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Бывшего молдавского президента Додона обвинили в госизмене
Молдавская антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона. Политик проходит по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. 26 мая, прокуроры обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого на 30 суток.
Ранее Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск.
Додон считает своё преследование политически мотивированным.
Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.
- В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
Другие новости дня
Ардзинба ответил Калашникову: русский язык в Абхазии обладает особым статусом
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова относительно положения русского языка в Абхазии.
Калашников после вчерашнего заседания комитета, в котором принимал участие и Ардзинба, сказал, что готовящиеся в Абхазии поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка. При этом российский политик провел параллели с Украиной.
Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба же говорит, что русский язык обладает особым статусом в Абхазии и «имеет максимальное применение на всей территории республики».
«В частности, нормы использования русского языка закреплены в статье 6 Конституции Республики Абхазия, в соответствии с которой государственным языком Республики Абхазия является абхазский, а русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Государство гарантирует всем этническим группам, проживающим в Республике Абхазия, право на свободное использование родного языка», – сказал Ардзинба.
Отметим, что правом на использование родного языка, согласно заявлениям грузинских властей и международных организаций, не могут воспользоваться этнические грузины, жители Гальского района – школы там переведены на русскоязычное обучение.
По словам Инала Ардзинба, русский язык активно используется в качестве основного средства коммуникации между многочисленными этническими группами, проживающими в Абхазии. Он добавил, что согласно закону «О государственном языке Республики Абхазия» всем гражданам Абхазии гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках.
«Русский язык, наряду с абхазским, является средством официального общения в высших органах государственной власти. Проекты законов и других правовых актов, вносимых на рассмотрение Народного Собрания-парламента Республики Абхазия, Кабинета министров Республики Абхазия и других учреждений, представляются на абхазском и русском языках. Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять защиту научных трудов на русском языке. Фактически русский язык обладает статусом второго государственного на территории Республики Абхазия», – сказано в заявлении абхазского министерства.
Ардзинба добавил, что «нормы действующего законодательства надежно защищают статус русского языка, позволяют всем гражданам максимально и беспрепятственно использовать русский язык во всех сферах деятельности».
- В марте текущего года в Сухуми обсудили итоги парламентских выборов, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат.
Грузия отмечает главный государственный праздник – День независимости
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
В стране – выходной день. Последние два года главный праздник страны проводился очень скромно из за пандемии коронавируса. На этот масштабные праздничные мероприятия пройдут во всех регионах Грузии, но главные запланированы в столице.
Гимн Евросоюза в этом году впервые будет исполняться вместе с гимном Грузии во время празднования Дня независимости, пишет агентство «Новости-Грузия».
Несколько недель назад Грузия подала заявку на вступление в ЕС и сейчас ждет первое заключение Еврокомиссии. В этом году весь центр города пестрит флагами ЕС и Украины, как знак поддержки грузинского народа.
Ровно 104 года назад, 26 мая 1918 года в 17:10 по тбилисскому времени, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи, в состав которой Грузинское царство входило с ХIХ века.
Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, 9 апреля 1991 года, Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
Центр Тбилиси в этом году традиционно превратится в большое выставочное пространство. Проспект Руставели доступен только для пешеходов.
Главное мероприятие дня начнется в 12:00: военную клятву принесут рекруты Центра боевой подготовки. Здесь же, на площади Свободы, откроется выставка военной техники.
По всему проспекту в течение дня будут проходить различные выставки и концерты. Мэрия Тбилиси не опубликовала детальную программу. Большинство мероприятий станет сюрпризом для жителей, которые последние дни жили в состоянии транспортного коллапса — центр города перекрыли для подготовки.
Государственный гимн по всей стране прозвучит ровно в 17:10.
Право исполнения государственного гимна Грузии в этом году доверено детям — его исполнит Тбилисская детская капелла.
Солист – 8-летний Платон Сванидзе,
После этого над центром города клином пролетят военные самолеты и вертолеты с флагами Грузии и ЕС.
День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики и праздничным салютом.
Параллельно с Тбилиси праздник будет отмечаться во всех регионах. Организацию праздника в регионах поделили по ведомствам.
