Новости
В Грузию переехал сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса»
Бывший координатор движения «Протестный Кузбасс» Лев Гяммер уехал из России в Грузию, опасаясь уголовного преследования по делу о создании экстремистского сообщества, возбужденного против сторонников Алексея Навального.
«С сегодняшнего дня я живу в Тбилиси», – сообщил он в социальной сети.
Как пишет Настоящее время, решение Гяммера связано с возбуждением уголовного дела «за участие в экстремистском сообществе», в состав которого, как утверждает СК, входили Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади и «иные лица».
«Это очень больно. Россия – мой дом. В этой стране мои друзья и семья. В этой стране похоронена моя мама», – написал активист.
В 2017 году Лев Гяммер был помощником координатора штаба Навального в Новокузнецке, в 2020 году несколько месяцев возглавлял команду соратников политика в Краснодаре.
«Политически активные экс-координаторы штабов попали под куда более серьезный удар, чем раньше. Это сигнал. Нам дали фору. Дальше – тюрьма. Новость эту я узнал, пока заканчивал дела в Великом Новгороде. Я посовещался с юристами, и мы пришли к однозначному выводу: надо уезжать», – рассказал активист в своем посте.
Он отметил, что в начале сентября на допрос в одно из силовых ведомств вызывали его 72-летнюю бабушку.
«Ей прямым текстом сказали: «Пусть ваш внук не прячется, мы все равно найдем», – рассказал Гяммер «Тайге.Инфо».
Деньги на перелет собрали соратники Льва Гяммера.
После закрытия штаба Навального в Новокузнецке Гяммер возглавил незарегистрированное политическое движение «Протестный Кузбасс» и стал секретарем кузбасского отделения Либертарианской партии России.
В 2020 году Гяммер уехал в Москву, входит в инициативную группу поддержки фигурантов «Ростовского дела». С марта по август 2020 года – координатор штаба Навального в Краснодаре.
В декабре он вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ на Лубянке после того, как журналистское расследование показало, что к отравлению Алексея Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ.
В конце сентября СК возбудил уголовное дело против Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова о создании и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).
Кроме того, против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, отбывающего наказание из-за твитов оператора Павла Зеленского и уфимского активиста Рустема Мулюкова возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).
Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В официальном заявлении Следственного комитета России говорится, что «участники созданного Навальным экстремистского сообщества систематически проводили мероприятия, где совершались противоправные действия».
Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Навальным, 10 августа внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими. Решение принято по иску прокуратуры, в котором она заявила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
- Среди тех, кто ранее объявил о переезде из России в Грузию - адвокат Иван Павлов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, а также бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина.
Другие новости дня
В Южной Осетии выявили 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 75 новых случаев коронавируса (днем ранее – 53). Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго–Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1142 человека, 30 человек сняты с учета медиков за сутки», – добавила она.
4 октября в «красной зоне» медцентра Южной Осетии от последствий коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя женщина. При этом в Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19. Количество инфицированных с начала пандемии составило 6442 человека, 5300 выздоровели.
В России смертность от COVID-19 впервые превысила 900 человек за сутки
В России, включая аннексированный Крым, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки умерли 929 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это - максимум с начала пандемии.
Быстрый рост смертности от COVID-19 начался в России в конце сентября. 27 сентября от болезни умерли 779 человек, сегодняшний показатель ровно на 150 человек больше. Власти связывают рост заболеваемости и смертности с окончанием сезона отпусков, а также с недостаточным охватом вакцинацией.
В конце сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 миллионов россиян, а оба компонента — примерно 40 миллионов человек (по данным Росстата население России на 1 января 2021 года составляет более 146 миллионов человек).
- Всего в России, по данным оперативного штаба, от коронавирусной инфекции нового типа умерли 212 625 человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал более 367 тысяч летальных исходов болезни. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
- За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заражения COVID-19. С начала сентября рост заболеваемости составил больше 30 процентов. Больше всего новых случаев заражения за сутки зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и Московской области (1410).
- Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, через одну-две недели в городе развернут масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, в частности, в торговых центрах и МФЦ.
Нобелевскую премию по химии дали за новые методы синтеза молекул
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за разработку методов асимметричного органокатализа в синтезе молекул. Об этом объявили в Королевской шведской академии наук в Стокгольме.
В нобелевском комитете назвали этот метод простым и дешевым способом создавать молекулы, который не вредит окружающей среде. Сейчас эту технику используют для разработки новых лекарств.
