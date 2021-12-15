Бывшая сторонница Ахмеда Закаева вернулась из Европы в Чечню, ее встречали министр и депутат

Бывшая сторонница Ахмеда Закаева, долгие годы проживавшая в Германии и называвшая себя представителем кабинета министров Ичкерии, Рубати Мицаева вернулась в Чечню. В аэропорту ее встречали министр по национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, депутат местного парламента Магомед Хамбиев и другие представители власти.

В октябре Мицаева обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ей вернуться в республику, пишет сайт Кавказ.Реалии.

«Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто принимал активное участие в боевых действиях Но в последние годы, когда Рубати будучи в Европе столкнулась с определёнными жизненными проблемами, от неё отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», – цитирует Ахмеда Дудаева агентство «Грозный-Информ».

Дудаев добавил, что «главная причина возвращения Рубати на родину в том, что сегодня в Чеченской Республике царят настоящие мир и благополучие".

Рубати Мицаева – кавалер пяти орденов и медалей сепаратистской Ичкерии, в числе которых высший орден ЧРИ Къоман Сий («Честь Нации»). Была медсестрой во время первой и второй чеченских войн.