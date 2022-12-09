Британия и Канада ввели санкции против нарушителей прав человека из РФ

Великобритания в преддверии Дня прав человека внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.

В списке есть несколько граждан России. Санкции против большей их части введены в соответствии с так называемым законом Магнитского - за масштабные нарушения прав человека. Это Валентин Опарин, следователь по делу украинских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые заявляли о применённых к ним пытках в аннексированном Крыму, офицеры ФСБ Андрей Тишенин и Артур Шамбазов, предположительно причастный к пыткам активиста Майдана Александра Костенко, а также Олег Ткаченко - прокурор на процессе по делу Сенцова.

Санкции также введены против полковника, коммандира 90-й танковой дивизии Рамиля Ибатуллина, за его роль в российском вооружённом вторжении в Украину.

В санкционном списке также представители властей Ирана, Никарагуа, Уганды, Южного Судана, обвиняемые в коррупции бизнесмены из Косово и Молдовы.

Российских граждан и юридических лиц в британских санкционных списках больше всего - около 1500. Подавляющее большинство включено в них после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Сегодня же о санкциях против 33 российских официальных лиц объявила Канада. Помимо прочего, их обвиняют в нарушениях прав граждан России, протестовавших против вторжения в Украину.

Ожидается, что Соединённые Штаты в пятницу также объявят о новых санкциях против нарушителей прав человека в соответствии с "Глобальным законом Магнитского".