Например, масштабное мероприятие под названием «К Европе» состоится в Кутаиси (Имерети) на центральной площади – хозяин праздника МИД Грузии.
За Мцхета отвечает МВД, здесь акцент на спортивных и развлекательно-познавательных мероприятиях.
В Гурии готовит праздник Минздрав, а в Шида Картли – министерство сельского хозяйства.
Во все регионы в этот день из Тбилиси едут выступать театральные коллективы и музыкальные группы.
«Схемы»: Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл
Россия, по всей вероятности, готовится вывезти из порта Мариуполя, перешедшего под контроль российских войск, украинские зерно и металл. Об этом сообщает проект «Схемы» украинской редакции Радио Свобода со ссылкой на анализ данных спутниковой съемки.
Ранее о намерении российской стороны вывезти из порта украинские грузы заявлял директор госпредприятия «Мариупольский морской торговый порт» Игорь Барский. По его словам, в порту остается только металла и чугуна на 170 миллионов долларов.
По данным «Схем», в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами. Спутниковая съемка показывает, что суда переместились к причалам, где обычно идет погрузка. Металл, который находится в порту Мариуполя, принадлежит компании «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова, а зерно – украинским госпредприятиям. В «Метинвесте» подтвердили, что часть металла предназначалась для вывоза в Италию.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские власти пытаются возобновить работу порта.
Назначенный пророссийскими сепаратистами руководитель города Константин Иващенко рассказал, что из Мариуполя, действительно, готовится к отправке первое судно. Оно пойдет в Ростов-на-Дону и перевезет около трех тысяч тонн металлопродукции. По словам Иващенко, в порту находятся два иностранных судна. Для них, как утверждают пророссийские власти, открыт коридор для безопасного выхода.
- Мариуполь находился в осаде российских войск с начала марта. Последним оплотом сопротивления украинских военных был завод «Азовсталь». На прошлой неделе Минобороны России заявило, что комбинат перешел под контроль российских войск. В плен сдались около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих.
- Мариуполь практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли десятки тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
В ЕНД заявления премьера Грузии в Давосе назвали «игрой на публику»
Оргсекретарь оппозиционного «Нацдвижения» Бачо Долидзе назвал «игрой на публику» заявления, сделанные в Давосе премьером Грузии.
Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме призвал Евросоюз не откладывать решение по заявке Грузии на вступление в ЕС и заявил, что это - «цивилизационный выбор грузинского народа», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Грузинский народ достоин Европейского Союза, но думать, что кто-то присоединится к Европейскому Союзу в условиях «Грузинской мечты»… я не представляю, как она должна мимикрировать для этого…», - сказал Долидзе в эфире «Палитра ньюс».
При этом он подчеркнул, что в поведении премьера четко видна российская модель: «красиво рисовать кистью в Давосе, а другое делать в своей стране».
Долидзе также заявил, что «Грузинская мечта» порвала мосты со многими западными партнерами Грузии своей риторикой. «Любая критика со стороны наших европейских, американских или украинских партнеров со стороны «Грузинской мечты» воспринимается как нападение на правительство, сформированное Иванишвили», - сказал представитель ЕНД.
«Абсолютно все призывают нас к проведению реформ, все призывают правительство к тому, чтобы не было политической преследования… И что они делают в ответ? 24 часа заняты критикой депутатов Европарламента, иногда американцев», - заявил Долидзе.
- Грузия подала заявку на вступление в ЕС на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Тбилиси уже заполнил обязательный опросник и в настоящее время ждет первые оценки Еврокомиссии. Все последнее время правящая партия и оппозиция обвиняют друг друга в саботаже вступления Грузии в ЕС.
Марина Овсянникова награждена премией имени Вацлава Гавела
Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова получила престижную премию имени Вацлава Гавела в сфере прав человека за антивоенную акцию в прямом эфире вечернего выпуска новостей. Вручение награды состоялось 25 мая в Осло.
14 марта журналистка вышла в прямой эфир Первого с табличной «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». В это время канал транслировал в прямом эфире вечерние новости.
Также Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста.
Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.
После акции Овсянниковой появилось несколько публикаций о том, что из федеральных СМИ начали уходить сотрудники. Сама журналистка написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с несогласием с редакционной политикой канала.
