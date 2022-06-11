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Бывший президент Боливии приговорена к десяти годам тюрьмы
В столице Боливии Ла-Пасе суд приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего президента страны Жанин Аньес. По мнению суда, Аньес пришла к власти незаконным путем, подстрекала боливийцев к мятежу и готовила государственный переворот.
Обвинение связано с событиями ноября 2019 года, когда Боливия переживала кризис. На выборах президента, по официальным данным, победил социалист Эво Моралес, занимавший пост главы государства с 2006 года. Однако после многотысячных протестов против итогов выборов Моралес сложил с себя президентские полномочия и бежал из страны. Руководство государства массово ушло в отставку, и Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временной главой Боливии на переходный период. Следующие выборы прошли в октябре 2020 года, на них победил соратник Моралеса Луис Арсе, а еще через пять месяцев Аньес и ее соратники были арестованы по обвинению в подготовке государственного переворота.
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала тогда уголовное дело против Аньес и ее сторонников продолжением «пандемии безнаказанности нарушений прав человека в Боливии», хотя и признала, что правительство Аньес тоже недостаточно расследовало нарушения прав человека во время массовых протестов.
Сама Аньес и ее сторонники отрицают, что ее приход к власти был незаконным. Экс-президент не признала своей вины и считает себя жертвой политического преследования. Она также не считает легитимным и суд над ней. «Мне отказали даже в праве присутствовать на моем собственном суде, если его так можно назвать. Я была, есть и буду конституционным президентом, принявшим на себя обязанности после бегства труса», – говорит Аньес.
Другие новости дня
На акции в Тбилиси потребовали запретить жертвоприношения на Ломисоба
Акция с требованием запрета жертвоприношений прошла в Тбилиси в преддверии праздника Ломисоба. Несколько десятков человек собрались у парламента Грузии, требуя на законодательном уровне запретить убийство животных в общественных местах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы боремся не против религиозного праздника или обычая, а против конкретной кровавой традиции, которая оборачивается многочисленными невинными жертвами», - заявили организаторы.
Собравшиеся держали плакаты с надписями «Нет ритуальным убийствам животных», «Нет жертвоприношениям», «Праздники без жертв». Активисты устроили перформанс, разыграв ритуал жертвоприношения под религиозные песнопения прямо на проспекте Руставели.
Кульминацией акции должно было стать шествие к Патриархии Грузии. Полиция не позволила провести его, говоря о существовании рисков для безопасности протестующих. В ходе начавшейся словесной перепалки двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников.
- Ломисоба - древний грузинский народный праздник, который, как считается, имеет языческое происхождение. Он отмечается ежегодно на седьмой неделе после Пасхи в горах на северо-востоке страны. В этот день верующие совершают паломничество к монастырю Ломиси примерно в 10 км от Гудаури. Возле церкви они совершают публичные жертвоприношения - сотни баранов, телят и кур приносят в жертву, прося благополучия для своих семей.
- Многие в Грузии считают, что жестокий обычай праздника Ломисоба является пережитком прошлого и противоречит духу христианства. Группа активистов уже несколько лет пытается запретить массовый ритуальный забой животных на Ломисоба. В разные годы они собирали подписи под петициями с этим требованием на имя президента и председателя парламента Грузии.
Навальный стал лауреатом премии Фонда жертв коммунизма
Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает американский Мемориальный фонд жертв коммунизма. Награду за него получила его бывший пресс-секретарь, а ныне вице-президент созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Анна Ведута. Она выступила на церемонии в Вашингтоне, - сообщает «Голос Америки».
В своем выступлении соратница Навального отметила, что сейчас «самое важное для Алексея Навального, для Фонда борьбы с коррупцией и для всех людей в мире – это остановить войну в Украине». По словам Ведуты, важную роль в достижении этой цели должны играть усилия по донесению правды о войне до российских граждан. Она сравнила ситуацию с той, которая существовала во времена Советского Союза, жители которого в конце концов перестали верить официальному советскому нарративу. От лица Навального Ведута призвала глав технологических гигантов вернуть отмененную в связи с санкциями возможность таргетировать рекламу на Россию, чтобы противники войны получили возможность провести направленную на россиян полномасштабную информационную кампанию.
