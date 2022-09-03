Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане

В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла траурная акция в память о погибших во время теракта в школе №1 в Беслане.

Утром первого сентября 2004 года, во время праздничной линейки, отряд террористов захватил школу и в течение трех дней удерживал в заложниках 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 – дети.

На памятную акцию на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали собрались сотни людей, среди них премьер республики Константин Джуссоев, глава МИД Ахсар Джиоев и другие представители власти, российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов, представители общественности, а также учащиеся старших классов школ, педагоги.

Со слезами на глазах люди приносили воду, цветы, игрушки и конфеты к обелиску «Скорбящий ангел». В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания, после чего в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших в теракте, пишет информагентство «Рес». В 16:00 во всех храмах Южной Осетии пройдут заупокойные службы.

В знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками, учебный год в Южной Осетии уже пять лет начинается 5 сентября. Решение о переносе Дня знаний было принято в 2018 году на педагогической конференции.