Овсянникова работала на канале с 2003 года, а до этого была журналистом ВГТРК. Она покинула Россию после акции.
Адвокат Дмитрий Садзаглишвили: Саакашвили потерял сознание в больнице
Находясь в клинике «Вивамеди», третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, посетивший в больнице своего подзащитного, пишет SOVA.
«Из разговора с ним я узнал, что прошлой ночью он потерял сознание, но немедленное вмешательство врачей устранило проблему. Мы не хотим даже представлять, что могло случиться, если бы это произошло в пенитенциарном учреждении №12», - сказал Садзаглишвили.
По словам адвоката, причиной потери сознания стала общая слабость экс-президента Грузии. Он также вновь заявил, что состояние здоровья политика остается тяжелым.
- Накануне Михаил Саакашвили впервые рассказал о своем здоровье. В переданном им письме утверждается, что у него обнаружены повреждения в области позвоночника, возможно, полученные при конвоировании в глданскую тюрьму.
- Саакашвили страдает от цепочки осложнений – стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся, по версии ряда специалистов, в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потере мышечной массы из-за того, что он, по его словам, не может принимать белоксодержащие продукты. В заключении консилиума врачей при Народном защитнике речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили.
- Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
Глава абхазского Минобороны посещает Сирию
Министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа посещает с официальным визитом Сирию. Об этом сообщается на сайте абхазского ведомства.
«В рамках визита запланированы встречи с руководством Министерства обороны Сирии для обсуждения вопросов развития двухстороннего сотрудничества оборонных ведомств двух стран и другие официальные мероприятия», – сказано в сообщении.
Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
В посольстве Украины предполагают, что в Грузии не возникнет проблем с размещением украинских беженцев
По информации временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, с начала войны в Украине в Грузию прибыли около 20 тысяч украинских граждан, среди которых 5500 – несовершеннолетние.
Касьянов рассчитывает на то, что в Грузии не возникнет проблем с размещением украинских беженцев, пишет агентство «Интерпрессньюс».
«В координации с правительством Грузии, а также в сотрудничестве с верховным комиссаром ООН мы осуществляем все мероприятия, необходимые для удовлетворения базисных потребностей. Часть граждан Украины уже трудоустроена в различных сферах. Как вы знаете, (премьер Грузии) Ираклий Гарибашвили участвовал в Варшавской конференции. Мы благодарны: он заявил, что Грузия продолжит поддержку принятия и размещения украинских беженцев, и для этого правительство Грузии выделяет 7 млн долларов. Мы ждем, что соответствующие решения правительством будут приняты в ближайшие дни, и в связи с размещением украинских беженцев в Грузии не будет проблем. Этого мы ожидаем с 1 июня 2022 года», – сказал Касьянов. Дипломат также выразил благодарность министру образования и науки Грузии за помощь с открытием украинских секторов в школах.
Ранее сообщалось, что часть гостиниц, принявших на временное проживание беженцев из Украины, отказываются в дальнейшем содержать их.
Требующие отставки премьера Армении демонстранты сегодня заблокировали президентский дворец
Рано утром в среду сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его политикой по Нагорному Карабаху, перекрыли все входы в президентский дворец в Ереване.
Демонстранты пришли к зданию офиса президента шествием с расположенной неподалеку площади Франции, где несколько недель назад сторонники оппозиции установили палатки.
Радио Азатутюн пишет, что президент Армении Ваагн Хачатрян с 21 мая находится в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.
Между блокирующими президентский дворец демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения. Протестующие попытались подойти к зданию, но на их пути был выставлен полицейский кордон.
«Борьба неостановима, она идет за армянский народ, за Арцах [Нагорный Карабах – ред.], за благо армянского народа», – заявил лидер протестного движения, оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
Спустя некоторое время протестующие разблокировали резиденцию президента и прошлись маршем по разным улицам. Участники акции протеста примерно на полчаса перекрыли перекресток улиц Григор Лусаворич, Пароняна и проспекта Маштоца.
Затем протестующие вновь направились к площади Франции.
- Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
- Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
- Протесты в Ереване проходят на фоне армяно-азербайджанских переговоров. 22 мая в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил о ряде договоренностей, достигнутых сторонами на встрече. А уже накануне на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и пограничной безопасности.