Мемориальный фонд жертв коммунизма - американская некоммерческая организация антикоммунистического характера, образованная в 1993 году актом Конгресса США. В 2007 году по инициативе фонда в Вашингтоне был создан мемориал жертв коммунизма. Свою награду фонд вручает за защиту прав человека и противостояние коммунистическим и иным тоталитарным режимам. Навальному она была присуждена в январе за «смелое противостояние режиму Владимира Путина».
Байден: Зеленский, как и другие, не хотел слушать предупреждения
Президент Украины Владимир Зеленский не хотел слушать предупреждения Вашингтона о грозящем российском вторжении, как и многие другие люди, заявил президент США Джо Байден в Лос-Анджелесе на выступлении перед соратниками по Демократической партии.
Байден считает, что украинская администрация недостаточно серьезно отнеслась к предупреждениям со стороны партнеров. По словам президента США, у Америки «были точные данные о том, что он [президент России Владимир Путин] стягивает войска на границе и готовится к нападению. Сомнений не было. Но ни Зеленский, ни многие другие не хотели нас слышать». При этом Байден признал, что перспектива полномасштабной войны России с Украиной до последнего момента казалась невероятной даже многим американским экспертам. Он признал, что полномасштабное нападение казалось маловероятным, и добавил: «Я понимаю, почему они не хотели слушать», приводит слова Байдена Bloomberg.
Президент США также обвинил Россию в том, что она пытается стереть с лица земли «не только украинский народ, но и его культуру», и сделать из Киева «трон для матушки России».
Разведка США действительно предупреждала администрацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планирует нападение на Украину. О концентрации войск у границы писали многочисленные СМИ, а Байден несколько раз говорил о подготовке нападения прямым текстом. Последнее предупреждение было сделано 23 февраля - разведка сообщила, что полномасштабное вторжение начнется в течение ближайших 48 часов. Нападение началось ранним утром 24 февраля.
Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что слова Байдена нуждаются в уточнении, напомнив, что незадолго до вторжения украинский президент неоднократно созванивался с президентом США, и они «подробно обменивались мнениями и оценками ситуации». Никифоров добавил, что Зеленский призывал ввести превентивные санкции против Москвы, чтобы принудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. «И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"», - сказал Никифоров. Не согласился со словами Байдена и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Представители украинских властей в январе и феврале неоднократно заявляли, что не видят непосредственной угрозы вторжения, но в то же время приняли ряд мер по подготовке к войне - в частности, создали отряды территориальной обороны, а также договорились со странами Запада о поставках вооружений.
Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых с 15 марта
Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенные до 15 марта, Россия будет выплачивать только в рублях на российские счета.
Законопроект был одобрен на этой неделе. Депутаты объяснили решение исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину (сама Россия заявила о своем выходе из организации).
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство страны из-за российского вторжения в Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета. Россию исключили из Совета Европы 16 марта. Она стала первой в истории страной, исключенной из организации.
- Бывший президент России и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы «возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни». Власти говорили о намерениях денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещала эту меру наказания за уголовные преступления.
- На этой неделе ЕСПЧ, в частности, вынес решение в пользу российских Свидетелей Иеговы, признав признание этой организации экстремистской и уголовное преследование ее последователей нарушением прав человека. Согласно принятому закону, российские власти, по всей видимости, проигнорируют этот вердикт суда.
- Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию еще в течение полугода после ее исключения из Совета Европы, и, следовательно, необходимо выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные до середины сентября.
Югоосетинские власти с 13 по 17 июня откроют пункты пропуска на де-факто границе с Грузией
На сегодняшнем заседании Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия были обсуждены вопросы обеспечения временного порядка пропуска жителей Ахалгорского и Джавского районов республики через МПГГ «Раздахан», «Синагур» и «Переу» с 13 по 17 июня 2022 года в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).
Югоосетинский президент Алан Гаглоев поинтересовался у членов Совбеза ситуацией на де-факто границе. Председатель КГБ Олег Ширан доложил, что угроз безопасности нет, пишет информагентство «Рес». «Обстановка на сегодняшний день спокойная и, в целом, позволяет жителям отпраздновать этот праздник», – сказал он.
Секретарь Совета безопасности Валерий Валиев отметил, что «практика пропуска жителей через контрольно-пропускные пункты ПУ РФ в РЮО в праздничные дни была инициирована самими жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой».
Далее были обсуждены вопросы, касающиеся перечня документов, по которым граждане смогут пересечь границу.
