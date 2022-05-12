Бывший министр экономики РФ Улюкаев досрочно вышел из колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии №1 под Тверью. Ранее суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний не возражали против УДО бывшего министра.

Улюкаев покинул колонию на внедорожнике Range Rover в сопровождении ещё двух машин без номеров.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.