Бенджамин Лист работает в германском институте Макса Планка по исследованию угля. Дэвид Макмиллан – сотрудник Принстонского университета в США.
В прошлом году Нобелевскую премию по химии вручили Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье за метод редактирования геномов.
В рамках коррупционного скандала в Гальском районе начата внеплановая проверка
В администрации села Дихазурга (Абаакыт) Гальского района начата внеплановая проверка, сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
Ведомство должно установить, исполняли ли в селе указ абхазского президента. Аслан Бжания 15 июля прошлого года отменил решение собрания Гальского района от 2003 года, согласно которому сумма земельного налога для гальцев была больше, чем в других районах.
Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении экс-главы администрации села Пирвели Отобая (Хашта) Беслана Туркия по факту «присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».
По информации следственного ведомства, в сентябре-декабре прошлого года Туркия, принимая уплаченный жителями села земельный налог, «совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 рублей».
Сегодня в прокуратуре дополнительно сообщили, что Туркия частично возместил присвоенную денежную сумму.
«Также, полностью погасили присвоенную денежную сумму и другие фигуранты уголовного дела, заместитель главы администрации с.Хашта Галского района Гамисония Джамбул Михайлович и бригадир бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаз Гиглаевич», – сказано в заявлении.
«Азербайджанские Авиалинии» начали использовать воздушное пространство над Арменией
Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичевань-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Об этом со ссылкой на AZAL в среду сообщило азербайджанское информагентство Trend.
«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», – говорится в сообщении.
В авиакомпании подчеркнули, что изменение маршрута рейса также приведет к сокращению времени перелета и снижению расхода топлива во время полета.
Отмечается, что отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.
- Как пишет Радио Азатутюн, Азербайджан и Армения официально не закрывали свое воздушное пространство для авиакомпаний двух стран. Однако с начала 1990-х годов из-за нагорно-карабахского конфликта азербайджанские авиалинии не использовали воздушные коридоры Армении, а армянские не использовали воздушное пространство Азербайджана.
Грузия и Украина присоединятся к НАТО «не завтра» – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на мероприятии, организованном в Вашингтоне Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, ответил на вопрос о будущем членстве в НАТО Грузии и Украины. Столтенберг упомянул, что обсуждал эту тему с президентом США Джо Байденом, пишет «Голос Америки».
Генсек альянса подчеркнул, что «только члены НАТО, Грузия и Украина должны решать, когда они готовы присоединиться, а не Россия. Никто другой не имеет права вето».
При этом Йенс Столтенберг особо подчеркнул, что процесс вступления в альянс, занимает определенное время и следованию принятым обязательствам:
«Присоединение не произойдет завтра. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, фактически то же, что я вчера говорил президенту Байдену. Нам необходимо активизировать свои действия. И стараться делать больше для стран, стремящихся к вступлению в альянс. Пока они не являются членами, мы должны оказывать им большую поддержку, больше обучающих программ, больше наращивать их потенциал, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и строить институты по обеспечению безопасности и обороны».
Столтенберг добавил, что «Мы не знаем, каким будет следующий кризис. Но мы знаем, что бы ни случилось, мы в безопасности, когда мы вместе. Европа и Северная Америка укрепляют НАТО более 70 лет, и мы должны продолжать стоять вместе».
COVID-19 в Грузии: 2410 новых случаев, 24 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 24 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9134.
За сутки в стране выявили 2410 новых случаев коронавируса. Накануне провели 34 918 тестов: PCR-тестов – 14 656, экспресс–тестов на антиген – 20 262.
Выздоровели еще 1516 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 623 830, выздоровевших – 594 669.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,9%, за последние 14 дней составляет 5,53%, за неделю – 5,31%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 9075 человек, всего в Грузии использовано 1 836 443 вакцин.
Гарибашвили проанализировал причины приезда Саакашвили и его психическое состояние
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал сегодня в Facebook открытое письмо, в котором анализирует причины приезда в Грузию экс-президента, лидера оппозиции и главного оппонента властей Михаила Саакашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гарибашвили говорит о двух предположениях по поводу возвращения Саакашвили. По его словам, многие считают, что экс-президент «хотел попасть в центр внимания», однако не просчитал свои действия из-за «наркотической зависимости».
Сам Гарибашвили более логичной считает другую версию, согласно которой, Саакашвили хотел совершить государственный переворот, однако и тут просчитался – в Грузии его встретили «сильные государственные институты».
