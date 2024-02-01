Буданов: российское наступление «полностью выдохнется» к весне

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах нового контрнаступления украинской армии весной. К тому времени нынешнее российское наступление «полностью выдохнется», «и тогда придет наша очередь», сказал глава ГУР в интервью The Telegraph, 31 января.

По словам Буданова, российские войска не оставляют попыток захватить восток Украины. В частности, они проводят наступательные операции в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки одновременно. Глава украинской военной разведки признал, что российские военные добились «некоторого успеха» у Авдеевки, однако, отметил, что «это совсем не то, на что армия противника рассчитывала».

Украинское наступление, начавшееся летом 2023 года, также достигло лишь ограниченных успехов, отмечает издание. В настоящее время ВСУ перешли к «активной обороне» и занимаются строительством мощных оборонительных укреплений.

1 февраля CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский к концу текущей недели подпишет указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По сведениям Washington Post, на встрече с Залужным 29 января Зеленский аргументировал отставку тем, что украинцы устали от боевых действий, западные партнёры сократили военную помощь, а перестановки могут изменить ситуацию.

По информации CNN, в числе возможных преемников Залужного – глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Украинские и западные СМИ в последнее время периодически пишут о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В понедельник, 29 января появились слухи об увольнении Залужного. В офисе президента Украины их опровергли.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным. Главком признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной. Зеленский в ответ заявил, что не считает ситуацию на фронте «патовой». В конце декабря президент Украины сообщил, что у него «рабочие отношения» с Залужным. «Он должен отвечать за результат на поле боя как главнокомандующий, вместе с Генштабом, есть много вопросов…», – добавил президент Украины. На уточняющий вопрос, не планирует ли он увольнять военачальника, Зеленский сказал: «Планирую работать».

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