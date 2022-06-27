Британская разведка: Россия отправляет в Донбасс резервистов

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке событий в зоне боевых действий в Украине сообщает, что Россия задействует в Донбассе резервистов.

Британские военные считают, что речь идет об участниках нового проекта министерства обороны России БАРС (Боевой армейский резерв специальный).

Это недавно уволившиеся военнослужащие запаса, которым предлагается контракт на службу в мобилизационном резерве. Участников БАРС, говорится в сводке британского оборонного ведомства, обычно привлекают к выполнению задач по обеспечению безопасности в тылу.

В Южном военном округе, военнослужащие которого активно задействованы в боевых действиях в Донбассе, к началу сентября 2021 года, по данным журнала "Российское военное обозрение", был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек.

Кроме этого, считает министерство обороны Великобритании, Россия для пополнения сил в Донбассе использует и кадровый мобилизационный ресурс, в который входят все служившие в российской армии за последние пять лет. Добровольцы из этой категории, говорится в сводке, вероятно, пополняют третьи батальоны некоторых бригад.

Несмотря на постоянную нехватку личного состава для отправки в Украину, российское руководство по-прежнему не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, отмечается в сводке британского министерства обороны.

Основные действия российских войск по-прежнему сосредоточены вокруг Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, по данным британской разведки, Россия пытается активизировать действия в районе Изюма. Всё это потребует резервных сил, считают британские военные, и Россия почти наверняка уже приступила к их развертыванию.