Бюро ПАСЕ утвердило платформу российской оппозиции

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило состав платформы российских демократических сил. Она будет вести диалог с европейскими парламентариями.

В состав платформы вошли 10 человек, среди которых адвокат и бывший депутат российской Госдумы Марк Фейгин, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Михаил Ходорковский, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Кроме того, в платформу вошли пять представителей коренных народов России.

Возглавит платформу президент ПАСЕ Теодорос Русополос. В работе структуры также будут участвовать представители Германии, Испании, Венгрии, Румынии, Кипра.

Резолюцию о создании платформы для диалога с российскими демократическими силами в ПАСЕ приняли в начале октября 2025 года. В ней говорится, что ПАСЕ переводит общение с российскими оппозиционными и гражданскими инициативами «из разрозненных форматов в структурированный диалог».

Одним из критериев для участия в платформе ПАСЕ является подпись под «Берлинской декларацией», принятой оппозиционерами и активистами из Россиив 2023 году. ФБК этот документ не подписал, заявив, что декларация представляет собой инструмент манипуляций.

Глава политических проектов ФБК Леонид Волков после принятия резолюции раскритиковал ПАСЕ. Он также заявил, что «значение ПАСЕ крайне невелико», но «некоторым коллегам» кажется, что ассамблея «все равно важна». Может быть, кто-то считает, что может через слушания в ПАСЕ чего-то добиться. А кому-то очень хочется получить какие-то корочки, формальный статус, возможность что-то написать на визитке», — написал Волков.