«Согласно его же плану, если бы он 3 октября неожиданно появился на проспекте Руставели, то полиция водометами или максимум, слезоточивым газом, разогнала бы их максимум 5000-тысячное собрание и очень просто задержала бы Саакашвили. Возможно, Саакашвили не помнил, что Георгий Гахария не является премьером, и сегодня правительственная команда сплочена, как никогда», – пишет Гарибашвили.
Премьер добавил, что "в течение многих лет «Национальное движение» и его пропагандистские партийные телеканалы пытались создать ложное представление о «рухнувшем государстве», и явно сами поверили в эту ложь".
«Фактически, вместо «развалившегося государства» Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Этим объясняется радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения – в тюрьму он вошел с улыбкой, а теперь его не беспокоит ничего, кроме того, чтобы как-нибудь выйти из тюрьмы», – пишет Гарибашвили.
- Михаил Саакашвили был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в заключение по ранее заочно вынесенным приговорам, согласно которым, должен пробыть в заключении шесть лет. Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как в 2013 году завершился его второй срок президентства и он покинул родину. Обстоятельства приезда Саакашвили в Грузии все еще не совсем ясны, однако власти говорят, что он нарушил границу, хотя пока так и не предъявили ему соответствующее обвинение.
Экс-супруга Саакашвили не знала о его планах создать новую семью
Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс прокомментировала видеообращение Михаила Саакашвили, в котором он рассказал о создании новой семьи с украинским политиком Лизой Ясько. По словам Рулофс, с вопросами о личной жизни к ней обращаются растерянные друзья и соратники.
«Не буду скрывать: содержание видео, выложенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма – полностью неприемлемой», – пишет она в социальной сети.
Сандра Рулофс при этом добавила, что считает Михаила Саакашвили политическим узником и требует его освободить.
«Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что из этой битвы мы выйдем победителями», – отметила она.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – депутат Верховной рады Украины, бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- У Михаила Саакашвили и Сандры Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Лиза Ясько: «Переезжать в Грузию я точно не собираюсь»
«Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину. Моё будущее в Украине», – заявила гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько в программе «Котрикадзе иностранных дел» на канале «Дождь».
При этом самого Саакашвили Ясько считает и грузинским, и украинским политиком. Она рассказала о близости с ним «духом, идеями».
«Мы вместе, мы вместе живем, проходим эту борьбу. Мы – взрослые люди, у нас есть много планов на будущее, в том числе политических планов борьбы за изменения и реформы – и в Украине в том числе», – добавила она.
Накануне Ясько встретилась с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Она заявила журналистам, что Грузии повезло, так как «есть такой человек, как Михаил Саакашвили». «Это большая борьба, которую вам нужно выиграть», – добавила она.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Главред «Комсомолки» назвал «произволом» отношение к ней в Минске
"Комсомольская правда" опубликовала на сайте заявление о закрытии своего представительства в Минске". Редколлегия издания приняла такое решение "проанализировав события последнего года и особенно последней недели".
На сайте КП относительно решения редколлегии написано лишь несколько строк. Более подробно к этой теме обращается РБК, описывая ситуацию на основе разговора своего корреспондента с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.
1 октября был задержан журналист белорусской редакции "Комсомольской правды" Геннадий Можейко, его поместили в минский изолятор. Можейко обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и оскорблении представителя власти. Главый редактор "КП" назвал произволом ситуацию вокруг газеты в Белоруссии.
До этого, 29 сентября, белорусские власти заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси". Блокировке предшествовала публикация статьи с воспоминаниями одноклассницы минчанина Андрея Зельцера. Он 28 сентября застрелил сотрудника КГБ, который в составе группы штурмовал квартиру Зальцера. Статья называлась: «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: «Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок».
"Было опубликовано буквально четыре предложения [воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера]. В 22:04 мск поставили материал с воспоминаниями одноклассницы, она говорит о том, что училась вместе с Андреем Зельцером, он был «положительный, правдивый, выступал за правду», и она "не знает, что с ним произошло". О произошедшем она говорит с изумлением", — пояснил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
По его словам, "через три минуты после публикации умные люди решили", что это может трактоваться как "обеление террориста". Сунгоркин пояснил, что заголовок был изменен, но четыре предложения с воспоминаниями одноклассницы погибшего остались, и этого было достаточно, чтобы закрыть доступ к сайту.
Сунгоркин считает, что издание "вполне добросовестно" освещает положение дел в Беларуси. По его словам, газета обращалась к белорусским властям, в том числе к президенту Александру Лукашенко, однако безрезультатно.