По словам врио руководителя Пограничной службы КГБ Валерия Алиханты, право пересечения через МПГГ «Раздахан» имеют жители населенных пунктов, входящих в перечень согласно постановлению правительства. Он также объяснил процедуру получения спецпропуска и механизмы пересечения де-факто границы, а также условия перемещения в зоне МПГГ.
«В перечень входит не весь Ленингорский район, а лишь отдельные села. Пересечение через МПГГ осуществляется для жителей Ленингора и синагуро-карзманской зоны по спецпропускам, также утвержденным Постановлением Правительства РЮО. Лица, прошедшие проверку через КГБ, пропуска имеют. Эти граждане при наличии пропуска и паспорта гражданина Республики Южная Осетия могут пересекать госграницу в МПГГ. Любое перемещение в пограничной зоне для граждан Южной Осетии происходит по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность», – сказал он.
Валерий Алиханты также отметил, что пропуск выдается на определенный срок, процедура продления пропуска проходит оперативно, необходимо лишь вовремя предоставлять списки на получение или продление пропуска.
Алан Гаглоев призвал ответственных лиц довести до населения требования и порядок, необходимые при пересечении де-факто границы через МПГГ.
Участники заседания также обсудили возможность послаблений пересечения де-факто границы лицам, выезжающим на лечение в плановом порядке, особое внимание при этом было обращено перевозке больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
В ходе обсуждения были внесены необходимые корректировки, после чего Совет безопасности решил: «Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 13 июня 2022 года по 17 июня 2022 года включительно через МПГГ «Раздахан», «Переу» и «Синагур» жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов, указанных в Приложении №1 Постановления Правительства РЮО от 23 ноября 2010 года №119, по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы Республики Южная Осетия, также по пропускам с истекшим сроком действия, по паспортам Республики Южная Осетия, a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ленингорском и Дзауском районах Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства Республики Южная Осетия и гражданства Российской Федерации».
Погибший в Украине Георгий Григолия похоронен в Грузии с воинскими почестями
Погибшего в Украине грузинского бойца Георгия Григолия сегодня с воинскими почестями похоронили в его родном городе Абаша в Западной Грузии? рядом с могилой матери.
Гражданская панихида по погибшему проходила в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Ближайшие родственники 41-летнего военного не присутствовали на похоронах. Отец Григолия не смог выехать из Николаева, где продолжаются активные бои. В Украине также остаются его супруга и малолетняя дочь, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Георгий Григолия долгое время проживал в Украине. С первого дня российского вторжения он воевал на стороне украинской армии в качестве добровольца. На этой неделе Григолия и еще несколько его сослуживцев погибли под Бахмутом в Донецкой области во время артиллерийского обстрела. 10 июня его тело доставили в Тбилисский международный аэропорт.
Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. С начала войны погибли уже 15 грузин, пятеро из которых - граждане Украины.
В сухумском избирательном округе №8 проходит повторное голосование по выборам депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) проходит повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Избирательные участки будут открыты до 20:00. На один депутатский мандат претендуют два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания, набравшие наибольшее количество голосов при повторных выборах 28 мая.
При повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший больше голосов, чем его оппонент, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися. ЦИК назначил повторные выборы по этому округу на 28 мая.
28 мая баллотировались пять кандидатов. Леон Губаз и Наур Нармания набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй тур голосования.
Глава Еврокомисси посетила Киев для обсуждения заявки Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, посетила Киев, чтобы выразить поддержку Украине на вступление в Европейский союз, пишет Bloomberg.
О визите не было официально объявлено заранее. Фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленский, чтобы обсудить заявку на вступление Украины в Европейский союз, а также способы восстановления страны после военных действий.
«Мы подведем итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и обсудим прогресс, достигнутый Украиной на интеграционном пути. Это будет учтено в оценке, которую Еврокомиссия вскоре предоставит», – заявила Фон дер Ляйен
Ожидается, что 17 июня комиссия порекомендует членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, но при условии, что страна будет соблюдаться верховенство права и активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщают источники Bloomberg.
Решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами блока. При положительном ответе, Украине предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать всем правилам и стандартам Европейского союза. Этот процесс может занять более десяти лет.
- Некоторые государства, такие как Нидерланды, Дания, Швеция и Португалия, скептически относятся к заявке Украины на членство в ЕС. Они считают, что в стране соблюдаются не все принципы союза.