- Между тем, оппозиция в Армении, которая считает данный процесс фактическим отказом Еревана от статуса Нагорного Карабаха вне Азербайджана, назвала договоренности с Баку «антиармянскими».
Внук бывшего директора Банка России задержан за создание финансовой пирамиды
Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина Станислав Матюхин задержан по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, Матюхин-младший был генеральным директором инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, как считает следствие, действовала финансовая пирамида. Газета пишет, что следствие намерено предъявить ему обвинение в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.
Дело о создании пирамиды было возбуждено в прошлом году, писал журнал Forbes, по заявлению сына бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова Максима. Издание писало, что он отдал под управление компании больше миллиарда рублей.
Сам Матюхин-младший и в статусе свидетеля, и сейчас, будучи подозреваемым, свою вину как в хищении денег, так и участии в организованном преступном отрицает, пишет газета. Издание отмечает, что до работы в инвестиционной компании внук бывшего директора Центробанка работал в том числе и в Центробанке. Там он, как утверждается, отвечал за регулирование деятельности финансовых компаний, в том числе, таких как QBF.
- Георгий Матюхин возглавлял Центробанк с 1990 по июнь 1992 года. После этого работал в банковской сфере.
Украинская сторона заявила о гибели командира роты спецполка имени Кадырова
На территории Украины в ходе войны погиб командир второй роты специального полка имени Ахмата Кадырова, капитан полиции Асвад Идрисов – об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Украины.
По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственный источник, это произошло 20 мая в Северодонецком районе. С Идрисовым якобы погибли также командир пятого полка, прапорщик Гапур Дакалов, а также замкомандира четвертого взвода спецполка Кадырова, старший сержант Али Бетишев.
Никаких подробностей о смерти военачальников нет, как и подтверждения потерь с российской стороны.
Официально в Чечне признали гибель на войне с Украиной лишь девятерых человек. По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни, в настоящее время время эта цифра может быть больше.
Главное управление разведки Минобороны Украины ранее оценило потери среди российских так называемых "добровольцев", отправленных на фронт из Чечни, в 100 человек.
- В ходе войны в Украине погиб уроженец Карачаево-Черкесии, генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Кроме того, на войне погиб также Салман Сулейманов, племянник Героя России, замкомандующего войсками ЮВО - генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили в администрации Дербента, откуда родом был погибший. Также стало известно о гибели Украине Адама Хамхоева, племянника заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 22 мая Евкуров посетил его похороны.
- Команда гражданских активистов – бывших сотрудников правозащитного центра "Мемориал" – проверила и подтвердила сообщения о двух инцидентах в ходе войны против Украины, когда силовики из Чечни были убиты собственными сослуживцами.
- Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших – это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора, пишет "Медиазона". Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших – военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.
В России назвали бессмысленными разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сейчас не стоит думать о вхождении аннексированного Россией Крыма и самопровозглашенной республики Абхазия в состав организации, пока они не будут признаны международным сообществом.
«Разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны. Это не произойдет до тех пор, пока их не признают как самостоятельных членов ФИФА и УЕФА. Или Крым вошел в состав России, но он должен быть признан мировым сообществом», – сказал Колосков «Матч ТВ».
Говоря о Косово, он добавил, что «там было особое решение суда».
Ранее сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги.
При этом президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал он.
Премьер-министр Грузии потребовал ясности от ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет ясного и четкого ответа от Евросоюза на свою заявку в ЕС.
«Мы хотим увидеть действия ЕС уже сегодня. Мир изменился. То, что происходит в Украине, стало вызовом для всей европейской архитектуры безопасности», – сказал Гарибашвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», далее он заявил: «Вопрос стоит так: скажем мы нашему народу, что Грузия получит символическую, политическую декларацию (одобрение), или же нам нужно сказать ему, что сейчас неподходящее время».
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия заплатила очень высокую цену за независимость.