После ареста Можейко Сунгоркин заявил, что самым правильным словом для описания ситуации вокруг белорусской редакции является "произвол".
Сенаторы США призвали к паритету с Россией по числу дипломатов
Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена увеличить численный состав дипломатических сотрудников посольства США в Москве и, в случае отказа российской стороны, выслать часть российских дипломатов из Вашингтона.
Демарш американских сенаторов был предложен лидерами сенатского комитета по иностранным делам и сенатского комитета по разведке. Агентство Reuters считает, что такой шаг может привести к росту напряжённости между Москвой и Вашингтоном.
В обращении сенаторов от Республиканской и Демократической партий к Байдену выражается озабоченность в связи недавним сокращением Россией числа сотрудников посольства США в Москве. Это сокращение, по мнению сенаторов, может представлять риск для национальной безопасности США и осложнить деятельность посольства.
Речь в письме идёт об августовском запрете посольству США в Москве нанимать местный персонал, кроме сотрудников охраны. Это решение российских властей вынудило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников. Госдепартамент США ранее уже обращал внимание российской стороны на это.
В письме, подписанном, в частности, сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Марком Уорнером и сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Марко Рубио, подчёркивается, что у России сейчас 400 дипломатов, работающих на всей территории США, в то время как у США в России – около 100 дипломатов.
"Эта диспропорция численности дипломатических представительств недопустима", – считают американские сенаторы. Российская сторона должна выдать достаточное количество виз для "приближения к паритету" между числом дипломатов США в России и числом российских дипломатов в США.
"Если этого не удастся достичь, мы призываем вас начать высылать российских дипломатов для достижения с Россией паритета в численности дипломатов", – говорится в письме, направленном президенту США Байдену. Авторы обращения считают, что речь может идти о высылке из США трёхсот российских дипломатов.
Генпрокурор Молдовы задержан по подозрению в коррупции
В Молдове отстранили от должности и задержали на 72 часа генерального прокурора страны Александра Стояногло в связи с подозрениями в коррупции. В отношении Стояногло возбуждено уголовное дело о пассивной коррупции, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и предоставлении ложных сведений. В его доме прошёл обыск.
Александр Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент страны Игорь Додон за несколько недель до своей отставки и передачи власти Майе Санду.
Санду неоднократно критиковала Стояногло, заявляя, что генеральная прокуратура под его руководством не способна бороться с коррупцией.
Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что тот в 2012 году, будучи депутатом и председателем комиссии по национальной безопасности, предложил поправку к закону "О борьбе с отмыванием денег", которая в 2014 году помогла отмыть через молдавскую банковскую систему миллиарды долларов по схеме, описанной в журналистском расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности "Ландромат".
Кроме того, депутат подозревает Стояногло в коррупционных связях с одним из самых богатых молдавских бизнесменов Вячеславом Платоном, который сейчас находится в розыске. По мнению Карпа, генеральная прокуратура незаконно отменила обвинения против Платона.
Сам Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что новые власти Молдовы преследуют его за отказ возбудить уголовные дела против представителей парламентской оппозиции.
Угулава подтвердил, что Саакашвили «на пароме сидел между ящиками три дня»
Экс-мэр Тбилиси, кандидат в мэры Поти Гиги Угулава подтвердил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, спрятавшись в трейлере. Угулава назвал возвращение Саакашвили очень отважным шагом, который войдет в историю.
«(Он вернулся) паромом Одесса-Поти, там он сидел между ящиками три дня. Сограждане и соратники Саакашвили впихнули его в трейлер, потом увезли в Батуми», – сказал Угулава в эфире программы «Котрикадзе иностранных дел» на канале «Дождь».
По словам политика, информацию он получил от адвокатов и депутатов парламента Грузии, которые посещают Саакашвили в руставской тюрьме.
Ранее СМИ писали, что Саакашвили провел весь путь из Украины в вентиляционной кабине машины. При этом в Грузии задержали отца и сына Зураба и Шалву Цоцория – сотрудников портового терминала в Поти. Против них следствие идет по двум статьям УК Грузии: «сокрытие тяжкого преступления», а также «незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии». Также арестован Элгуджа Цомая, который предоставил в распоряжение Саакашвили свою квартиру в Тбилиси.
Главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что служебное расследование после выезда Саакашвили начала и Украинская Госпогранслужба.
Бывшая сотрудница Facebook подвергла соцсеть критике в Конгрессе США
Бывшая сотрудница компании Facebook, 37-летняя Фрэнсис Хауген, выступила на специальных слушаниях в Конгрессе США, посвященных деятельности этой крупнейшей социальной сети.