- В то же время такие страны, как Польша, Литвы и Ирландия считают, что в условиях войны, поддержание заявки Украины будет хорошим моральным стимулом для страны. Сама Фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что Украина «принадлежит к европейской семье».
- Лидеры ЕС обсудят заключение комиссии на счет Украины во время следующего саммита, который пройдет 23-24 июня в Брюсселе. Молдавия и Грузия, вслед за Украиной, также подали заявки.
- Это второй визит главы Еврокомиссии в Киев после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В прошлый раз Урсула фон дер Ляйен также посетила Бучу – город в Киевской области, где были зафиксированы сотни убийств мирных жителей.
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетит Грузию 17 июня
Карен Донфрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Информация размещена на сайте Госдепартамента.
В заявлении Государственного департамента говорится, что визит направлен на то, чтобы подчеркнуть приверженность Америки делу мира, демократии и процветания в регионе Южного Кавказа.
Карен Донфрид посетит Грузию 17 июня для участия в международной конференции женщин, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими членами правительства, передает Общественный вещатель Грузии.
По данным Госдепартамента, кроме того запланирована встреча с представителями оппозиции и гражданского общества для обсуждения неспровоцированной войны Кремля против Украины и твердой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
«Один из вопросов, который будет обсуждать помощник госсекретаря, - это то, как Соединенные Штаты могут помочь демократическому развитию Грузии, верховенству закона, экономической диверсификации и построению процветающего будущего», - говорится в сообщении.
Сын старейшины Панкисского ущелья погиб в ДТП в Восточной Грузии
Сын старейшины Панкисского ущелья Хасо Хангошвили, Губиш Хангошвили погиб после ДТП в Восточной Грузии.
Два легковых автомобиля столкнулись накануне ночью у села Матани Ахметского муниципалитета (недалеко от Телави). С травмами в больницу были доставлены три человека. Жизнь 50-летнего Хангошвили врачам спасти не удалось, пишет агентство «Новости-Грузия».
Причины ДТП установит следствие.
The Guardian: российский автопром не справляется с санкциями
После вторжения России в Украину на российском автомобильном рынке невозможно легально купить многие автозапчасти, а те, что возможно - стоят в разы больше, чем до войны. Об этом The Guardian рассказали российские потребители.
Житель Москвы Эльдар Гаджиев, сдающий свои автомобили в аренду, столкнулся с поломкой одной из них. «Я подумал: ремонт будет стоить столько же, сколько и машина», - вспоминает Гаджиев. По его словам, в магазине автозапчастей ему сказали, что список ожидания растянулся на месяцы, поэтому он решил найти необходимые детали через соцсети. В ответ Гаджиев получил десятки звонков от так называемых «дилеров», которые обещали достать нужные запчасти.
Гаджиев подозревает, что детали, которые ему предлагали, были крадеными. В итоге, по оценкам автовладельца, он заплатил за ремонт в восемь раз больше, чем могло быть до войны.
По словам владельца московской фирмы по ремонту автомобилей, центральные склады автозапчастей закрылись в конце февраля из-за скачков курса рубля. Его мастерской не отдали даже детали, сделанные на заказ. «Вернули деньги и забрали все запчасти за границу», - рассказывает он. По его наблюдениям, спустя две недели после российского вторжения в Украину цены на автозапчасти резко выросли: то, что раньше стоило 900 рублей, стали предлагать за 7000 рублей.
Ситуация может быть еще более тревожной в российской авиационной отрасли. Авиастроители сообщают, что разбирают старые самолеты и используют их части для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии новые. «Я даю российской авиационной промышленности год, если ничего не изменится», - сказал менеджер авиастроительной компании.
- Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» фактически на два месяца приостановил свою работу из-за нехватки комплектующих. С апреля по июнь 2022 года сотрудники компании находились сначала в корпоративном отпуске, который перенесли с августа, а затем - на вынужденных выходных. В новых Lada Granta, выпускаемых «АвтоВАЗом», не будет ключевых функций безопасности, в том числе антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности. Две линии сборки в Тольятти не запустились до сих пор.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России, а США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта», то есть без разрешения правообладателя.
В Херсоне и Запорожской области начали выдавать паспорта России
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях Украины 11 июня начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщили «новые» главы местных администраций, назначенные Кремлем.