«В 90-х годах у нас было две войны, и в 2008 году крупномасштабная война с Россией, её следствием стала оккупация наших исторических территорий. Мы понимаем существующую в ЕС озабоченность, что они не хотят «импортировать» проблемы в европейскую семью. Но мы также осознаем также, что присвоение статуса кандидата не означает членство. До этого — длительный процесс, мы это понимаем и у нас есть домашняя работа: соглашение об ассоциации. Но мы хотим ясности и нам нужно адекватное и соответствующее реагирование ЕС», — заявил премьер Грузии.
Гарибашвили также заявил, что Грузия — «надежный и лояльный партнер Евросоюза».
«Это – выбор нашего народа, это не просто выбор правительства, это цивилизационный выбор. Мы очень лояльны и преданы Евросоюзу, потому что у нас общие цели, общие принципы, общие ценности», — заявил премьер-министр.
Глава правительства заверил, что со стороны Грузии будет сделано все возможное, «чтобы достичь конечной цели — полноправного членства».
- Грузия подала заявку на вступление в ЕС на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Правительство уже заполнило опросник, ответив на несколько тысяч вопросов, и в настоящее время ждет первой оценки Еврокомиссии.
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух областей Украины
Президент России Владимир Путин в средуподписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.
Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.
Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идёт о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье - под контролем Украины.
После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав РФ. Регионы посетили высокопоставленные российские чиновники, заявившие, что Херсонская и Запорожская области "с Россией навсегда" и будут "работать в российской семье". При этом официально о каком-то новом статусе регионов не сообщалось.
В указе Путина не говорится о Харьковской и Николаевской областях, часть территории которых тоже оккупирована российскими войсками.
Жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" российские паспорта начали в упощённом порядке выдавать в 2019 году. Вторжение в Украину в феврале нынешнего года обосновали в том числе необходимостью защиты "соотечественников" в Донбассе.
Россия нанесла удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой и Луганской областях и ракетные обстрелы городов Украины, в том числе тех, которые находятся вдали от зоны боевых действий.
В результате ракетного удара, нанесенного в ночь на среду по Запорожью, по предварительным данным, погиб 1 человек, 3 – ранены, сообщила областная государственная администрация. "Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбук в среду.
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну, как сообщается, сбила ПВО. В соцсетях появились фото разрушений на заводе "Мотор Сич", который, очевидно, был одной из целей. Удар по заводу, который, помимо прочего, выпускает авиадвигатели, подтвердило Минобороны России.
Российские войска также нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Целью стало промышленное предприятие, есть серьезные разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Луганской области продолжается наступление на Северодонецк. Накануне в результате обстрелов города погибли не менее 6 мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, удары наносятся в том числе по заводу "Азот", где обустроены бомбоубежища.
Северодонецк, по оценкам наблюдателей, сейчас главная цель российского наступления. Пророссийские телеграм-каналы в среду пишут, что наступающим войскам удалось перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, что означает оперативное окружение украинских военных в Северодонецке и Лисичанске. Официально украинская и российская стороны это не подтверждали. Однако во вторник украинские власти сообщили о начале "самой активной фазы" наступления российской армии на востоке страны. Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.
Также сообщается о наступлении на город Лиман на севере Донецкой области. По неподтверждённым данным, часть города под контролем российских войск.
Северную Корею заподозрили в подготовке испытаний атомного оружия
Северная Корея тестирует детонирующее устройства для ядерного боезаряда, это может указывать на подготовку к испытаниям атомного оружия. Об этом в среду сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на Офис национальной безопасности Южной Кореи.
Предполагаемые испытания могут пройти на полигоне Пунгери в 180 километрах от границы с Россией, следует из сообщения Офиса. Если взрыв состоится, он будет седьмым, совершённым Северной Кореей, вопреки категорическим запретам со стороны мирового сообщества.
КНДР в 1993 году отказалась от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и с 2006 года провела как минимум шесть испытательных ядерных взрывов, последний из которых состоялся в сентябре 2017 года. За разработку ядерного и ракетного оружия против страны введены международные санкции.
В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них, предположительно, была межконтинентальной.
Пуски и подготовка к взрыву проходят на фоне азиатского турне президента США Джо Байдена, посетившего Южную Корею. Там он встретился с новым президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином, заявившем о выбранном жёстком курсе в отношениях с Пхеньяном.
