться полиция.
В Южной Осетии значительно снизилось число заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия значительно сократилось число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - за сутки выявлено 24 новых заболевших. Днем ранее было выявлено 25 заболевших.
«В ПЦР лаборатории накануне провели 130 исследований, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 813 человек, из них выздоровели - 12 925», - сказали агентству «Рес» сегодня, 19 февраля, в Югосетпотребнадзоре.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 838 жителей республики, 250 человек сняты с учета медиков.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 66 406 исследований на COVID-19. В республике с января остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Коронавирус в Абхазии: 226 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 497 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 226 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 71 и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 412 человек. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42 006 человек.
Коронавирус в Грузии: 13 288 новых случаев заражения, 51 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 13 288 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 47,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 27,89%, за две недели – 31,94%, за семь дней – 30,35%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 539 493.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 6 242. В Имерети выявили 1 887 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 937, в Аджарии – 843, в Кахетии – 803, в Шида Картли – 799, в Квемо Картли – 656, в Гурии – 476, в Мцхета-Мтианети – 341, в Самцхе-Джавахети – 213, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 91.
От ковида умер еще 51 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 822.
Выздоровели 21 183 человека, их общее число выросло до 1 369 764.
На данный момент в Грузии 153 881 активный случай коронавируса. Из них 5 703 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 256 пациентов тяжелое, 287 подключены к аппаратам ИВЛ. 964 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 147 214 лечатся на дому.
Пророссийские сепаратисты на востоке Украины объявили всеобщую мобилизацию
Глава пророссийских сепаратистов в Донецкой области Украины Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольных ему территориях. Видеообращение распространено в субботу утром. Аналогичное заявление сделал глава сепаратистов в Луганской области Леонид Пасечник.
Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на подконтрольной территории и «способным держать в руках оружие», с призывом защитить «свои семьи, Донбасс и всех русских людей». Ранее утром в субботу депутаты самопровозглашенной республики собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации, передает «Донецкое агентство новостей».
«Встать на защиту своей земли» накануне призвал «мужчин, способных держать оружие» Пасечник. Утром в субботу он подписал указ о мобилизации, передает «Луганский информационный центр».
Накануне сепаратисты объявили о вывозе населения на территорию России. Российский президент Владимир Путин распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей, в граничащую с сепаратистами Ростовскую область отправлены исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мобилизация и эвакуация происходит на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала рост интенсивности обстрелов в регионе за последние дни.
В ежедневном отчете о работе миссии ОБСЕ сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений. Сепаратисты и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Сепаратисты утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает.
В пятницу вечером Украинский министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных сепаратистом районов выехать на территорию, которую контролирует Киев. «Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», - заявила она (перевод с украинского - по «Украинской правде»).
Президент США заявил о готовности Путина начать войну с Украиной
Президент США Джо Байден заявил, что убежден, что президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам Байдена, у него есть «серьезные основания» так считать. Пресс-конференцию ночью 19 февраля транслировал канал «Настоящее время».
Американский лидер не стал отвечать на уточняющие вопросы, отметив только, что у Соединенных Штатов есть «сильное разведывательное сообщество». По словам Байдена, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины - Киев. Идет ли речь о наземном вторжении или авиаударе - он не уточнил.
По словам Байдена, Россия собрала у украинской границы «150 тысяч военных», в том числе - со стороны белорусской границы. Точное время возможного вторжения он в этот раз не назвал, отметив, что оно может состояться в ближайшие дни или на следующей неделе.
Несмотря на уверенность Байдена в решении Путина, президент США еще оставляет возможность решить конфликт дипломатическим путем. В частности, он ожидает встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она, по словам Байдена, намечена на 24 февраля (ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что речь идет о 23 февраля).
Заявление Байдена прозвучало на фоне обострения ситуации в Донбассе, где пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют друг друга в обстрелах территории. Сепаратистские республики объявили 18 января об эвакуации части населения в Россию.
Лидеры сепаратистов обвиняют Украину в подготовке вторжения на контролируемую ими территорию. Киев подготовку операции отрицает. Москва традиционно отрицает готовность начать войну с Украиной.
Американская разведка, согласно сообщениям многих авторитетных изданий, предупреждает о готовности России к вторжению с осени прошлого года. Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан допускали, что вторжение может начаться до конца Олимпиады в Пекине - то есть до 20 февраля.
Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнется с новым жестким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения. Блинкен говорил, что подготовленные Вашингтоном ограничения будут самыми жесткими в истории, если не считать санкции против КНДР и Ирана.
На брифинге 18 февраля заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх заявил, что подготовленные финансовые санкции лишат Москву иностранного капитала и критически важных технологий.
-
-
- В пятницу Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с представителями сепаратистов Донбасса и «согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта» в Донбассе.
- Путин неоднократно заявлял, что считает решением исполнение минских договоренностей. Однако Киев и Москва по-разному трактуют документ. Кроме того, Москва отказывается считать себя стороной конфликта, настаивая, что война на востоке Украины - это внутренний конфликт страны.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал инициативную группу Давида Санакоева
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал сегодня, 18 февраля, инициативную группу избирателей по выдвижению кандидата в президенты депутата парламента Давида Санакоева.
«Уполномоченным представителям и инициативной группе по выдвижению Санакоева Давида Георгиевича будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата. Зарегистрированы все представители инициативной группы, в том числе по финансам, кроме одного представителя», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
ЦИК ранее уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Гено Каджаева, Дмитрия Тасоева и Ибрагима Гассеева. Всего в ЦИК подали свои пакеты документов представители 10 кандидатов от инициативных групп и партий.
О намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК уведомили ранее 18 представителей претендентов - 14 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий. Еще три инициативные группы не смогли провести свои собрания, также от участия в президентской гонке отказались Анатолий Джиоев и Алан Техов. В пятницу завершились все собрания и съезды заявивших о себе кандидатов в президенты.
По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей. Президентские выборы в республике назначены на 10 апреля.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) вышел в финал турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
В полуфинале Басилашвили обыграл француза Артура Риндеркнеха (61 номер рейтинга АТР) – 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут.
Соперник Басилашвили по финалу определится по итогам матча россиянина Карена Хачанов и испанца Роберто Баутиста-Агуту.
Басилашвили стал победителем турнира Qatar ExxonMobil Open в 2021 году. В целом на его счету четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде.
Путин поручил выдать по 10 тыc. рублей беженцам из «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из восточных районов Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. В Ростовскую область отправлен исполняющий обязанности главы МЧС контролировать размещение беженцев.
Ранее главы сепаратистских республик в Донецкой и Луганской областях Украины объявили об эвакуации населения в Россию. Утверждается, что это происходит перед готовящимся наступлением украинских войск. Киев подготовку к атаке отрицает.
Последние два дня украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах. Только с вечера 16 до утра 17 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала на линии соприкосновения более пятисот разрывов снарядов. Вечером в пятницу власти донецких сепаратистов заявили о взрыве автомобиля начальника донецкой милиции. Автомобиль был припаркован к зданию, в котором размещены органы власти сепаратистов. Никто не пострадал.
Обострение ситуации происходит на фоне заявления президента США Джо Байдена, что Россия по-прежнему может готовиться к началу полномасштабной войны с Украиной. Одновременно страны Запада отмечают, что Россия не отодвинула войска от границы вопреки утверждениям официальных лиц.
В 12 часов по Москве запланировано выступление Байдена по поводу ситуации в зоне конфликта. За пять минут до этого канал «Настоящее время» начнет специальный эфир о происходящем, выступление Байдена будет транслироваться с переводом на русский язык.
Партия «Единство народа» выдвинула Владимира Келехсаева кандидатом в президенты
На внеочередном съезде политической партии «Единство народа» кандидатура лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева была поддержана в качестве претендента на должность главы самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Съезд партии состоялся сегодня, 18 февраля, в здании Научно-исследовательского института. Председателем собрания был избран Алан Техов, секретарем – Жанна Алборова. Количество зарегистрированных делегатов съезда составило 127 человек.
Решение за выдвижение кандидатуры Владимира Келехсаева на пост президента принималось путем тайного голосования. Его кандидатуру поддержало 125 человек, против проголосовали два человека, сообщает информагентство «Рес».
