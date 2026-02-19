Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пожизненному заключению – его признали виновным в организации мятежа и превышении должностных полномочий в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году.
Специальный прокурор требовал приговорить бывшего президента к смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.
65-летний Юн отрицает предъявленные обвинения. Он утверждает, что как президент имел право объявить военное положение, и что этот его шаг был направлен на то, чтобы привлечь внимание к препятствованию работы правительства со стороны оппозиционных партий.
Как сообщает Би-би-си, суд также вынес приговоры еще ряду бывших чиновников, которым предъявили обвинение вместе с Юном. В частности, бывший министр обороны Ким Ён Хён приговорен к 30 годам лишения свободы, бывший командующий разведкой Но Сан Вон – к 18 годам, бывший начальник полиции Чо Джи Хо – к 12 годам.
У осужденных есть неделя на обжалование решения.
- 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль после длительного конфликта с парламентской оппозицией объявил о введении военного положения – «ради борьбы с внутренними сторонниками КНДР». Действовавший шесть часов указ запрещал работу политических партий, протесты, забастовки, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы с правом на вынесение смертного приговора. Это вызвало масштабные протесты как на улицах Сеула, так и в парламенте. Позднее депутаты обвинили Юна в попытке мятежа и подвергли процедуре импичмента.
- В январе 2026 года Юна приговорили пяти годам лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию. Его признали виновным в том, что он не позволил задержать себя в январе 2025 года, составил и после решения парламента уничтожил пересмотренный указ о введении военного положения, а также приказал удалить записи с телефонов, которые использовали военные.
- В общей сложности против бывшего президента были возбуждены восемь уголовных дел, которые связаны с попыткой ввести военное положение, предполагаемой коррупцией его жены и гибелью морского пехотинца в 2023 году.