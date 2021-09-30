Задержан бывший министр обороны Армении Давид Тоноян

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян задержан в рамках уголовного дела о поставке неисправных боеприпасов вооруженным силам страны, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Службу национальной безопасности Армении (СНБ).

По этому же делу задержан руководитель компании-поставщика Давид Галстян. Бизнесмен владеет несколькими фирмами, которые в течение многих лет продавали оружие и боеприпасы армянским военным. Галстян уже был арестован в феврале по обвинению в поставке военным непригодных для использования артиллерийских снарядов на сумму 1 миллион долларов. Спустя четыре месяца Апелляционный суд освободил Галстяна из-под стражи.

В заявлении СНБ говорится, что уголовные дела также были возбуждены против других служащих и отставных военных в рамках «широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий», предпринятых следователями. Имена этих официальных лиц пока не были названы.

В конце прошлой недели СНБ арестовала командующего ВВС Армении. Утверждается, что генерал злоупотребил своими полномочиями, чтобы организовать для личной выгоды контракт на 4,7 миллиона долларов на поставку устаревших ракет для вооруженных сил.