Владимир Рогов – «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области, как его называют российские государственные СМИ, – сообщил, что на получение российского паспорта подали заявку более 70 тысяч жителей. До войны в этом регионе Украины проживало более 1,6 млн человек.
В Херсоне, по сообщениям РИА «Новости», за новыми паспортами пришли 23 жителя. Среди них – глава оккупационной «военно-гражданской администрации» области Владимир Сальдо, ранее попавший под санкции Евросоюза.
Правительство Украины считают выдачу паспортов элементом российской пропаганды, который «позволит устроить небольшое телешоу из нескольких десятков коллаборантов криминального облика в главной роли с раздачей этих паспортов».
В США решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей оценили как попытку подчинить народ Украины: «Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях», - заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код и бивалютную систему расчетов – вместе с украинской гривной там можно будет расплачиваться российским рублем.
- Получить российский паспорт в упрощенном порядке могут также жители контролируемых пророссийскими сепаратистами «ДНР» и «ЛНР». За последние три года новые документы получили более 800 тысяч человек, сообщает МВД России.
- 8 июня представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко.
В Украине убит похищенный кадыровцами и насильно отправленный на войну житель Чечни
На войне в Украине убит житель чеченского села Серноводское Шамиль Сасламбеков. Предположительно, его отправили в зону боевых действий принудительно – после похищения кадыровцами.
Как сообщает оппозиционное чеченское движение 1ADAT, Сасламбекова похитили из-за обвинений в употреблении психотропных веществ, ему поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Житель Серноводского выбрал первый вариант.
Официального подтверждения гибели похищенного нет. В чеченских пунктах сбора контрактников для отправки в Украину корреспонденту Кавказ.Реалии заявили, что принимают желающих только на добровольных началах, без принуждения.
Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев сообщил редакции, что движение через свой телеграм-канал собирает статистику о кадыровцах, погибших в Украине, а также о тех, кто был отправлен туда против своей воли и был убит.
«Сасламбеков – первый, отправленный насильно, о гибели которого мы узнали. Между поездкой на войну и сфабрикованным уголовным делом он выбрал первый вариант. В Чечне уже несколько недель идут массовые похищения, похищенным ставят такой ультиматум. Цель – поставка пушечного мяса в Украину», – заявил собеседник.
- В ходе войны на территории Украины были убиты более 125 уроженцев Чечни – это лишь минимальные данные, полученные из «консервативной» оценки погибших, сообщил ранее телеграм-канал «Полный ПЦ», который ведет команда ликвидированного в России правозащитного центра «Мемориал».
- На данный момент Кавказ.Реалии известны имена 704 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей юга России и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
Гарибашвили сравнил президента Грузии с деструктивной оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.
«Печально, что г-жа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и укладывается в их нарратив, что очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства», - заявил Гарибашвили журналистам.
Он также напомнил, что после подачи Грузией заявки на членство в ЕС у него состоялись переговоры со многими европейскими политиками, в том числе с противниками расширения объединения, а глава МИД Грузии провел до 20 встреч с коллегами из стран-членов Евросоюза, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Гарибашвили заверил, что лично подписал абсолютно все обращения, поступившие в администрацию правительства по поводу зарубежных поездок Зурабишвили.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, в пятницу заявила, что после Бельгии она планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.
- Разногласия по поводу визитов у президента и правительства возникают не впервые. В марте Зурабишвили заявила, что она была вынуждена отменить рабочие визиты в Европу из-за отказа правительства и вместо этого провести ряд личных встреч в Брюсселе и Париже. Тогда в правящей партии обвинили президента в нарушении Конституции, а позже в правительстве добавили, что президент противилась назначению ряда послов.
На встрече глав МИД ОДКБ Армения выразила недовольство
На состоявшемся сегодня в Ереване заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в ходе которого не было недостатка в заявлениях о крепости возглавляемого Кремлем военного блока, Армения не стала скрывать своего недовольства. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и спустя год после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении вопрос реакции ОДКБ остается открытым.
«По итогам заседаний сначала в узком, а затем и расширенном составе мы обсудили с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ тенденции развития ситуации в сферах международной и региональной безопасности, их влияние на безопасность наших государств. Затронули также вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ, что, как известно, является приоритетом председательства Армении в ОДКБ. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшимся в мае 2021 года», - сказал глава МИД Армении.