Госдума РФ отменила предельный возраст военной службы по контракту
Госдума в среду приняла сразу в трёх чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Следом он был одобрен в Совете федерации.
Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин в России это 65 лет) и иностранцев, при котором им предоставляется право заключать контракт о военной службе. Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.
Авторы законопроекта – председатель комитета по обороне и бывший замминистра обороны, депутат от "Единой России" Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов считают, что закон позволит привлечь в армию новых специалистов "востребованных специальностей", в частности медиков и инженеров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".
Закон принят Госдумой на фоне вторжения России в Украину и разговоров о мобилизации. В мае ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Владимир Путин – на фоне сообщений о неудачах и потерях российской армии в Украине – может заявить о мобилизации. В Кремле называли эти планы "неправдой" и "чушью".
Вопрос ликвидации погранперехода на де-факто границе по реке Псоу обсудили в Думе
Пункт пропуска на границе России и самопровозглашенной республики Абхазия в Псоу может быть ликвидирован, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается. Договорились о создании рабочей группы, но кроме этого, мы поставили вопросы и более серьезные – о том, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии», – сказал он после заседания комитета, в котором принял участие глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Калашников добавил, что расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему.
По словам заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, доступные для отдыха семей с детьми направления должны стать максимально доступными и комфортными.
«Есть первоочередные задачи – это сейчас, в сегодняшних условиях, облегчить прохождение границы, сделать его максимально комфортным, в том числе и для туристических групп. И задача общего, стратегического плана – определить все-таки, идем ли мы к исчезновению этой границы, выстраиванию другого порядка прохождения границы. Понимая, что это важно для наших семей с детьми, мы сейчас говорим не столько о политических процессах, сколько о комфорте наших граждан, на этом, в том числе, основываются межгосударственные успешные отношения», – сказала она.
Ранее Инал Ардзинба заявил, что Абхазия ожидает беспрецедентный поток туристов из России в связи с международной обстановкой. По его словам, вопрос об упрощении режима пересечения де-факто границы приобретает особый смысл, прежде всего для граждан РФ, «которые вряд ли будут гореть желанием стоять многочасовые очереди в 40-градусную жару».
В абхазском законопроекте Москва усмотрела риск дискриминации русского языка
Готовящиеся в самопровозглашенной республике Абхазия поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Мы озабочены поступающей информацией о разработке законодательств, формально направленного на поддержку абхазского языка, а на деле ведущего к дискриминации русского языка», – заявил Калашников на заседании комитета с участием главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.
По словам главы думского комитета, речь идет о внесении поправок в закон о выборах депутатов, предусматривающих обязательное требование владения абхазским языком, а также ужесточение требований лингвистической компетенции для чиновников, пишет «Интерфакс».
«Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка, де-факто средства межнационального общения», – сказал Калашников.
Он отметил, что опыт Украины показывает, как огромное накопленное взаимодействие «взрывается одним только поверхностным подходом именно в этой отрасли». Также, по словам Калашникова, в Госдуме рассчитывают на интенсификацию работы абхазского парламента по принятию необходимой законодательной базы, в частности, в области регулирования деятельности иностранных агентов.
«У нас здесь накоплен большой опыт, думаю, что нужно этим опытом воспользоваться», – отметил глава комитета.
Отметим, что в марте текущего года в Сухуми обсудили итоги парламентских выборов, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат.
МИД РФ: Россия не рассматривает обмен бойцов «Азова» до суда над ними
Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — сказал Руденко.
Вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как на прошлой неделе сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны. Российская сторона об обмене не говорит. Прокремлёвские публицисты призывают власти организовать над ними судебный процесс. Глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над украинскими военными "неизбежен".
Минобороны России утверждает, что в плен сдались почти 2,5 тысяч украинских военных. Их дальнейшая судьба неясна. Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, Катерина после короткого телефонного разговора с ним сообщила, что украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных условиях. Прокопенко рассказал, что большинство раненых находятся в тюрьме Еленовки, а небольшая группа тяжелораненных остаётся в больнице в Новоазовске.
Телефонный звонок согласовали власти Украины и России при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщает британская газета The Guardian. Мог ли Прокопенко говорить свободно, не известно. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать подробнее.