Келехсаев поблагодарил всех, кто пришел его поддержать. «У президента очень серьезные обязанности – это большая ответственность, но мы это осознаем... Спасибо большое всем, что доверились и выдвинули меня в качестве кандидата в президенты. Я вам обещаю, что вместе мы сделаем жизнь в республике лучше, чтобы наши жители жили в процветании», - сказал Келехсаев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще 10 кандидатов в депутаты
Решением Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 18 февраля, зарегистрированы еще 10 кандидатов в депутаты абхазского парламента:
- Беслан Авидзба - по избирательному округу № 2
- Лаша Зухба - по избирательному округу № 7
- Беслан Карчава - по избирательному округу № 7
- Анетта Бганба - по избирательному округу №8
- Саид Гезердава - по избирательному округу № 9
- Ахра Абиджба - по избирательному округу № 12
- Ахра Смыр - по избирательному округу №22
- Астамур Логуа - по избирательному округу № 28
- Дамир Горзолия - по избирательному округу № 33
- Анас Кишмария - по избирательному округу № 35.
Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. По данным информагентства «Апсныпресс», в общей сложности уже зарегистрированы 119 кандидатов. На основании личного обращения аннулирована регистрация кандидата в депутаты Замира Чедия, зарегистрированного по избирательному округу №16.
Инициативная группа выдвинула Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты
Инициативная группа избирателей выдвинула на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты.
Как сообщалось ранее, сторонники Кокойты не смогли провести встречу в гостинице «Ирыстон», после чего переместились во двор кафе «Лига чемпионов», где и прошло собрание.
Как пишет агентство «Рес», на мероприятии были избраны председатель собрания Елена Яшина и секретарь – Алина Плиева.
Сообщается, что 146 представителей инициативной группы единогласно поддержали своего кандидата.
В собрании приняли участие кандидат в президенты, вице-спикер парламента Александр Плиев; депутаты Амиран Дьяконов, Роберт Остаев и Дзамболат Медоев.«Я очень признателен вам за то, что предложили баллотироваться в президенты. Среди вас мои сыновья, моя невестка, моя семья здесь, здесь мои боевые друзья, самые дорогие люди. Вы остались моей большой семьей спустя годы», – сказал Кокойты.
Эдуард Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Грузинская пара фигуристов заняла девятое место в короткой программе на Олимпиаде
Грузинские фигуристы Лука Берулава и Карина Сафина, выступающие в парном катании, заняли девятое место в короткой программе на зимней Олимпиаде–2022 в Пекине. Они показали результат 66.11 балла.
Лучшими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это – новый мировой рекорд.
Второе и третье место заняли россияне, выступающие под флагом Олимпийского комитета России: Евгения Тарасова и Владимир Морозов на второй позиции, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – на третьей.
Произвольные программы пары представят 19 февраля.
В «ДНР» заявили о массовой эвакуации населения в Россию
Власти так называемой Донецкой народной республики («ДНР») объявили об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста на территорию России. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – сказал он.
По его словам, по договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения людей, они «будут обеспечены всем» необходимым, а «для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия».
Пушилин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на «ДНР" и «ЛНР». Как утверждает он, «вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». По его словам, «вооруженные силы «ДНР» «полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
С четверга, 17 февраля, в Донецкой и Луганской областях было обострение боевых действий. И украинская сторона, и так называемые «ДНР» и «ЛНР» заявляли о боевых действиях. Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 500 взрывов в первой половине дня, потом интенсивность спала. В Станице Луганской, подконтрольной Украине, снаряд попал в здание детского сада: из детей никто не пострадал, несколько сотрудников учреждения увезли в больницу. Украинская сторона заявляет, что снаряд прилетел со стороны «ЛНР», в «ЛНР» утверждают, что стреляли с подконтрольных Киеву территорий.
В Горловке 15 февраля произошел взрыв самодельного взрывного устройства под машиной, в которой находился один из лидеров сепаратистов «ДНР», командир батальона так называемой «народной милиции». Имя раненого они не раскрывают, но сообщают его позывной: «Длинный». Представители сепаратистов обвинили в организации взрыва украинских военных.
Нагорно-карабахский парламент утвердил закон «Об оккупированных территориях»
Национальное собрание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приняло закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах». Об этом сообщил государственный министр НКР Артак Бегларян.
«Этот закон не только правовая формулировка политической позиции государства, но и регулирует правоотношения на оккупированных Азербайджаном территориях, уточняет рамки ответственности Азербайджана», – написал он в своем телеграмм-канале.
«Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, и наши граждане должны вернуться в родные дома», – добавил Бегларян.
Как пишет агентство «Новости-Армения», соавторами законопроекта являются все пять фракций парламента.
Оккупированными территориями, согласно документу, считаются территории, отмеченные в «Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики» и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также находящиеся в этих районах земли и водные ресурсы.
В документе отмечается, что въезд, выезд и передвижение иностранных лиц на оккупированных территориях разрешается только в порядке, установленном местным законодательством.
ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте Шах-Дениз до 19,99%
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ закрыла сделку покупки у малазийской Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%.
Другими участниками проекта являются: BP (29,99%, оператор), TPAO – 19%, SOCAR – 14,35%, NICO – 10% и SGC – 6,67%.
Как пишет «Интерфакс», изначально ЛУКОЙЛ договорился с Petronas о покупке ее доли в 15,5% в Шах-Денизе за $2,25 млрд, что позволило бы довести долю в проекте до 25,5%. Однако Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) после объявления Petronas приобрела 4,35%, поэтому ЛУКОЙЛ купил лишь 9,99% (за $1,45 млрд).
Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от Баку.
В 2021 году добыча по проекту составила 22,7 млрд куб. м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата. Добытый газ реализуется на рынках Азербайджана, Грузии и Турции, а с декабря 2020 года также поставляется в Европу.
Сторонники Эдуарда Кокойты не смогли провести собрание в гостинице «Ирыстон»
Инициативная группа избирателей, которая планирует выдвинуть на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты, не смогла провести встречу в гостинице «Ирыстон». Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Сторонников Кокойты не впустили в здание по указанию «вышестоящего руководства» гостиницы.
Прибывший на место Кокойты объявил, что собрание переносится к зданию кафе «Лига чемпионов».
Ранее Кокойты в видеообращении сказал, что пока не собирается никого поддерживать на президентских выборах. Часть кандидатов, по его словам, вводит избирателей в заблуждение, говоря, что их поддерживает Кокойты. Раскритиковав претендентов на президентский пост, он указал им, что «выборы – это не арена для удовлетворения своих личных амбиций». Он также намекнул на попытку Москвы вмешаться в президентские выборы.
Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Шум и противостояние в сакребуло Каспи – пострадали журналисты
На фоне шума и стычек прошло сегодняшнее заседание сакребуло (муниципальное собрание) Каспи.
Депутаты должны были проголосовать за изменения в бюджет. Представители оппозиции опротестовали выделение порядка 100 тысяч лари (более 33,3 тысяч лари) на приобретение внедорожника, что предусмотрено проектом поправок.
«Они сегодня используют 100 тысяч лари на приобретение комфортного джипа, в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой», – заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Нониашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ситуация в зале заседания еще больше накалилась после того, как представители оппозиции задали вопросы председателю сакребуло Шота Бегларашвили в связи с его дипломом. Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили обвинил Бегларашвили в подделке документа. В ответ глава сакребуло представил присутствующим копии своего диплома.
«Они начали провокации и насилие сразу после того, как вошли. Я зафиксировал, что, если у кого-то были вопросы, исходя из регламента, мы бы дали соответствующие ответы, однако все продолжилось в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашную», – заявил Бегларашвили.
На место вызывали полицию. Сотрудники МВД силой вывели оппозиционных депутатов и представителей СМИ из здания сакребуло. Каких-либо мер в отношении членов правящей партии «Грузинская мечта» принято не было.
Как передает грузинская служба Радио Свобода, во время стычек несколько журналистов получили синяки и ссадины. Повреждено также оборудование телеканала «Мтавари».
К этому времени ситуация разряжена, однако на месте остается полиция.
Гражданку Швейцарии Херше освободили из белорусской тюрьмы
В Республике Беларусь после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии Наталья Херше. Помимо швейцарского у неё есть белорусское гражданство.
Херше задержали в Минске в сентябре 2020 года во время акции против Александра Лукашенко. По версии следствия, она сорвала с милиционера балаклаву. В декабре 2020 года суд приговорил Херше к двум с половиной годам тюрьмы за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. По словам Херше, на акции она испугалась, что её задерживают люди, не показывающие своих лиц.