Согласно 2-й статье Договора о коллективной безопасности, «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности, государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».
Официальный Ереван сразу после вторжения азербайджанских войск обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации. На созванном на следующий же день, 13 мая, экстренном заседании Совета безопасности тогдашний исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Как отметил Пашинян, Ереван предпримет меры по началу консультаций, предусмотренных 2-й статьей Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.
Год спустя азербайджанские вооруженные силы находятся на тех же позициях. Тогда ОДКБ не оказала какой-либо существенной помощи одному из своих членов-учредителей. Через полгода после майского вторжения, 14 ноября прошлого года, азербайджанцы предприняли новое наступление в направлении Сюника, в результате которого у армянской стороны были погибшие и раненые. Опять же, ОДКБ даже не выступила с осуждающим Азербайджан заявлением, пишет Радио Азатутюн.
В то же время министр иностранных дел Армении сегодня отметил важность сотрудничества с военным блоком. «Хотел бы подчеркнуть, что Армения была и остается приверженной активному, инициативному сотрудничеству в рамках ОДКБ, направленному на расширение сотрудничества между государствами-членами, в том числе на обеспечение развития внешнеполитической координации в рамках организации, а также на активизацию роли ОДКБ на международной арене», - сказал Мирзоян.
Подводя итоги ереванской встречи министров иностранных дел ОДКБ, генеральный секретарь альянса Станислав Зась заявил, что на самом деле на всех трех направлениях в зоне ответственности ОДКБ ситуация непростая, имея в виду центральноазиатское, кавказское и западное направления. Однако ситуация ухудшается на западном или, как сказал Зась, на восточноевропейском направлении. Напомним, что здесь Россия с февраля ведет войну против Украины при открытой поддержке Беларуси.
Министров иностранных дел стран-членов ОДКБ сегодня также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ходе встречи заявил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Руководитель Армении коснулся также карабахской проблемы, посчитав ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха.
В следующую пятницу в Ереване ожидается встреча секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ.
Гарибашвили пообещал «все сказать», если ЕС откажет Грузии
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет «справедливого решения» в ответ на заявку Грузии в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюссела.
«Мы являемся одной из самых цивилизованных наций… мы не попрошайничаем», - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.
По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня. «Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право «поднять завесу» и сказать все», - заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что конкретно он имеет в виду.
- Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной, сообщает агентство «Новости-Грузия». В Грузии ожидание ответа ЕС проходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властями и оппозицией.
- На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент. В ней, в частности, говорится о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. В правительстве документ назвали «полным фейков и неточностей».
Премьер Грузии назвал «оскорбительной» и «иррациональной» резолюцию Европарламента
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорбительной» резолюцию Европарламента с призывом к введению санкций против миллиардера Бидзины Иванишвили. «Конечно же, эта резолюция пропитана ложью, недостоверной информацией и является оскорбительной», - сказал премьер журналистам, пишет агентство «Новости-Грузия».
По его оценке, документ «лишен какого-либо рационализма и разумности» и в нем «очень много фактических неточностей и лжи». Здесь же он добавил, что роль резолюции «символическая». «Со всей ответственностью хочу разъяснить гражданам, что такая резолюция Европарламента, в процессе, в котором мы находимся, не имеет никакого значения», - сказал он.
Европарламент принял резолюцию о свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии в четверг, 9 июня – за неделю до решения Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В ней говорилось о вмешательстве грузинских властей в работу СМИ и случаях политизированного правосудия.
Авторы документа призвали рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «за его связи с Кремлем и его влияние в правительстве для преследования журналистов и политических оппонентов».
Европарламент обещал призвать институты ЕС работать над предоставлением Грузии статуса кандидата, если власти страны будут «поддерживать самые высокие стандарты демократии, свобод и верховенства права, такие как свобода СМИ».
В Мехико продлили на неопределенный срок запрет на корриду
Суд продлил запрет на бой быков в столице Мексики на неопределенный срок. Вероятно, сезон корриды на крупнейшей в мире арене для боя быков будет отменен. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года суд в Мехико издал постановление о временном запрете на корриду. Основанием стали поступившие жалобы на то, что бои быков нарушают права жителей на здоровую окружающую среду, свободную от насилия. Состязания планировали провести в июле и сентябре на крупнейшем в мире стадионе для корриды La Plaza Mexico, вмещающем более 41 тысячи зрителей.