По словам Катерины Прокопенко, она располагает информацией о содержании пленных бойцов полка "Азов" и из других источников. "Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в этот короткий период, - цитирует газета Катерину Прокопенко. – Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но в данный момент есть третья сторона – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".
- Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Несколько фестивалей отменили выступления диджея Нины Кравиц из-за её молчания о войне в Украине
Несколько музыкальных фестивалей отменили выступления российского диджея Нины Кравиц, предположительно, из-за её молчания о войне в Украине. На прошлой неделе контракт с музыкантом из-за недостаточно чёткой позиции расторг лейбл Clone Records. Внимание на это обратил журнал Time.
Диджея убрали из программы фестивали PollerWiesen в Дортмунде, The Crave в Гааге и Movement Detroit в США. Кроме того, её имя больше не упоминается на сайте Weekend Festival в Хельсинки.
Ранее Кравиц была раскритикована украинским сообществом в Детройте, обвинившем её в поддержке Путина за мемы с президентом в социальных сетях.
26 февраля, после вторжения России в Украину, 34-летняя музыкант написала в социальных сетях "я молюсь за мир", часть подписчиков сообщили ей, что её высказывания против войны могли бы быть более конкретными.
17 мая Кравиц сообщила в фейсбуке, что она считает "ужасным", чем стали отношения России с Украиной и выступает против любых форм насилия. В заявлении было сказано, что она никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. "Я не понимаю политику или социальные процессы, на которые она влияет, поэтому я не считаю правильным комментировать их в социальных сетях", — написала она.
Nike и Marks & Spencer уходят из России
Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, после 28 лет уходит с российского рынка из-за отсутствия возможности "в обозримом будущем" доставить продукцию в Россию. Об это пишут "Ведомости".
Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", — говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. Новые поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а ранее ввезенный товар в дефиците, заявили в компании.
В начале марта Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решили временно закрыть все магазины в России. Эта мера касалась как принадлежащих компании магазинов, так и находящихся под управлением франчайзи, сообщал Reuters. При этом, в компании отмечали, что магазины Nike, принадлежащие независимым партнерам и управляемые ими, могут продолжать работу.
Представитель американского бренда заявил изданию, деловая активность в России приостановлена, но компания продолжает платить зарплаты сотрудникам.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка «Найк» и «Найк ритейл» в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
Сегодня же британский производитель одежды Marks & Spencer, приостановивший деятельность в России 3 марта, решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в отчёте компании по итогам первого квартала. Свое решение в Marks & Spencer объяснила тем, что не может поставлять товар в Россию из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом.
- За три месяца после начала российского военного вторжения в Украину на фоне жестких санкций Запада в отношении Москвы сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса или уходе из России.
Жительницу Цхинвали обвинили в связях с грузинскими спецслужбами
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинил жительницу Цхинвали в связях со спецслужбами Грузии.
В заявлении югоосетинского ведомства говорится, что женщина «поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории» Южной Осетии.
«Установлено, что склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлялось под давлением, с угрозой привлечения последней к уголовной или административной ответственности на территории Грузии», – сказано в заявлении.
В югоосетинском КГБ при этом утверждают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности» Южной Осетии. В связи с этим жительнице Цхинвали предъявлено лишь официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».
В КГБ напомнили жителям Южной Осетии, что государственная измена и шпионаж – особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. При этом в ведомстве говорят, что гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, освобождается от уголовной ответственности.
- Ранее в МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.
Геннадий Бекоев будет временно исполнять обязанности югоосетинского премьера
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал сегодня указ об отставке правительства. Кабинету министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Временно исполнять обязанности премьера будет Геннадий Бекоев.
Ранее, после инаугурации Гаглоева правительство в полном составе сложило с себя полномочия. Премьер Бекоев поздравил нового президента со вступлением в должность, а также поблагодарил кабинет министров за совместную работу.
«Уверен, что новый кабинет министров продолжит эффективно решать вопросы социально-экономического развития нашей республики», – сказал Бекоев.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев выиграл во втором туре президентских выборов у действующего президента Анатолия Бибилова. Гаглоева поддержали 16 134 избирателя (56.09%). Инаугурация нового президента прошла накануне в югоосетинском Госдрамтеатре.
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