Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару предстал перед судом

Высший избирательный суд Бразилии запретил до 2030 года бывшему президенту Жаиру Болсонару вновь участвовать в борьбе за высший государственный пост. Болсонару был признан виновным в злоупотреблении властными полномочиями и использовании в прошлом году общественных СМИ ради своей победы на выборах (которые он проиграл).

Пятеро из семи судей сочли бывшего президента виновным, что фактически лишило его надежд на участие в избирательной кампании 2026 года.

Дело связано со встречей Болсонару с иностранными послами в июле 2022 года, на которой он распространил ложную информацию об избирательной системе Бразилии и поставил под сомнение ее надежность в преддверии бурных выборов в прошлом году. Встреча транслировалась в прямом эфире на официальных телеканалах и на YouTube.

YouTube прервал трансляцию, так как ее содержание нарушало запрет на распространение недостоверной информации.

Судья Александр де Мораэс, председательствовавший на слушании проголосовал последним. «Давайте подтвердим нашу веру в демократию и верховенство права», сказал судья.

Он также заявил, что проведенное голосование подтвердит, что бразильские избиратели «не потерпят преступный экстремизм, нападающий на ветви власти, сеющий дезинформацию ради обмана избирателей».

Общаясь с журналистами у здания Сената, бывший президент признал, что его могут отстранить от государственной должности, несмотря на то, что, по его словам, он отрицал совершение каких-либо правонарушений.

68-летний бразильский государственный и политический деятель Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

Жаир Болсонару непримиримый критик демократии и левых сил. Он неоднократно выступал с заявлениями, которые расценивали как расистские, критикует квоты и другую поддержку дискриминируемым группам, крайне негативно настроен к правам ЛГБТ.