За три года работы в компании Марка Цукерберга она скопировала ряд внутренних документов компании. Би-би-си обращает внимание на то, что, покинув должность менеджера по продукции, она передала документы властям и прессе.
Число пользователей сети Марка Цукерберга по всему миру приближается к 3 миллиардам человек. В середине 2021 года капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион. Главным тезисом критики со стороны Фрэнсис Хауген на слушаниях прозвучали слова о том, что пользователи соцсети платят своей безопасностью за экономические успехи компании. Стремление заработать как можно больше приводит к тому, что соцсеть продвигает посты с противоречивым содержанием. По ее словам, Facebook наносит ущерб воспитанию детей, способствует общественной розни и ослабляет демократию.
Коронавирус в Абхазии: 156 новых случаев инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 672 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 150 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Юкнявичене: Гарибашвили откровенно признал, что дело против Саакашвили политизировано
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откровенно признал, что дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили политизировано, когда пригрозил предъявить задержанному политику новые обвинения. Об этом в своем Twitter написала экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене.
3 октября в интервью телеканалу «Имеди» Гарибашвили прокомментировал письмо Саакашвили, в котором экс-президент из тюрьмы обратился к председателю основанной им партии «Единое национальное движение» Нике Мелия, подчеркнув, что они «должны постоянно и сильно атаковать». «Пусть ведет себя прилично, а-то добавим еще другие статьи», - заявил Гарибашвили, комментируя послание.
«Премьер-министр Грузии откровенно признает, что дело против Саакашвили носит политический характер. Прискорбно и несовместимо со статусом страны, ассоциированной с ЕС», - пишет Юкнявичене.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Регулярно он публично говорил о своих планах, подчеркивая, что не боится задержания. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября.
- После перевода в тюрьму города Рустави, Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Пятый день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан, которые помогали ему после прибытия в Грузию.
- В скором времени Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Зеленский ввел санкции против 95 человек, причастных к выборам в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные персональные санкции в отношении 95 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Отмечается, что среди них есть как граждане России, так и граждане Украины.
Большинство из тех, против кого введены ограничительные меры, участвовали в выборах в качестве кандидатов. Кроме них под санкции попали члены территориальных избирательных комиссий и сотрудники ФСБ.
Зеленский также ввел санкции против трех российских компаний: завода судовой светотехники «Маяк», Амурского судостроительного завода и Казанского государственного казенного завода. В отношении них ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.
Санкции, в частности, подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из страны валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных по платежным картам.
- Крым был аннексирован в марте 2014 года, когда на полуостров были введены части российской армии, под контролем которых был проведен референдум о присоединении к России. Он был назначен в нарушение законов Украины. По итогам голосования, не признанного большинством стран мира, Путин 18 марта провозгласил, что Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав.
- Украина считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада требуют от России отказа от аннексии и возврата полуострова. Кремль заявляет, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно.
Роскомнадзор намерен наказать Facebook оборотным штрафом
Удаление из социальных сетей Facebook и Instagram девяти ссылок на запрещенную к распространению информацию не избавляет компанию от угрозы оборотного штрафа размером от 1/20 до 1/10 годовой выручки.
Роскомнадзор составил административный протокол за повторное нарушение компанией Facebook правил ограничения доступа к материалам, которые содержат запрещенную информацию. Речь идет о нарушениях, выявленных в работе соцсетей Facebook и Instagram. Как сообщает РБК, протокол будет передан в суд, который определит дату рассмотрения дела.
За повторное нарушение ограничительных правил, американская компания Facebook может быть оштрафована на сумму в размере от 1/20 до 1/10 доли годовой выручки. Как сообщает Роскомнадзор, точная сумма штрафа будет определена судом.
С 2019 года Роскомнадзор направил компании Facebook 110 уведомлений. Но администрация компании удалила соответствующие названные материалы только после вызова ее представителя для составления протокола. По российскому закону компания должна была сделать это в течение суток после уведомления Роскомндазора.
Как отмечает РБК, Роскомнадзор перечислил типы материалов, которые считает недопустимыми. Речь идет, в частности, материалах, разжигающих религиозную рознь; рассказывающих об употреблении наркотиков; пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», умышленную асфиксию; рассказывающих об экстремистских и террористических организациях.
Приехавшая в Грузию Лиза Ясько призвала бороться за Саакашвили
Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Лиза Ясько призвала граждан Грузии защитить экс-президента страны Михаила Саакашвили, о создании семьи с которым она недавно объявила.