Арена призвала болельщиков протестовать против решения суда. Также ее представители заявили, что подадут апелляцию на постановление и продолжат «защищать мексиканские обычаи и традиции, насколько это позволяет закон».
Однако вышестоящий суд уже отклонил одну из подобных апелляций и планирует обсудить введение постоянного запрета на корриду. Положительное решение положит конец почти 500-летнему периоду корриды в Мексике.
Согласно опросам, существенное количество мексиканцев поддерживают запрет корриды. В четырех штатах Мексики бои быков уже запрещены. В декабре 2021 года Комиссия по защите животных Конгресса Мехико предложила законопроект о запрете публичных мероприятий, «на которых животные подвергаются жестокому обращению, что приводит к их смерти». Законопроект будет обсуждаться в текущем году.
- Коррида, вероятно, появилась на Пиренейском полуострове еще в бронзовом веке. Современный вид состязание приобрело в начале 18 века в Андалусии - крупной автономной области на юге Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.
- Кульминацией корриды является смерть быка. Когда бык обессилел, матадор должен вонзить шпагу в промежуток между его передними ребрами, чтобы попасть в сердце и вызвать как можно более быструю смерть.
- По данным на 2020 год, коррида запрещена в большинстве стран Латинской Америки, Франции и Индии, а также в Каталонии и на Канарских островах. В 2007 году Испания отказалась от прямых трансляций корриды по телевидению.
Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США
Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чье обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома.
«Цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон (4,55 литра) после того, как российские войска стали угрожать Украине», – отметил Байден.
Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности – повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене; и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача.
Кроме того Байден призвал провести налоговую реформу: «заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю».
По словам президента, сейчас США находятся на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.
- 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада его именем стали называть инфляцию. «Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», - заявил Путин.
- В мае Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых. В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
Азербайджанские активисты впервые в истории проведут Прайд-мероприятия
Активисты по защите прав квир-активистов в Азербайджане впервые в истории страны объявили о планах проведения мероприятий, посвященных Месяцу гордости (Прайда) в июне этого года, пишет SOVA со ссылкой на OC Media.
«Мы вместе выступили с этой инициативой, чтобы стать голосом всех тех, кто сталкивается с проблемами, кому угрожает общество и правительство, и чьи права нарушаются», -сказала феминистская активистка Рабия Мамедова на пресс-конференции в Баку в четверг. Соорганизаторами мероприятия также выступили активисты движения за права гомосексуалистов Джавид Набиев и Али Маликов.
«Мы решили, что Месяц гордости, который ежегодно отмечается во всем мире, должен отмечаться и в Азербайджане. У нас есть веские причины для этого», - сказал Маликов в интервью OC Media. По его словам, азербайджанское ЛГБТК+сообщество находится под угрозой как со стороны общества, так и со стороны государства. Учитывая существующие угрозы, квир-сообщество должно найти свое место в обществе. Мамедова сообщила OC Media, что точный формат и даты проведения мероприятий еще определяются.
Во время пресс-конференции активисты обсудили многие проблемы, с которыми сталкиваются квир-люди в Азербайджане, в том числе со стороны правительства и общества в целом. Они привели такие примеры, как убийство журналиста и квир-активиста Аваза Хафизли его родственником, а также убийство женщин-трансгендеров.
Джавид Набиев рассказал OC Media, что последний раз квир-активисты собирались вместе, чтобы открыто поговорить с прессой, в 2014 году, после смерти Исы Шахмарлы.
Шахмарлы, открытый сторонник прав квир-людей в Азербайджане, покончил с собой в возрасте всего 20 лет, сославшись на давление, которому он подвергался из-за своей сексуальной ориентации.
«В современном мире, на международной арене, где права человека имеют первостепенное значение, настало время для ЛГБТК+людей в Азербайджане представить общественности свои проблемы и деятельность. Мы с этим даже опоздали», - сказал Набиев.
Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, есть пострадавшие
Автобус с футболистами сборной Болгарии по футболу попал в ДТП в Тбилиси, один спортсмен пострадал, сообщает агентство «Новости-Грузия».
29-летний полузащитник Неделев был доставлен в одну из местных клиник с черепно-мозговой травмой. После обследований выяснилось, что в голове у спортсмена застрял кусок стекла. Пациента прооперировали – операция продолжалась более двух часов и завершилась успешно, передают болгарские СМИ.