Родственники Херше сообщили, что она уже уехала в Швейцарию. Там она проживает более 10 лет.
Швейцарские власти не раз требовали от белорусских властей выпустить Херше из тюрьмы. Президент страны Иньяцио Кассис высоко оценил усилия дипломатов и отметил, что они и дальше будут прилагать усилия по освобождению белорусских политзаключённых и правозащитников.
- В августе 2020 года, после выборов белорусского президента, ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. В Минске и других городах начались протесты, которые были жестоко подавлены властями. Возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.
- Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.
Двое жителей Южной Осетии скончались от коронавируса
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия скончались от коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева. Число жертв COVID-19 достигло 213.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 52 человека, три пациента находятся в реанимации. Еще двое жителей республики (женщина 54 года и мужчина 63 года) скончались от последствий коронавируса. Амбулаторное лечение проходят 863 человека», – уточнила Туаева.
За сутки в Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса (днём ранее – 39). Об этом сообщили в Югосетпотребнадзоре.
«В ПЦР–лаборатории провели 142 исследования, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 789 человек, из них выздоровели 12 725», – заявили в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1064 жителя Южной Осетии, 230 человек - сняты с учета медиков.
Югоосетинский парламент поддержал Госдуму РФ в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия поддержали обращение Государственной Думы РФ к президенту Владимиру Путину о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».
«Выражая мнение абсолютного большинства граждан Республики Южная Осетия, Парламент Республики Южная Осетия поддерживает усилия Государственной Думы по признанию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики... Признание Россией ДНР и ЛНР – это гарантия безопасности и защиты народов от внешних угроз, гарантия укрепления мира и стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН», – говорится в обращении на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Как отметил первый вице-спикер парламента Пётр Гассиев, признание Россией «ДНР» и «ЛНР» – «это гарантия безопасности народов этих республик от внешних угроз».
«Республика Южная Осетия на себе испытала весь ужас вторжения карательных войск Грузии в Южной Осетии как в 1920 годах, так и в 90-х, в результате которых погибли тысячи мирных жителей, десятки тысяч остались без крова», – сказал Гассиев.
Он отметил, что только защита со стороны России, принудившей Грузию к миру в 2008 году, предотвратила полное истребление народа Южной Осетии.
«Моё мнение такое: признание Россией ДНР и ЛНР – это гарантия мира и стабильности в этих республиках, что прекратит гибель мирных граждан», – отметил он.
Гассиев добавил, Южная Осетия в 2014 году признала «ДНР» и «ЛНР» в качестве суверенных независимых государств.
Ранее югоосетинский президент Анатолий Бибилов также заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций.
В России производители продуктов уменьшают объем упаковок
Производители продовольственных товаров в России стали чаще уменьшать размер упаковки продуктов, сохраняя их прежнюю стоимость. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.
К уменьшению размера упаковки прибегли компании Nestle, "Макфа", Danone, Mars и Heineken. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшился на 5–50 грамм, пиво стали продавать в банках объемом 0,43 литра.
По словам источника, к такому методу сохранения цены прибегают также производители печенья, сливочного масла и сметаны. Конкретные компании собеседник издания не назвал.
В Heineken объяснили уменьшение размера упаковки желанием сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности россиян.
Исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев заявил, что снижение веса одного наименования продукта на 5-10 граммов с учетом больших масштабов производства позволяет оптимизировать издержки, а для покупателей этот процесс может быть не очень заметен, в отличие от роста цен в рознице.
- По последним данным Росстата, за год продовольственные товары в России подорожали на 10,8%. В целом годовая инфляция достигла 8,4%, что стало максимумом с января 2016 года.
- В январе российские торговые сети X5 Group и "Магнит" пообещали ограничить наценку на социально значимые товары в пределах 10%. Однако в начале февраля жители Мурманска заметили, что стоимость продуктов в "Магните" продолжает значительно увеличиваться. Зампредседателя Мурманской областной Думы Евгений Никора предложил недовольным горожанам искать дешевые продукты в интернете.
Минобороны России объявило о проведении ядерных учений
Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
В декабре прошлого года Россия выдвинула требования "гарантий безопасности" на фоне увеличения группировки своих вооружённых сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза нападения на Украину.
США и их союзники подчёркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.
Россия все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.