Участок земли у Смоленской набережной в центре Москвы, на котором расположено британское посольство, официально переименован в площадь Луганской Народной Республики. Об этом 6 июля сообщило агентство городских новостей со ссылкой на столичный департамент городского имущества.

Постановление о переименовании мэр города Сергей Собянин подписал 5 июля. Городские власти утверждают, что переименование прошло по итогам голосования на официальном портале для москвичей, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Отдельно голосование на сайте не анонсировалось, убедился корреспондент Радио Свобода.

Улица, на которой расположено британское посольство, никогда не переименовывалась. На сайте дипломатического представительства по-прежнему указан старый адрес: Смоленская набережная, дом 10. Ранее московские власти переименовали участок в центре города, на котором расположено посольство США, в площадь Донецкой народной республики. Посольство теперь указывает на своём сайте вместо точного адреса географические координаты.