Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной измене и содействии терроризму. Против него открыто дело о закупках угля у пророссийских сепаратистов Донбасса. Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Агентство УНИАН сообщает только о деле о госизмене и изначально ссылалось на бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Теперь ссылка заменена на "анонимный источник в правоохранительных органах". "Интерфакс-Украина" также ссылается на анонимный источник.

Сам Порошенко находится за границей. Утверждается, что он извещён о деле по почте.

Самопровозглашённые сепаратистские республики на Украине признаны террористическими организациями. По делу о поставках угля от них уже было предъявлено обвинение в госизмене главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

По версии следствия, после потери контроля над западным Донбассом, где расположены угольные шахты, Украина остро нуждалась в угле и пыталась закупить его в ЮАР. Но Медведчуку удалось сорвать поставки, чтобы уголь закупался у сепаратистов. При этом он ссылался на покровительство властей и вступил в сговор с "высшими лицами страны", – настаивают в Службе безопасности Украины.

8 октября глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможный сговор Медведчука с Порошенко.

Представители Медведчука и Порошенко обвинения отрицают и называют дела против них политическими. Их партии контролируют крупнейшие оппозиционные фракции в украинском парламенте.