Британская разведка: Россия потеряла уже треть «армии вторжения»

Британская военная разведка считает, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину.

Об этом говорится в опубликованной в воскресенье очередной оценке Министерства обороны Великобритании военного потенциала России и Украины в нынешней войне. Столь высокие оценки российских боевых потерь опубликованы впервые. Неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран). По данным украинской стороны, Россия только убитыми потеряла более 20 тысяч человек. В условиях боевых действий эти данные невозможно проверить. По открытым источникам установлены имена более тысячи погибших.

Группировка перед вторжением в Украину оценивалась примерно в 150 тысяч человек.

Британская разведка приходит к выводу, что с нынешним уровнем потерь и с продолжающимися проблемами с логистикой маловероятно крупномасштабное наступление России в Донбассе в течение ближайших 30 дней. Успехи, достигнутые Россией за последний месяц, оцениваются как небольшие.

Украинский Генштаб сообщает, что российские войска продолжают попытки наступления на ряде направлений в Донецкой и Луганской областях, в частности продолжаются попытки взять Лиман, Северодонецк, Авдеевку и Курахово. В то же время, по сообщению главы администрации Харьковской области, украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Ранее в результате украинского контрнаступления российские войска ушли из ряда населенных пунктов под Харьковом. Сообщалось о выходе украинских военных на линию границы с Россией на одном из участков.

Минобороны России в последнее время практически не сообщает о продвижении войск. Последним населенным пунктом, упомянутым в его сводках как взятый, был город Попасная в Луганской области. За него бои шли около двух месяцев. Как украинские, так и ряд российских комментаторов отмечают, что в последние дни российские военные понесли тяжелые потери при попытке форсировать Северский Донец под Белогоровкой. Официально Минобороны РФ об этом не сообщало.