Со спортсменом в больнице находится врач сборной, доктор Бисер Бочев, Как отмечается, у Неделева также зафиксирована травма грудной клетки. По предварительным данным, Неделев должен будет остаться в Тбилиси под наблюдением врачей минимум неделю.
ДТП произошло, когда на двух автобусах члены футбольной команды ехали из тбилисского аэропорта в гостиницу. Водитель не справился с управлением, и один автобус врезался в другой.
Завтра, 12 июня, болгарская сборная проведет матч Лиги наций со сборной Грузии. Встреча состоится на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси. Сообщений о возможной отмене матча на данный момент не было.
Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает ТСН.
В интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным, Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии – в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчётам Арестовича, армия России в среднем ежедневно теряет по 200-300 солдат.
Ранее советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас потери украинский военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Украины за время боевых действий.
Обвиняемый по делу MH17 просит признать его невиновным
В Нидерландах в окружном суде Гааги завершились слушания по делу о малайзийском «Боинге», сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор.
В пятницу в суде показали видеообращение одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова. Он заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд оправдать его.
Пулатов - бывший офицер российской армии, в 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов Главного разведывательного управления так называемой «ДНР». Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному «Гюрза», был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по данным следствия, был сбит малазийский «Боинг». По мнению суда, это явствует из перехватов телефонных переговоров поддерживаемых Россией сепаратистов.
Пулатов - единственный из 4-х обвиняемых, который был представлен на суде адвокатами. Он лично не явился в Гаагу, но обратился к судьям по видеосвязи. Пулатов сказал: «Я не виновен. Я не имею никакого отношения к крушению рейса 17 июля 2014 года».
Ранее Пулатов заявлял, что «Бука» у донбасских сепаратистов не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие.
Суд по делу о катастрофе «Боинга», начавшийся 9 марта 2020 года, подходит к концу. Приговор будет вынесен в ноябре или декабре этого года. Суд обвиняет в катастрофе «Боинга» россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко: все они имели отношение к самопровозглашенной «ДНР». В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение. Олег Пулатов - единственный из четверых, согласившийся дать показания следствию и направивший в суд своих адвокатов.
Малайзийский самолет «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что «Боинг» сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего Вооруженным силам России и поставленного из России. Ранее к такому же выводу пришла группа Bellingcat. Кто непосредственно отдавал приказ сбить самолет и осуществлял его, пока не установлено, следствие продолжается.
Германия поможет Украине врачами и медицинской техникой
Германия готова помочь здравоохранению Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в ходе своего визита во Львов. ФРГ намерена послать в Украину своих врачей, поставлять медикаменты, протезы, содействовать строительству травматологических центров и обучать украинских врачей реабилитации раненых.
По словам Лаутербаха, первоочередной задачей будет являться немедленная помощь жертвам войны - как военнослужащим, так и мирным гражданам. В Украину поедут 200 немецких врачей. Они будут не только лечить раненых, но и обучать украинских коллег бороться с минными и ожоговыми травмами, а также помогут подключить украинские больницы к телемедицине, чтобы украинские медики могли консультироваться с немецкими коллегами онлайн.
Компания Ottobock - крупнейший в Германии производитель протезов - предложила немецкому Минздраву услуги своих передвижных протезных мастерских, в которых пострадавшим можно будет подобрать нужные протезы на месте; также Ottobock будет обучать украинских врачей-протезистов.
Лаутербах также упомянул, что за время войны Германия послала в Украину медицинскую помощь примерно на 100 млн евро; еще 100 миллионов евро немецкий Минздрав перевел деньгами. «Наша гуманитарная помощь нужна Украине не меньше, чем поставки оружия,» - сказал он.
При этом именно из-за задержек с поставками оружия Германия в последнее время подвергается критике со стороны Украины и ряда стран ЕС. Обещанных немецких установок «Гепард» и танков «Леопард», противотанковых гаубиц и систем противовоздушной обороны Украина до сих пор не получила. Немецкие СМИ и оппозиционные политики, сама Украина и другие страны критикуют правительство Олафа Шольца за нерешительность и затягивание поставок, которое, по их мнению, ослабляет положение Украины на фронте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала вооруженного вторжения России в Украину зарегистрировано 290 атак на медицинские учреждения.
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