31-летняя Ясько сегодня прилетела в Грузию. Вместе с представителем посольства Украины она навестила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, куда был помещен экс-президент после задержания.
«Мы очень завидуем Грузии, что у вас был такой президент. Он также является украинским политиком. Очень хочется, чтобы вы его защитили… Грузии действительно нужно чувствовать себя счастливой, что у нее есть такой человек как Михаил Саакашвили, который может пойти на столько ради своей страны, который так любит свою страну. Вы должны бороться за свое будущее, вы должны бороться за Михаила Саакашвили», - сказала она журналистам после встречи с политиком.
Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии «Слуга народа», экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Новости-Грузия».
1 октября, вскоре после задержания Саакашвили, на странице депутата в Facebook было опубликовановидео, на котором Саакашвили и Ясько заявили, что они влюблены друг в друга, создали семью и «начинают новую жизнь».
Мобильные пункты вакцинации появятся в регионах Грузии
Мобильные пункты вакцинации от коронавируса начнут обслуживать жителей еще нескольких регионов Грузии. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге сегодня, 5 октября, передает «Новости-Грузия».
Пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, некоторое время назад заработали в трех городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Рустави.
«С целью повышения интенсивности вакцинации и обеспечения максимальной доступности вакцинации мобильные бригады будут посланы в разные населенные пункты разных регионов, чтобы предоставить сервис желающим сделать прививку гражданам на месте», - заявил Гибрадзе.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 5 октября, в Грузии провели 1 826 786 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 835 645 человек, что составляет 29,3% взрослого населения страны. В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились. За сутки в стране в среднем проводят 8-10 тысяч прививок.
Михаила Саакашвили ограничили в праве на телефонные звонки
Михаила Саакашвили, находящегося под стражей, ограничили в праве на телефонные звонки. Об этом сегодня, 5 октября, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.
С просьбой об ограничении к пенитенциарному учреждению обратилась прокуратура Грузии. В ведомстве заявляют, что Саакашвили проходит обвиняемым еще по двум делам (по другим двум он уже приговорен к тюремным срокам). «Поскольку он проходит обвиняемым и в суде рассматриваются эти дела, в соответствии с Кодексом заключения его ограничили в праве на телефонные звонки. Также во внимание было принято то, что по факту незаконного пересечения границы следствие ведет МВД», - объясняют в пресс-службе прокуратуры.
С объяснением ведомства не согласен адвокат Саакашвили Бека Басилая. Он считает, что правовых основ для такого решения нет. «Судебное разбирательство ведется уже несколько лет, телефонные звонки Саакашвили ему никак помешать не могли. Это высосанная из пальца причина с целью лишить его прямой коммуникации с внешним миром. Когда он был заграницей, у него был телефон, а судебное разбирательство все равно велось», - заявил он в беседе с «Нетгазети».
В заключение адвокат отметил, что поскольку Саакашвили уже под заключением, мера пресечения в качестве ареста должна быть отменена, после чего прокуратура Грузии не сможет требовать ограничения права экс-президента на телефонные звонки.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Он нелегально въехал на территорию страны из Украины. По прибытии Саакашвили, еще до своего ареста он обнародовал два видео из Батуми. В связи с делом по въезду бывшего президента в Грузию арестованы три человека. Самому Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.
- Ранее в отношении Саакашвили в Грузии было возбуждено четыре уголовных дела. При этом по двум уже вынесены вердикты, по двум решения еще не вынесены. Сам экс-президент считает обвинения политически мотивированными. В тюрьме он объявил голодовку заявив, что не прекратит голодовку, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.
В «ЛНР» возбудили дело против Михаила Саакашвили
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики («ЛНР») возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно данным ведомства, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов.
«Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», – отметили в «ЛНР».
Официальный представитель ведомства Инна Семенова, заявила, что генпрокуратура обратилась к белорусским и грузинским коллегам за помощью по делу против Саакашвили.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет работать над возвращением гражданина Украины Саакашвили «на всех уровнях». Министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Лиза Ясько встретилась с Михаилом Саакашвили. ВИДЕО
В Грузию прибыла гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали её у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.
Ясько после встречи с Саакашвили заявила журналистам, что Грузии повезло, так как «есть такой человек, как Михаил Саакашвили». «Это большая борьба, которую вам нужно выиграть», – добавила она.
Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.
Накануне Лиза Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что «грузины должны защитить свое будущее».
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.